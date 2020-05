Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di martedì 26 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 26 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox di martedì 26 maggio 2020

Martedì 26 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata anticipa la settimana di chiusura del mese di Maggio: io sono convinto che rispetto a tutte le situazioni che hai vissuto di recente, qualche sbocco si sia aperto. Certo, magari un pò limitato perché ho spiegato più volte che questo non è un periodo facile e che comporta grandi movimenti. Qui non mi riferisco agli ultimi due mesi ma all’inizio dell’anno e addirittura anche alla fine dell’anno scorso. Quindi, in questi ultimi tempi certe situazioni si sono in qualche modo ingigantite: se in passato hai commesso un errore, ora probabilmente devi riparare al danno fatto. Consultati con un esperto. L’amore premia: giornate molto interessanti da giovedì!

Oroscopo Toro

Con Saturno in aspetto un pò critico, forse sarebbe il caso di rivedere tutta la situazione anche a livello economico. E qui parlo di case, di proprietà, di questioni che riguardano anche la famiglia, perché recentemente è cambiato qualcosa, perché hai dovuto affrontare situazioni un pò pesanti. Le giornate migliori della settimana sono quelle legate al weekend, anche se devo ricordare che in amore ci sono situazioni che vorresti correggere o magari vorresti solamente avere qualche conferma in più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi chiudere questa settimana in maniera interessante: lo dico fin da oggi in modo che si possano mettere in cantiere delle buone cose. Almeno fino a giovedì c’è da dire che sarai particolarmente provato a livello emotivo. Se una storia non funziona, se una relazione non è chiara, sono convinto che vorrai vederci molto più chiaro. Tra sabato e domenica potrai finalmente capire che cosa succede!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La settimana parte con la Luna favorevole! E questo vuol dire intuizioni, vuol dire emozioni, può voler dire anche portare a casa un piccolo momento di forza. In ogni modo, se ci sono complicate questioni di lavoro in ballo, ti consiglio di affrontarle subito. Forse sei stato messo alla prova, hai dovuto superare un esame, e in qualche modo c’è anche chi ha messo in discussione quello che avevi fatto. Non è bello, ma è successo! In amore calma piatta, forse troppa calma!

Oroscopo Leone

Puoi essere abbastanza contento dei sentimenti! Se in questi giorni desideri ampliare i tuoi orizzonti, avrai certamente qualcosa di più. Non credo invece che sia arrivata soddisfazione nel lavoro, perché anche se hai ricevuto un incarico, un premio, tempo fa ti avevano detto che sarebbe stato un altro! Da una certa angolazione questo è un oroscopo che consiglia accomodamenti nel lavoro.

Oroscopo Vergine

Mi auguro che nel corso di quest’ultimo fine settimana non sia successo cosa di irreparabile, che tu non abbia vissuto una crisi, un momento di disagio. Sabato e domenica sono state giornate un pò pesanti! Raccomando a tutti quelli che hanno un importante progetto, di provare a rivalutarlo e di non metterlo da parte. Cosi come l’ultimo weekend è stato pesante, quello che partirà dal 29 sarà di recupero!

Oroscopo Bilancia

In questi giorni hai bisogno di un conforto. E il conforto migliore può arrivare da un’amicizia, da una persona cara, da qualcuno che ti aiuta ad elaborare dei progetti che poi diventeranno grandi strategie nel corso dei prossimi mesi. Raccomando di non lasciare nulla in sospeso, perché tutto quello che parte soprattutto da mercoledi ha una buona forza. Questa giornata è un po’ strana per la forma fisica, ma nel complesso meriti quattro stelle su cinque!

Oroscopo Scorpione

Sei un pò intristito, forse anche arrabbiato perché alcune situazioni di lavoro non sono andate come previsto. C’é stata una persona o un gruppo che probabilmente non e’ stato dalla tua parte. In certi casi vorresti lasciare tutto e andartene, pero’ mollare tutto significa perdere e tu detesti perdere! Cerca di non perdere la pazienza perché in queste 48 ore abbiamo una buona situazione astrologica, molto interessante per rafforzare le tue idee.

Oroscopo Sagittario

Sei un pò scontento! Continuo a credere che nonostante tu sia uno dei segni più forti e più capaci di rigenerarsi dello zodiaco, in questo momento non tutto è chiaro! Non per colpa tua ma perche’ attorno a te ci sono persone e situazioni che non sono semplici da gestire. Potresti anche essere rimasto male per una situazione andata male o magari perché certe persone che non meritano stanno avendo più di te. Se tutto questo si riversa in amore, crea problemi e qualche dubbio anche per quanto riguarda la forma!

Oroscopo Capricorno

Devi cercare di risolvere un piccolo problema con te stesso: il fatto che in queste prime 48 ore della settimana la Luna sia opposta, provoca dei piccoli ritardi, provoca piccole complicazioni, che però saranno superate presto. E’ un oroscopo che mi piace per chi vuole recuperare anche un pò di fiducia nell’amore o per chi cerca in tutti i modi di risolvere un piccolo problema personale. Per quanto riguarda le questioni di carattere economico, ci vuole ancora un pò di prudenza!

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di recuperare un pò di energia positiva! Bisogna dire che ultimamente ci sono stati parecchi problemi: più che altro c’é una grande voglia di cambiare vita, ma non tutti hanno il coraggio di agire. Con Sole, Mercurio e Venere intriganti è probabile che in questo momento possa arrivare una proposta. Ci sono buone stelle in vista anche per il futuro, ma l’amore può vincere ogni sfida!

Oroscopo Pesci

Non ho mai nascosto il fatto che ti trovi in una condizione un pò particolare, forse anche di disagio, di nervosismo che bisogna cercare di arginare. Quindi, sono situazioni un pò particolari che coinvolgono la tua vita, per cui in questi momenti ti sembra di continua a leggere sul sito di riferimento