Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni di mercoledì 22 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 22 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: mercoledì 22 luglio 2020

Mercoledì 22 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei libero da preconcetti e desideroso di fare tante cose! E’ una situazione astrologica importante e convincente per le prossime 48 ore. In parte, é anche un periodo di forza per quanto riguarda le relazioni con gli altri. Tra l’altro, Agosto e Settembre potrebbero essere i mesi in cui l’amore andrà ridiscusso: le storie che reggono all’estate sono quelle che valgono per molti anni ancora!

Oroscopo Toro

Anche in questa giornata ti trovo piuttosto polemico; quando sei agitato vuol dire che ci sono perplessità di soldi o che attorno a te ci sono persone che non te la raccontano giusta! E’ il caso di abbandonare qualsiasi tipo di tensione eccessiva e di ricordare che già da sabato le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa giornata sei ancora molto vivace, mentre giovedi e venerdi sono giornate che mi piacciono meno! Se posso darti un consiglio, in questo momento allontana tutte le persone invidiose, tutti quelli che magari rispetto a quel che stai facendo hanno troppe cose da dire e magari molte di queste cose sono anche cattive.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei piuttosto turbato un pò perché da primavera ci sono stati grandi problemi, un pò perché alcuni contratti e accordi non sono giusti. In questo periodo, nonostante tu stia facendo tanto, é come se pochi riconoscano il tuo valore.

Oroscopo Leone

Con la Luna nel segno sei ancora più fiero e battagliero del solito! Le prossime 48 ore sono importanti: tra l’altro ricordo che anche Venere è favorevole assieme a Marte! C’é un grande desiderio di amore, anche se di solito non lo chiedi apertamente. Quando ami una persona ti avvicini ma tenti anche di provocarla.

Oroscopo Vergine

Avrai quattro giorni importanti, ricordando che giovedì e venerdì saranno 48 ore baciate da una Luna favorevole! Possiamo immaginare che entro tre giorni arrivi una risposta, che ci sia qualcosa di buono. Quello che non bisogna assolutamente sottovalutare in questo periodo è il rapporto con gli altri, perché grazie ad una persona che ti stima, che ti apprezza, sarà possibile fare cose in più!

Oroscopo Bilancia

Mercoledì e giovedì sono due giorni importanti poi sabato e domenica poi sarà necessaria una sorta di dichiarazione d’amore, nel senso che sarà opportuno definire i sentimenti. Alcune coppie sono state lungamente provate non solo dal periodo di chiusura ma anche da conflitti che sono nati all’interno della relazione. Serve pazienza.

Oroscopo Scorpione

In queste 48 ore ti trovo nervoso, in conflitto con te stesso. E quindi, la raccomandazione che devo farti è quella di prendere tutto con calma. Quando pensi di ricevere un’offesa oppure ti senti tradito, esageri un pochino nel valutare in maniera negativa tutto quello che ti circonda.

Oroscopo Sagittario

Posso dire che hai una bella carica di energia anche perchè Luna e Marte sono in ottimo aspetto: questo può indicare non solo la voglia di parlare ma anche di vivere di nuovo un amore in maniera più completa. Ricordo che da Agosto Venere non sarà più contraria!

Oroscopo Capricorno

Se solo penso alle giornate di domenica e lunedì sei molto più sereno! A volte le donne del segno pensano di stare bene da sole, gli uomini si chiudono spesso in una sorta di mutismo ed isolamento che aiuta anche a fare meglio nell’ambito del lavoro. In realtà lavori bene quando non ci sono troppe persone attorno a te.

Oroscopo Acquario

Anche in questa giornata sei molto turbato: il desiderio di tagliare i ponti con situazioni che non sono piu’ importanti é altissimo, ma come fare? E soprattutto, in questo momento cosa é più giusto fare? In realtà le persone che hanno un ascendente Ariete, Leone o Sagittario sono decisamente più convinte di quelle che hanno un ascendente Bilancia o Cancro.

Oroscopo Pesci

Due giornate interessanti che possono portare anche qualche piccolo vantaggio a livello economico. E farebbe proprio al caso tuo, ci vorrebbero proprio due soldi in più! In particolare, ricordo che la fine di Luglio sarà un pò agitata cosi come la fine di Agosto.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento