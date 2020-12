Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di giovedì 17 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo giovedì può rivelarsi molto importante: 24 ore abbiamo constatato un piccolo calo psicofisico, ma ora si recuperato. Non solo, in questa giornata puoi festeggiare perché Saturno inizia un transito neutrale, anzi direi positivo molto importante, senza contare che nel fine settimana arriva anche Giove. Ora, non è che in 48 ore si possono cambiare tante cose della vita però puoi capire che questo è un momento in cui iniziare a fare nuovi progetti.

Oroscopo Toro

Bisogna ricordare che in questi 48 ore di giovedì e venerdì avrai una Luna opposta: credo che questo sia un periodo di piccole arrabbiature o magari preoccupazioni che riguardano la famiglia e i soldi. Potresti anche ritrovarti a dover sistemare dei problemi che non hai creato tu in prima persona. Insomma per queste due giornate consiglio un pò di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi festeggiare. Questi sono giorni importanti per alcuni segni grazie al passaggio di Saturno, e tra qualche ora vedremo Giove in un segno amico che rappresenta anche la necessità e la volontà di un grande cambiamento che può esprimersi anche se non lo desideri. A volte noi possiamo cambiare le cose ma in questo periodo credo che molti siano costretti a fare scelte diverse rispetto al passato. Se ci sono stati dei tagli nel lavoro, se ci sono stati dei problemi, pare che ora si aprano nuovi orizzonti. Gennaio e Febbraio saranno mesi in cui si può tornare in carreggiata in amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo giovedì non hai più la Luna contraria. Quindi, rispetto a 24 ore facciamo un piccolo passo avanti: posso dire che questo è un momento in cui hai una bella condizione astrologica, anche Saturno non è più contrario, anzi ora è in bell’aspetto al tuo segno, però quella facoltà di rimettere in gioco la tua vita lavorativa e sentimentale non si rivelerà in poche ore! In ogni modo, potresti cominciare a vivere con minore ansia tutto quello che ti capita, e questo non è poco.

Oroscopo Leone

Senti molte contrarietà. Questo non è un oroscopo difficile ma è un oroscopo di lotta. Ogni giorno stai andando a lavorare, affrontando la famiglia e spesso anche nelle relazioni più intime sei costretto ad arrabbiarti o semplicemente a far ascoltare con forza il tuo punto di vista. Questa di giovedì è una giornata un pò polemica.

Oroscopo Vergine

Ti trovi in una condizione di passaggio; se questo oroscopo non sembra così importante per le questioni di lavoro, devo dire che dal punto di vista sentimentale qualcosa non quadra, ci sono condizioni un pò strane. In amore o in famiglia ci sono diverse situazioni scomode da affrontare ed oltretutto ci sono momento in cui non è facile andare avanti. Ti trovo particolarmente nervoso.

Oroscopo Bilancia

Puoi iniziare a guardare il futuro in maniera molto interessante. Per dovere di cronaca ricordo che abbiamo Giove, Luna e Saturno ormai quasi in buono aspetto. E quindi si rinasce con un cambiamento personale con una nuova idea! A volte bisogna lasciare che si chiudano certi percorsi che non ci interessano, specie quando abbiamo la volontà e le necessità di compierne di nuovi.

Oroscopo Scorpione

In questo giovedì sei preoccupato e sarà molto difficile parlare con te perché prendi tutto come una provocazione! Sono 48 ore, venerdì compreso, che rivelano anche la necessità di consultarti con un esperto, con una persona importante che ti può aiutare a risolvere un piccolo problema personale. I più giovani devono impegnarsi di può nello studio. Sono giornate di confusione, c’è una forte agitazione che riguarda anche alcune scelte che possono riguardare la famiglia.

Oroscopo Sagittario

Sei pieno di vitalità! Ora finalmente i tuoi progetti riprendono quota, hai una grande voglia di rimetterti in gioco che può riguardare anche l’amore, non solo perchè Venere si trova nel tuo segno ma anche perchè sembri più disponibile. I nati di fine Novembre ed inizio Dicembre avranno energie in più.

Oroscopo Capricorno

Cerca di evitare complicazioni e non pensare al passato: prendi la vita per quello che è, anche perché in un periodo conflittuale come questo la stabilità è difficile da raggiungere. Per le nuove relazioni, la fine di Dicembre e l’inizio di Gennaio segnano un avanzamento o addirittura anche la possibilità di fare nuovi incontri o di sistemare relazioni già nate da tempo.

Oroscopo Acquario

Questa giornata di giovedì può essere molto interessante, tra l’altro inizia a farsi sentire questa vitalità, creatività che ti contraddistingue. Tu sai che il tuo segno è quello delle idee diverse dagli altri, è quello della trasgressione, ma bisogna essere concreti e non dispersivi! Per i grandi progetti che comportano investimenti ci vuole molta attenzione perchè il 2021 sarà un anno che dal punto di vista economico chiede un pò di prudenza, mentre sul piano sentimentale si è aperta una stagione di incontri e nuove proposte.

Oroscopo Pesci

In amore stai facendo un passo indietro. In questo giovedì hai una bella energia, posso darti cinque stelle su cinque, ma dentro di te hai bisogno di qualche piccola conferma in più. Se in questi giorni vedete il vostro amore in disparte, se anche a livello di amicizia notate che c’è qualcosa che non va, lasciatevi uno spazio di riflessione. Al momento non dico che dovresti stare da solo, ma devi riflettere bene su quello che desideri. Gennaio e Febbraio saranno mesi di buone ripartenze.

