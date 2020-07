Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni di sabato 11 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 11 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 11 luglio 2020

Sabato 11 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo sabato sei molto forte, al punto che potresti diventare persino irruento, perché avere Luna e Marte nel segno, combinati col buon aspetto di Venere, indica incontri, piacevolezze. Puoi amare e liberare il tuo spirito!

Oroscopo Toro

Devi cercare di essere di riferimento per gli altri: non e’ un caso perché il tuo è il segno della forza che si esprime a livello familiare, di amicizia. Se non riesci a trovare quella molla che ti porta lontano. Se non riesci a vivere quest’anno come un anno importante perché vedi che altri fanno quello che non riesci a fare tu, stai male.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un fine settimana positivo anche se devo dire le ultime 48 ore sono state davvero molto pesanti. Quindi, qui bisogna tracciare un nuovo percorso di vita che dal punto di vista sentimentale sarà davvero importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo weekend potresti vivere qualche piccolo tormento: sappiamo che sei governato dalla Luna, pianeta che in astrologia rappresenta anche gli stati d’animo legati alla volubilità. Quindi, le prossime 48 ore invitano a stare coi piedi a terra.

Oroscopo Leone

E’ un buon fine settimana e spero che tu possa viverlo a contatto di gente simpatica, in maniera piacevole, perché non solo questo é quel che desideri ma é anche quello che meriti!

Oroscopo Vergine

Finalmente stai meglio, perché penso che le ultime 48 ore siano state confuse e forse anche difficili per le relazioni. In amore molto dipende dalla persona che sta al tuo fianco: certo é che in questo weekend ti trovo anche un pochino più forte, vigoroso, razionale.

Oroscopo Bilancia

Senti che c’é tanta confusione nell’aria: forse sei anche reduce da una settimana pesante e poco gratificante a livello di lavoro. Oppure i progetti che hai in ballo per l’autunno non ti entusiasmano granché.

Oroscopo Scorpione

Sei un pò più agitato rispetto a 24 ore fa, ma sempre molto motivato. Poi più ci avviciniamo ad Agosto e più tornerà la voglia di amare che si potrà esprimere in forma concreta grazie a progetti da valutare e avviare con la persona che ami oppure grazie a nuovi incontri.

Oroscopo Sagittario

Visto il periodo complicato, se puoi staccare la spina, allontanarti un pò, annullare qualche pensiero negativo, sarebbe l’ideale. Raccomando però di tenere sempre sotto controllo i rapporti amorosi, i rapporti di coppia, perché ora c’é un terzo estraneo oppure c’é una grande disillusione.

Oroscopo Capricorno

Sei ancora più pensieroso del solito in un fine settimana che comporta probabilmente qualche rischio di discussione. Tu sei una persona tutta d’un pezzo e non ti piace la confusione, soprattutto gli uomini del segno non amano le chiacchiere o le persone estremamente logorroiche.

Oroscopo Acquario

Sei molto motivato! E più ci avviciniamo ai periodi legati all’autunno e più avrai cose da fare. Però, penso che ci sia un cambiamento, una trasformazione importante che riguarda l’amore e soprattutto il lavoro.

Oroscopo Pesci

Questo é un momento in cui c’é grande confusione in amore, mentre Agosto sarà un mese di recupero. Credo che sia molto importante capire con chi ti stai rapportando.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

