Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di mercoledì 7 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 7 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo oggi Paolo Fox: mercoledì 7 ottobre 2020

Mercoledì 7 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’é una discreta tensione nell’aria! Ed é normale che sia cosi, perché molte cose della tua vita stanno cambiando. Bisogna organizzarsi in maniera diversa! In ogni modo, dopo un periodo di eclisse questo periodo segna una sorta di ritorno in scena.

Oroscopo Toro

In questa giornata hai una buona energia. Mai come in questo periodo ti sei sentito cosi forte, creativo, pronto a cambiare le cose, a iniziare uno dei progetti che hai in mente. Solo nel fine settimana avremo un lieve calo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In ogni modo, questa settimana non é partita male, é solo che molti di voi non stanno vivendo un periodo semplice, perché negli ultimi mesi ci sono stati problemi di lavoro e di soldi. Però, grazie al grande merito che ha questo segno, e cioè quello di eliminare le negatività e pensare sempre positivo, anche giornate un pò ansiose possono diventare facili da gestire!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devo dire che molti di voi avrebbero bisogno di un pò di serenità, ma purtroppo in questa giornata c’é ancora qualche disagio. Ho già spiegato che si tratta di resistere ancora per un pò, perché entro Dicembre molte cose cambieranno.

Oroscopo Leone

Questi sono giorni di ascesa! Quindi, anche eventuali discussioni d’amore potranno essere risolte brillantemente. E’ un periodo molto utile per capire se c’é qualcosa da rivedere in amore. Fai attenzione nel fine settimana perché potrebbe esserci un problema sentimentale da risolvere.

Oroscopo Vergine

E’ finalmente arrivato il tempo di pensare ai sentimenti! Per quelli vogliono vivere nuove storie, che vogliono mettersi in gioco, arrivano giornate importanti. E per chi ha chiuso una storia non escludo un ritorno o anche un nuovo orientamento, dipende da quello che desideri.

Oroscopo Bilancia

Questa é una giornata un pò faticosa: risenti ancora della grande tensione vissuta la scorsa settimana, che in qualche caso potrebbe addirittura essersi riversata in amore. Ecco perché chiedo un pò di pazienza, un pò di prudenza, perché non tutto é facile da gestire.

Oroscopo Scorpione

E’ una giornata migliore rispetto a quelle della settimana scorsa; credo che molti avranno verificato un momento di grande stanchezza, di grande pesantezza. Ricordo che Settembre é stato un mese difficile per i sentimenti, e quindi ora bisogna recuperare.

Oroscopo Sagittario

Sei sempre alla ricerca di emozioni forti: le cerchi sia nel lavoro, con continui cambiamenti, sia in amore esplorando orizzonti proibiti o magari frequentando persone testarde, in qualche caso impossibili! Certo é che tanta agitazione può comportare anche stress, e questa giornata di martedì lo rivela.

Oroscopo Capricorno

E’ un periodo di recupero nei rapporti di lavoro e nei rapporti con gli altri in generale. Quelli che hanno una attività in proprio, con soci e collaboratori, devono capire chi é veramente leale, e devono anche agire in fretta! Entro poco tempo, infatti, bisogna capire con chi stare, con chi allearsi.

Oroscopo Acquario

All’improvviso potrebbero nascere opportunità anche per svoltare la giornata. Per i cuori solitari sono in arrivo opportunità migliori. L’amore non é più contrastato come a Settembre, e avrà un picco massimo a fine Ottobre. Il lavoro e la situazione legata anche agli studi, al momento é più potente.

Oroscopo Pesci

Tu non puoi accontentarti solo di amicizie fuggevoli, in amore desideri di più. Quindi, tutti quelli che negli ultimi anni si sono occupati un pò troppo di questioni pratiche, adesso si fermano e cercano conferme in amore. E’ importante verificare i sentimenti perché stai cambiando modo di vivere, stai dando ad alcune cose un valore inferiore rispetto al passato.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

