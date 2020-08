Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni di venerdì 14 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 14 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: venerdì 14 agosto 2020

Venerdì 14 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai una gran voglia di divertirti! Solo per questa sera consiglio di non fare le ore piccole e poi di organizzare bene il fine settimana. Il tuo é un segno che é stato veramente messo alla prova dal 2020. Certo, tutti abbiamo vissuto una grave crisi, come sappiamo, però molti l’hanno superata mentre altri hanno avuto maggiori difficoltà, come te. In questi giorni dovresti dimenticare tutto ciò che di complicato c’é stato nel corso degli ultimi mesi.

Oroscopo Toro

In questa seconda parte di settimana puoi vivere emozioni vere! Tra l’altro posso dire che con Giove e Saturno favorevoli, chi sta svolgendo un lavoro, chi é in attesa di una novità, presto potrà contare su buone stelle. Non ci dimentichiamo l’amore, che nel fine settimana può tornare protagonista!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per te é sempre molto importante parlare e avere con gli altri un rapporto stimolante. Questa giornata che nasce con la Luna nel segno potrebbe essere bella proprio per i contatti. Spero che negli ultimi mesi tu abbia vissuto una bella emozione d’amore; posso dire che se qualcosa non é andato bene, adesso si può recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ importante capire se l’amore che vivi è quello vero! Chi non ha prevenzioni, chi non vive male i sentimenti, può avere già una nuova fiamma nel cuore: in particolare con Toro e Pesci potrebbero esserci grandi emozioni, ma in generale possiamo dire che tutti voi state cercando di vivere l’amore in maniera più tranquilla.

Oroscopo Leone

Sei molto nervoso perché devi sistemare contenziosi di lavoro oppure c’é un cambiamento che probabilmente devi subire, che in qualche modo ti é imposto, e questo ti rende contrariato.

Oroscopo Vergine

Non abbiamo stelle complicate, però capita a volte di vivere situazioni difficili o semplicemente di dover correre da una parte all’altra per cercare di risolvere problemi. Potresti anche non sentirti in perfetta forma: infatti queste sono giornate un pò sottotono!

Oroscopo Bilancia

Luna importante, Sole e Mercurio interessanti: si recupera un pò di ottimismo e l’ansia si fa minore. In questi giorni, e comunque entro la fine del mese, sarà possibile capire come sta evolvendo un lavoro e magari avere qualche garanzia in più.

Oroscopo Scorpione

Tra sabato e domenica potresti vivere qualche bella emozione: sono favoriti gli incontri! Spero che tu abbia già una bella fiamma nel cuore, che tu abbia la possibilità di convincere qualcuno delle tue intuizioni. Sensazioni speciali per un fine settimana, il prossimo, che potrebbe anche dare il via ad una serie di buone idee.

Oroscopo Sagittario

Già 24 ore fa c’é stato un lieve malessere che potrebbe essere anche legato a qualche problema esterno. Cerca di farti scivolare le cose addosso. Piccole contrarietà in casa dove ricevi delle accuse che non meriti!

Oroscopo Capricorno

Sei un pochino ombroso, forse chiuso nei tuoi pensieri. In questo fine settimana in arrivo conviene farti scivolare addosso tutte le situazioni che non sono chiare. Se in amore o sul lavoro da tempo c’è un chiodo fisso, c’è un problema da risolvere.

Oroscopo Acquario

Quando senti una forte pressione dall’esterno, quando senti salire la stanchezza, riesci a superare gli ostacoli immaginando, facendo anche voli pindarici. Ma al momento sarebbe bene rimanere con i piedi per terra, specie se si intende portare avanti un progetto economico o se in amore ci sono particolari difficoltà, già vissute in passato.

Oroscopo Pesci

Sabato e domenica saranno giornate decisamente migliori, ma fino ad allora chiedo molta attenzione. Tra l’altro, se c’è una persona che ti interessa o se da poco è nato un amore, in particolar modo se hai a che fare Toro, Cancro, Scorpione e lo stesso Pesci, programma un evento, programma qualcosa di bello tra sabato e domenica!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

