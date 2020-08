Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni di lunedì 17 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 17 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 17 agosto 2020

Lunedì 17 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata continui a pensare a qualche piccola problematica, a qualche livore o polemica nata nelle ultime ore. Quindi, il mio consiglio é proprio quello di staccare la spina, tanto più che da domani le cose andranno molto meglio. Sarà molto importante evitare qualsiasi tipo di complicazione e competizione. Cerca di rilassarti!

Oroscopo Toro

Sei sempre molto forte! Dopo un Ferragosto vissuto spero in maniera tranquilla, anche questa giornata di oggi riesce a darti una grande carica, una grande forza. Non sottovalutare un incontro ma non sottovalutare neanche le spese che in questi ultimi tempi sono state eccessive!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni sembrate più sorridenti, più ottimisti. E questo è veramente molto importante: diciamo che é un segnale di ripresa, di recupero, che poi sarà confermato da ottimi dati alla fine dell’anno. Sarà possibile liberarsi di un peso o superare qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quelli che da poco hanno conosciuto una persona e vogliono concedersi in amore, in questa parte centrale di Agosto possono avere molto, anzi moltissimo! Non sottovalutare anche le vecchie storie: a meno che non ci sia troppa ruggine, sarà possibile ricucire uno strappo!

Oroscopo Leone

Ti trovi in una condizione molto enigmatica perché le idee per il lavoro ci sono, ma ultimamente ci sono state anche persone che non sono state carine con te, che non sono state positive. E’ come se dovessi fare un grande passo, una grande scelta e tu abbia qualche difficoltà in piu’. Cerca di rivalutare l’amore!

Oroscopo Vergine

Puoi sempre contare su un periodo speciale: possiamo dire che fino a Novembre ogni decisione, ogni incontro può essere importante. E se ci sono state delle difficoltà in amore, si potranno superare. Questa é una settimana che si chiude in maniera positiva.

Oroscopo Bilancia

Sei contrariato, forse un pò stanco. Chissà che proprio a Ferragosto non ci sia stato qualche piccolo problema di coppia o magari tu non abbia avuto quello che desideravi. Se non ti senti in perfetta forma o magari ti trovi in una situazione complicata da gestire, cerca di non mettere troppa agitazione nel tuo cuore!

Oroscopo Scorpione

Se si ha la fortuna di avere il partner giusto al proprio fianco sei pronto a fare progetti di coppia oppure di iniziare a pensare al futuro in maniera positiva. Questa giornata lo consente perché con Luna e Venere favorevoli si può amare di più. Peccato che nel lavoro ci siano ancora dei dubbi oppure qualcuno stia mettendo in gioco le tue entrate, rivedendole al ribasso!

Oroscopo Sagittario

Non devi escludere dalla tua vita la nascita o la rinascita di un amore, anche considerando il fatto che a Settembre avremo una Venere molto bella. E’ come se in questa seconda parte dell’anno le stelle volessero darti tutto quello che ti e’ stato tolto nella prima. E’ tempo di recupero anche in amore!

Oroscopo Capricorno

Sei un pochino ombroso: ho spiegato che é da venerdi che ci sono piccole tensioni o semplicemente ti va di stare per conto tuo e non ti va di affliggere la tua mente. In questo periodo hai anche qualche dubbio in amore, dunque vorresti stare un pochino di più per conto tuo, riflettendo sulle grandi scelte del futuro. Ciò non blocca la tua rivoluzione: resti sempre uno dei segni rispetto ad altri potrà superare meglio tanti ostacoli!

Oroscopo Acquario

In questi giorni sarà molto importante ritrovare una certa stabilità interiore. Scelte di lavoro, complicate richieste che non vengono ancora accettate. Pare che ci sia un grande cambiamento rispetto all’anno scorso, forse hai anche in mente un’idea nuova che però se costa troppo dovrà essere ridimensionata. Sono proprio le spese che in questo periodo che andrebbero evitate!

Oroscopo Pesci

In questi giorni puoi vivere un’emozione, una bella sensazione: queste sono momenti che permettono anche di ricucire uno strappo in amore. Mi auguro che tutto questo corrisponde anche ad una grande voglia di vivere la vita in maniera più serena: lo meriti perché hai trascorso una prima parte dell’anno pesante. Nuove opportunità e intuizioni importanti!

