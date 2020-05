Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni di venerdì 15 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 15 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: venerdì 15 maggio 2020

Venerdì 15 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ vero che, oltre all’amore, nella vita abbiamo anche bisogno di lavorare! Ed al momento è proprio questo il problema. Dovrai difenderti da un’accusa. In amore, chi non ha una storia ora sente di avere più volontà di cercarla. Con questa Venere importante, non disdegnare emozioni che possono nascere anche in maniera virtuale. Per il lavoro ci sono alti e bassi: il nuovo transito di Marte invita alla prudenza. Dal punto di vista fisico sei un pò stanco.

Oroscopo Toro

Di solito tu sei garbato, anche molto molto equilibrato, ma quando perdi le staffe è difficile andarti contro. Direi anche di stare un pochino attenti alla forma fisica, perché sei una persona molto forte ma come tutti hai diritto anche ad un attimo di relax. Le problematiche degli ultimi mesi ti hanno messo un po’ d’ansia addosso, soprattutto per quanto riguarda le vicende di carattere economico. E in generale tutti i progetti, tutti gli eventi che hanno bisogno di sostegno finanziario, con questo Saturno dissonante sono inevitabilmente da rimandare alla seconda parte dell’anno o da ridimensionare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Chissà che nelle prossime 48 ore non arrivi una piccola buona notizia. Certo, non credo possa trattarsi di notizie eclatanti, perche’ questo transito di Marte inizia ad essere causa di un pò d’ansia. Tutti i problemi accumulati in passato, compresi quelli economici e lavorativi, purtroppo sono ancora presenti: vorrei ricordare che tutto quello che hai guadagnato l’anno scorso è stato già speso!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il tuo è un segno passionale, è sensuale forte ed emotivo. Quindi, c’è da dire che questo è un oroscopo che porta un messaggio di forza e di fortuna a tutti quelli che hanno vissuto serie problematiche. Tra l’altro, come dicevo all’inizio, tra venerdì e sabato, avremo un oroscopo di grande interesse nelle relazioni con gli altri!

Oroscopo Leone

In queste ore sarà meglio non farti arrabbiare perchè è vero che tu sei una persona sempre comprensiva ed accomodante, ma ci sono momenti in cui rimanere tranquilli non è facile. Sono due giornate in cui invito alla cautela anche nelle relazioni sentimentali: non è che ci sia tutto questo grigiore, ma potresti comunque pensare di chiudere con persone che non meritano la tua attenzione.

Oroscopo Vergine

Attenzione a non mettersi in competizione, soprattutto se nel lavoro uno dei due ha dei problemi. C’è da dire che nei prossimi giorni questo Marte opposto porterà un dentro o fuori definitivo. In generale questo resta un oroscopo importante, ma non vuoi più avere a che fare con persone false!

Oroscopo Bilancia

I prossimi sono tre giorni importanti per cercare di sistemare e riorganizzare una vicenda sentimentale. Devo dire che tutto quello che è accaduto di recente non è stato facile da sopportare: a volte ti sei sentito messo in discussione anche sul lavoro. Con questo Giove contrario, per risolvere certe questioni economiche e legali bisogna essere ancora un pochino più pazienti!

Oroscopo Scorpione

Che tu abbia bisogno di gratificazioni è normale! Tra qualche ora Marte inizia un transito importante: torna il coraggio! Secondo me tra venerdi e sabato potrebbe arrivare una notizia importante! Dopo quello che è successo, questa fase di ripresa è utile non solo per tornare ad avere fiducia nel futuro ma anche per programmare qualcosa per l’estate: non è escluso che tu possa combinare qualcosa di veramente importante a livello sentimentale!

Oroscopo Sagittario

Pare proprio che queste 48 ore comportino un piccolo stress emotivo, un pò di agitazione che riguarda anche la sfera affettiva. La buona notizia è che Marte torna favorevole, ed in particolare avremo anche una Luna molto favorevole. Sfrutta queste ore per verificare la tenuta di un sentimento!

Oroscopo Capricorno

L’unico tuo problema potrebbe essere quello di chiuderti in te stesso, di non credere più nella benevolenza della sorte. Sapete che più volte ho indicato che quando hanno un problema, le persone del tuo segno si ritirano non per sfuggirlo ma per elaborare una strategia vincente. E tra l’altro bisogna anche dire che agli inizi dell’anno abbiamo avuto una forte presenza di pianeti nel tuo spazio zodiacale, pianeti che in astrologia rappresentano l’isolamento.

Oroscopo Acquario

I rapporti sociali, in particolare quelli di amicizia, sono sempre molto importanti per te. Ti renderai conto di dover cambiare vita per necessità o virtù anche perchè ultimamente hai ricevuto uno schiaffo dal destino! Ora, anche a costo di una crisi personale, tutto deve muoversi, ma non bisogna aspettare che siano le stelle a dare il via a certe situazioni, qui ci vuole una scelta personale!

Oroscopo Pesci

Le questioni di carattere personale e professionale possono essere recuperate, gradualmente, mentre per quanto riguarda i sentimenti, ti vedo ancora molto suscettibile. Da tempo sei in balia degli eventi! Attenzione a non puntare persone troppo lontane o impossibili.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

