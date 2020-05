Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di mercoledì 6 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 6 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: mercoledì 6 maggio 2020

Mercoledì 6 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Così come ripartono molte attività nel nostro paese, anche tu questa settimana ti rimetti, piano piano, in moto. Oggi dovrai avere prudenza in amore, perché sarà facile scivolare in una discussione. Sul lavoro cominci a intravedere una piccola luce.

Oroscopo Toro

La giornata di oggi si prospetta positiva, soprattutto in amore. Il rapporto di coppia fila liscio, però devi sforzarti di gestire meglio ogni forma di rivendicazione nei confronti del partner. Ti invito a fare maggiore attenzione alle spese improvvise, specie quelle legate all’abitazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi potrebbe regalartiemozioni intense in amore: basta volerlo e non evitare nuovi incontri. Cominci a ritrovare l’esuberanza di sempre e con essa, aumenta la voglia di riscatto. Il lavoro migliora, ma prova a impegnarti su nuovi progetti.

Oroscopo Cancro

Il consiglio per la giornata di oggi è quello di sfruttare questo periodo per fare programmi a lungo termine con il partner. Saturno ha lasciato la posizione contraria e questo cambiamento permette maggiore azione, ma tu devi darti da fare! Sul lavoro ci vuole ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo Leone

L’amore recupera terreno e andrà ancora meglio. I single dovrebbero cercare di non isolarsi, ma provare a rimettersi in gioco. Sul lavoro ci sono ancora difficoltà. La fase di austerity non è ancora finita e tu dovrai avere la massima attenzione nel gestire le questioni economiche.

Oroscopo Vergine

Per oggi ti inviato ad avere prudenza in amore. La stanchezza degli ultimi giorni si fa sentire e si riversa nella relazione. Se senti che il partner si è allontanato, forse dovresti chiedergli le ragioni. Il periodo favorevole sul lavoro continua: cerca però di non esporti troppo dal punto di vista economico.

Oroscopo Bilancia

È un momento vantaggioso per la vita sentimentale. Molte coppie ritrovano l’armonia perduta. Chi, invece, sta pensando di chiudere una storia, dovrebbe andarci cauto: nei prossimi mesi molti conflitti o incomprensioni si risolveranno. Oggi potrai liberarti da qualche peso che ti trascinavi da tempo sul lavoro.

Oroscopo Scorpione

L’invito che ti rivolgo per oggi è di avere pazienza in amore, perché dalla seconda metà del mese la tua situazione migliorerà di gran lunga. Non sono giornate facili nemmeno sul lavoro: molte spese e poche certezze, ma molto presto Marte inizierà un transito favorevole e ti porterà nuove opportunità e qualche incasso.

Oroscopo Sagittario

Per la giornata di oggi ti incoraggia a risolvere i dubbi rimasti in sospeso con il partner. Dall’11 di maggio Mercurio sarà opposto e renderà più complicati i chiarimenti. Il lavoro procede bene, ma se dovessi incappare su qualche contrattempo, cerca di non andare su tutte le furie.

Oroscopo Capricorno

In amore stai recuperando bene. Questo periodo favorisce sia l’intesa delle coppie solide, che la nascita di nuove relazioni. Oggi sarà una giornata interessante anche per quanto riguarda il lavoro. Qualcuno potrebbe aver già fatto scelte importanti nei giorni scorsi. Ci sono belle conferme in vista.

Oroscopo Acquario

In amore sei protetto da bellissime stelle: chi ha sofferto in passato, potrà contare su questo mese per rifarsi. Saturno continua a spingere per una revisione sul lavoro. Per oggi ti consiglio di avere molta cautela nel gestire le finanze.

Oroscopo Pesci

La prossima estate si prospetta molto stimolante in amore, ma prima dovresti impegnarti a chiarire i tuoi sentimenti. È il momento per dire no alle relazioni che non ti danno più serenità. Il lavoro riparte bene, ma le vere opportunità arriveranno tra maggio e giugno.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

