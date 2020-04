Oroscopo del giorno di Paolo Fox, le previsioni di martedì 28 aprile 2020

Paolo Fox, Oroscopo 28 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di martedì 28 aprile 2020

Martedì 28 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana è cominciata molto bene per te, perché hai i favori di astri importanti. Venere e Luna sono dalla tua parte oggi e ti forniranno nuovo slancio. Quest’anno tu sarai impegnato nel fare molti cambiamenti profondi per il futuro, ma di tanto in tanto sarai stimolato a fermarti e dedicare del tempo a risolvere le questioni personali

Oroscopo Toro

Il suggerimento per oggi è quello di gestire con più attenzione le tue finanze. Ultimamente hai avute molte spese, ma ricordati che hai un progetto importante da realizzare entro l’estate. Inoltre, per molti Toro persiste il problema della casa: forse sarà necessario traslocare oppure spendere più soldi per l’affitto. In questo periodo i problemi pratici ti assorbono parecchio, a discapito della tua vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Prevedo per oggi il sostegno di Venere e Luna: partirai con più vitalità! Tu sei un segno che evita, quando può, la routine giornaliera. Detesti fare sempre le stesse cose e ora le stelle ti pungolano a mettere in piedi nuovi progetti, in vista di un maggio molto produttivo.

Oroscopo Cancro

Oggi avrai bisogno di rilassarti un po’. Saturno ha lasciato la sua posizione contraria, perciò d’ora in poi potrai aspettarti delle novità. Ma dovresti stare più attento alle spese, perché hai ancora Giove dissonante. Purtroppo le stelle non garantiscono un ampio raggio di azione in tal senso, per cui l’unica cosa che potrai fare, sarà quella di rivedere in toto la tua attività.

Oroscopo Leone

Oggi Venere e Luna saranno a favore: per te vorrà dire una bella iniezione di passionalità e di emozioni positive! In questi giorni non sottovalutare le nuove conoscenze. Sul lavoro dovrai pazientare ancora un po’, specie se vedi dei rallentamenti.

Oroscopo Vergine

Sei uno dei segni più fortunato di questo 2020. Questo momento come molto promettente se vorrai rimetterti in gioco. Da oggi sono, infatti, in arrivo delle opportunità interessanti. In amore, invece, hai qualche difficoltà in più. Tu e il partner non riuscite a trovare un punto d’incontro su come amministrare la vostra vita futura.

Oroscopo Bilancia

Se i giorni scorsi sono stati difficili, adesso finalmente vivrai una vera e propria rinascita. Oggi Venere, Marte e Luna saranno in buon aspetto e potrebbero sostenere le Bilancia che sono in pieno cambiamento. L’influsso di Mercurio, poi, ti porterà quella stabilità lavorativa che ti è mancata finora.

Oroscopo Scorpione

Ti suggerisco di ritagliarti oggi una pausa dalle preoccupazioni quotidiane. Sono soprattutto le finanze a crearti agitazione. Nelle prossime giornate dovrai gestirle al meglio, se non vorrai discutere in famiglia. Sii prudente, perché Sole, Mercurio, Marte e Saturno sono opposti: il rischio di nervosismo, stress ed emicrania sarà dietro l’angolo!

Oroscopo Sagittario

Ti incoraggio a muoverti con cautela in amore, perché oggi avrai la Luna in opposizione. Alcune tensioni nascono dal fatto che hai due storie in mente, la persona che vorresti al tuo fianco non corrisponde a chi frequenti adesso e questo fatto ti mette in crisi. Nei prossimi giorni il Sagittario dovrà rivedere tutte le sue relazioni.

Oroscopo Capricorno

Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà momentanee: questo anno per te sarà determinante. Il lavoro ripartirà entro maggio, un mese per te liberatorio. L’amore procede senza grosse novità nell’aria, sia per chi è sentimentalmente impegnato, sia per i single.

Oroscopo Acquario

Sei in piena rivoluzione già da fine marzo. In arrivo un vero e proprio stravolgimento dei rapporti lavorativi, causato da tensioni che era diventato ormai impossibile sostenere. Adesso ti starai domandando se continuare lungo questa strada oppure no. Ma il futuro è già più chiaro rispetto a prima…

Oroscopo Pesci

Hai ancora delle perplessità in amore. Oggi potresti vivere ancora delle difficoltà con il partner. Sappi, però, che questi dubbi ti resteranno di sicuro fino a luglio, soprattutto se hai a che fare con una Vergine o con i Gemelli. Cerca solo di non dare una seconda chance a chi non se lo merita, perché sempre distante o perché ha comportamenti ambigui nei tuoi confronti.

