Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di domenica 4 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 4 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi: domenica 4 ottobre 2020

Domenica 4 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo fine settimana hai voglia di divertirti e spero davvero che arrivi la possibilita’ giusta per fare quello che desideri. Le possibilità vanno colte al volo! L’amore e’ in fase neutrale, in ogni modo le storie che sono nate o hanno recuperato a Settembre, ad Ottobre non avranno grandi problemi. Restano dubbi sul lavoro e per i soldi.

Oroscopo Toro

Il fatto che la Luna sia nel tuo segno in questo weekend non può che aumentare una grande energia positiva! Tra l’altro, posso dire che queste saranno 48 ore davvero importanti per tutti coloro, i più fortunati, che hanno un grande amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Stai cercando di trovare il bandolo della matassa. All’inizio di questa settimana c’é stata un pò di confusione, ma il weekend funziona meglio! E inoltre andiamo incontro ad una settimana, la prossima, che sarà molto importante per le questioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo 48 ore tempestose, hai deciso di staccare la spina e di vivere questo fine settimana in maniera più allegra e rilassata. Sono convinto che questa sia la condizione migliore, la situazione migliore da affrontare con un piccolo sorriso in più. Novità dietro l’angolo!

Oroscopo Leone

E’ probabile che in questo fine settimana un programma salti oppure che proprio tu non abbia voglia di fare qualcosa che gli altri quasi ti impongono di fare. Non mettere il muso lungo e soprattutto cerca di non impelagarti in situazioni che possono portare ritardi.

Oroscopo Vergine

Questo fine settimana potrebbe portare una vera e propria illuminazione: le persone che si vogliono bene o che magari si incontrano per la prima volta, potranno contare su una bella forza. E questa situazione di grande energia sarà ulteriormente rafforzata in quest’Ottobre che é iniziato e proseguirà in maniera molto intensa.

Oroscopo Bilancia

Più volte ho spiegato che ti trovi in una condizione di grande disagio perché stai trasformando la tua vita. Ecco perché servono rapporti veri. Le persone del tuo segno possono essere anche un pò bizzarre nella prima parte della vita, ma dopo i 40 anni, come si dice, mettono la testa a posto!

Oroscopo Scorpione

Questo è una giornata polemica oppure sei preoccupato a causa di una persona che in questi giorni potrebbe darti qualche problema. Magari sei tu che sei un pò troppo nervoso: vedo irritabilità o semplicemente una certa instabilità, temi dominanti di un fine settimana che va vissuto con attenzione!

Oroscopo Sagittario

Stai cercando nuovi orizzonti! Posso dire che più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più ti libererai di quella fase di grande tensione accumulata nella prima parte del 2020. Ci sono emozioni in più ma in amore devi fare discorsi chiari, specie in questo weekend.

Oroscopo Capricorno

Sei vivace, forte, sei protagonista di un fine settimana che potrebbe essere davvero molto intenso e valido sia per l’amore che per il lavoro. Non tutti lavorano nel weekend, ma magari tra sabato e domenica potrebbe arrivare un’intuizione importante per la tua attività, potrebbe esserci qualcosa di molto bello da sviluppare nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Acquario

Sei molto contrariato: in questi giorni ci sono questioni di soldi da mettere in chiaro: questa dissonanza di Mercurio mi fa capire che le spese sono troppe rispetto alle entrate oppure se in disputa con qualcuno. Queste 48 ore possono portare un disagio che si estende anche nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo Pesci

E’ un fine settimana di recupero, che parla d’amore! Mi auguro che attorno a te ci siano persone che esprimono i sentimenti in maniera molto chiara, perché giorni fa ho spiegato che potresti sentirti in debito nei confronti di qualcuno. E’ come se volessi avere certezze in più da parte di una persona che non é stata molto positiva nei tuoi confronti

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

