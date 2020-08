Oroscopo del giorno di Paolo Fox, le stelle di martedì 11 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 11 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox, martedì 11 agosto 2020

Martedì 11 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Posso dire che questo mese è un pò agitato per le relazioni. E’ chiaro che non tutti devono discutere per forza, però sarà che ci sono ancora troppe risposte rimaste in sospeso per il lavoro, sarà anche che qualcuno é solo o magari poco capito, fatto sta che le imprese sentimentali sembrano essere un pochino più ardue. In questo mese di Agosto sono più favoriti gli incontri occasionali.

Oroscopo Toro

Luna nel segno, Giove e Saturno favorevoli! Possiamo parlare di una situazione piuttosto intrigante per quanto riguarda le relazioni, gli incontri. Devo ricordare che il tuo è un segno molto costruttivo e lo sarà proprio in questa particolare estate che richiede molta attenzione anche alle questioni di lavoro. Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, cerca di portarla avanti entro Novembre.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avrai due giornate compiacenti, mercoledì e giovedì. Nell’attesa, posso dire che tutti gli amori nati in primavera ora sono convalidati da queste buone stelle! Entro la fine di questo mese di Agosto vedremo finalmente un pò di luce, anche se il periodo più bello ci sarà da fine anno. Tutti quelli che si sono fermati per vari motivi o devono riconquistare le proprie posizioni, avranno un autunno e un inverno migliore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tu sei sempre molto passionale e ci sono dei momenti dell’anno in cui la voglia d’amare cresce a dismisura! Ad esempio, con Venere da pochi giorni nel tuo segno, è normale che ci sia una gran voglia di confermare un amore, di fare un incontro speciale. Diciamo che in questi giorni sei davvero tra i beniamini delle stelle: da questo punto di vista, anche Ferragosto sarà particolare perché vedrà Luna e Venere nel tuo segno!

Oroscopo Leone

Sei contrariato, forse nervoso: questa settimana inizia in maniera un pò polemica perché spesso ti ritrovi contro tutti, perché hai il coraggio di dire quello che pensi, costi quello che costi! Sono pochi quelli talmente diplomatici da dire cose che non sentono davvero. Il problema é che quando si é poco diplomatici, quando si é molto schietti, si rischia anche di diventare antipatici agli occhi di persone che invece tanto sincere non sono!

Oroscopo Vergine

Sei sempre più costruttivo e forte! Ho spiegato tante volte che abbiamo due tipi di destino: un destino ineluttabile, quello che non possiamo neanche leggere con l’oroscopo, e un destino ordinario che riguarda le cose di tutti i giorni che possiamo cercare di capire con le stelle. Dunque, anche se a livello generale c’é stata una grande crisi, ora puoi risalire la china.

Oroscopo Bilancia

Sei davvero molto confuso al punto da avere trascorso quest’ultimo fine settimana in maniera difficile. Sei irritato per certi atteggiamenti che vedi attorno a te: e se quest’agitazione si trascina in amore é chiaro che possono sorgere polemiche e questioni da superare. E’ un momento in cui non si sa bene cosa ci sarà nel futuro, perché arriva un cambiamento che riguarda anche il lavoro. Cerca di non trasferire emozioni negative nella vita di giorni.

Oroscopo Scorpione

In queste prime 48 ore della settimana, questa Luna opposta può farti vivere qualche contrattempo, però capita a tutti nel corso della giornata di arrivare in ritardo o di dover superare qualche piccolo conflitto. Più in generale questo mese di Agosto mi piace perchè può portare emozioni! In amore c’é una bella Venere che funzionerà soprattutto a Ferragosto, quando si farà una scelta importante!

Oroscopo Sagittario

E’ un inizio di settimana interessante, poi mercoledì e giovedì una Luna in opposizione potrebbe portare qualche piccolo contrattempo. Fortunatamente i grandi contrattempi sono passati, le storie d’amore che hanno superato la crisi del periodo Marzo-Luglio sono davvero molto forti! C’é da dire però che ci sono stati attimi di grande disagio e che bisogna recuperare tanto del tempo perduto.

Oroscopo Capricorno

Vivi una situazione astrologica molto interessante con Giove e Saturno che continuano un transito positivo nel tuo segno, particolarmente costruttivo! Lo dico già da adesso: fai attenzione alle giornate attorno a Ferragosto perché o non ti va di fare nulla e vorrai stare per conto tuo oppure potrebbero esserci piccole tensioni nel rapporto con gli altri, per esempio in amore dove non é detto che ci sia una crisi ma in questi giorni possono esserci polemiche, che magari nascono per caso.

Oroscopo Acquario

Sei molto stanco forse anche indeciso per le scelte di lavoro che devi fare a breve. E’ come se queste stelle segnassero una sorta di battuta d’arresto che però non sarà irrisolvibile. Bisogna capire che é il caso di fermarsi, é il caso di capire quanti soldi si possono spendere o se un cambiamento nel lavoro é quello giusto per te.

Oroscopo Pesci

E nel prossimo fine settimana, lo anticipo fin da ora, ci sarà qualcosa di più: tutti i segni d’acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, tra sabato e domenica potranno esprimere le proprie emozioni in maniera molto libera! E sono contento che questo avvenga dopo mesi di disagio. Agosto é il mese giusto per recuperare un amore, specie se dalla primavera o agli inizi dell’estate l’avevi rimesso in discussione, ma anche per fare una conoscenza che aiuti a superare qualche ostacolo emotivo.

