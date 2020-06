Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di sabato 20 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 20 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 20 giugno 2020

Sabato 20 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna ancora attiva per un sabato che ricorda la tua natura forte e impulsiva, una natura cosi vivace che spesso è anche causa di qualche problema. Come spiegavo negli ultimi mesi, il fatto di essere andati un pò troppo di corsa, di non aver valutato bene certe amicizie o certe questioni di lavoro è stato un danno per la tua vita.

Oroscopo Toro

Vivi un fine settimana in crescendo con un sabato interessante e una domenica che lo sarà ancora di più! Al momento i tuoi crucci sono principalmente legati a questioni riguardanti gli immobili: vendite, affitti. In particolare, chi è molto giovane potrebbe pensare di cercare un alloggio per andare a studiare altrove.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Al momento hai voglia di giocare, hai voglia di liberare la tua mente, hai voglia di dare sfogo alla tua curiosità! Già in altre occasioni ho ricordato il tuo essere curioso: tu ami scoprire i rapporti o semplicemente anche il nuovo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avrai una missione speciale da compiere, capire te stesso! E questa che vivi è una condizione che ben conosci: sai benissimo che a volte sei un enigma anche per te stesso e forse vuoi rimanere un enigma anche per gli altri!

Oroscopo Leone

Per te è normale pensare che certi rapporti non siano più da portare avanti, pensare che nell’ambito del lavoro ci sia una scelta da fare. Qui parlo a chi lavora come dipendente, perché entro due mesi deve capire se è opportuno o no seguire il percorso di un’azienda o di un gruppo che è in fase di trasformazione.

Oroscopo Vergine

E’ ormai dall’inizio della primavera che stai mettendo da parte le questioni sentimentali a favore di quelle lavorative: io capisco bene il tuo atteggiamento, perché soprattutto gli uomini ma in generale anche le donne pensano che non si riesce ad amare bene se non si hanno le spalle coperte.

Oroscopo Bilancia

Sarebbe meglio che concentrassi in questa giornata di sabato tutte le situazioni che vuoi portare avanti. Purtroppo, dal punto di vista dei progetti di lavoro, delle chiamate, è un periodo lento! Chi ha ripreso a lavorare trova ritmi molto strani, forse trova persone che sembrano diverse da come erano prima o ancora non riesce ad adattarsi.

Oroscopo Scorpione

Si viaggia bene verso una domenica importante, che sarà baciata da una bella Luna favorevole! C’e’ da dire, però, che avere Marte favorevole ma Saturno in aspetto complicato rappresenta una sorta di dualità che in certi giorni stai vivendo.

Oroscopo Sagittario

C’é ancora molta agitazione nell’aria: non voglio dire che tutti voi siate in crisi d’amore, ma é certo che questo periodo non porta grandi emozioni. In particolare le coppie nate da poco sono un pochino più a rischio.

Oroscopo Capricorno

Anticipiamo i tempi: già questa sera potresti notare che qualcosa non va per il verso giusto. Attenzione anche ai fastidi articolari, alla schiena, perché questo é un momento in cui si potrebbero vivere dei problemi particolari visto lo strano tempo!

Oroscopo Acquario

Sei molto forte, molto creativo. Il tuo è un segno che spesso fa cose controcorrente. Ad esempio, quelli che un anno fa hanno comprato una bicicletta elettrica sono stati presi in giro dalle persone che dicevano non vuole pedalare, ora la bicicletta elettrica é un must che vogliono tutti!

Oroscopo Pesci

Avere tormenti interiori non è una cosa nuova per te! Però, in questo periodo, forse sei un pò più forte per affrontarli. I rimpianti non sono belli da vivere: é probabile che se a Marzo hai detto no ad una certa persona, tu stia pensando di aver sbagliato.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

