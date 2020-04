Oroscopo del giorno di Paolo Fox, le previsioni di lunedì 6 aprile 2020

Paolo Fox, Oroscopo 6 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Lunedì 6 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nell’ultimo periodo vi è mancato un po’ quel mordente che vi appartiene per natura. Ma non dovete demoralizzarvi, perché la primavera vi elargirà quella marcia in più che serve a superare le difficoltà attuali e i fastidiosi freni del passato.

Oroscopo Toro

Oggi ritroverete la grinta che non avete avuto nei mesi scorsi. Siete alle porte di un periodo molto intrigante dal punto di vista relazionale. Vi anticipo la possibilità d’innamorarsi per qualcuno di voi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni vi sentite senza punti cardinali. Vi rassicura: non c’è da preoccuparsi troppo, perché non dipende dalle circostanze esterne. Siete voi che dovretechiarirvi un po’ le idee! In amore, così come in famiglia, qualche Gemelli potrebbe avere momenti di stress.

Oroscopo Cancro

Sentite il bisogno di più tranquillità. Sorridete, perché Saturno non è più conflittuale e questo per voi significherà recuperare le redini della vostra vita. Nei futuro breve potrete, addirittura, indirizzare alcune situazioni a vostro vantaggio.

Oroscopo Leone

Oggi vi ci vorrebbe un po’ di relax e di serenità, allora sì che sarebbe, per voi, la giornata perfetta! Saturno in opposizione vi sta mettendo in seria difficoltà: troppe critiche da troppe persone e questo vi crea molta pressione negli ultimi giorni.

Oroscopo Vergine

Secondo l’oroscopo dovreste stare più attenti in amore. La vostra relazione, se stabile, non corre rischi, ma voi avvertite la perdita di qualche punto di riferimento. Nel peggiore dei casi, alcuni di voi potrebbero essere talmente distratti da scordare quanto sia importante l’amore nella loro vita.

Oroscopo Bilancia

Avete una gran voglia di rivivere emozioni positive. In questo momento state dando maggior peso all’aspetto spirituale a discapito di quello intellettivo. Come conseguenza siete più attratti, ora, dall’amore che dalla conoscenza. Vi suggerisco di sfruttare queste giornate casalinghe, invece, per studiare e informarvi un po’

Oroscopo Scorpione

Venere non è più in posizione disarmonica: finalmente potrete stare meglio e liberarvi di qualche fardello! Forse qualche Scorpione è ancora preoccupato per questioni pratiche ed economiche, ma vi garantisco che da aprile le cose andranno meglio. Perfino l’amore ritornerà, con impeto, nella vostra vita!

Oroscopo Sagittario

Da qui a giugno i rapporti che avete con gli altri saranno messi in discussione: preparatevi! I Sagittario impegnati in una relazione sentimentale da tempo, adesso potranno dire di conoscere bene sia le qualità, ma soprattutto i difetti della dolce metà!

Oroscopo Capricorno

Forse a volte venite accusati di dare maggior peso alle questioni pratiche e materiali. Questo succede non perché siete incapaci di amare ma perché avete capito l’importanza di avere basi solide e concrete nella coppia. Vi invito a questa giornata per recuperare un po’ di energia.

Oroscopo Acquario

Oggi sarete davvero stanchi. Molti di voi sogneranno di fuggire via, in qualche isola deserta. Purtroppo, però, le condizioni attuali non permettono di viaggiare, per cui dovrete accontentarvi di progettare la vostra prossima gita. È bello sognare, ma a volte è necessario tornare con i piedi per terra.

Oroscopo Pesci

In questo periodo siete in preda a molta confusione e stanchezza. Se siete coinvolti in due storie, o vi sentite attratti per la persona sbagliata, è arrivato il momento di darci un taglio. Occhio in questi giorni ai pettegolezzi e alle malelingue! Vi esorto a sfruttare la giornata di oggi per osservare un po’ di più e agire meno.

