Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di sabato 4 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 4 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: sabato 4 luglio 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata somiglia molto alla giornata di lunedì, per cui ti chiedo di fare un salto con la memoria all’inizio della settimana, perche’ se lunedì hai vissuto complicazioni e momenti difficili, forse in questo weekend sarebbe il caso di non agitare troppo le acque nell’ambito della famiglia e del lavoro.

Oroscopo Toro

In questo weekend recuperi una buona energia che io mi auguro sia direttamente importata in amore, perché l’amore ha bisogno di certezze. E cosi andiamo incontro ad un Agosto che può aiutare anche coloro che sono rimasti soli da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Torni a sorridere! Gli ultimi due giorni non sono stati complicati, difficili o negativi, solo che ci sono state tante problematiche e forse anche un calo fisico. La famiglia é importante, l’amore é importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se hai un lavoro di gruppo, se comunque non puoi fare a meno di ascoltare persone perché sono di famiglia, perché sono attorno a te, per un paio di giorni almeno ti chiedo di non agitare le acque, di non creare polemiche che alla fine si riversano solo su di te, in particolare sul tuo delicatissimo stomaco!

Oroscopo Leone

Negli ultimi due giorni hai vissuto con grande energia un’emozione: credo che questo sia il periodo giusto per recuperare l’amore, i sentimenti, le relazioni, mentre dal punto di vista lavorativo devi digerire un colpo, devi mandare giù un brutto rospo, come si dice.

Oroscopo Vergine

Soprattutto ad inizio Giugno ci sono state giornate pesanti che quasi sempre arrivavano a fine settimana: ora, invece, finalmente ecco arrivare un fine settimana più allegro, divertente, se non altro innamorato.

Oroscopo Bilancia

Va detto che queste sono due giornate in cui anche non volendo si può vivere qualche tensione di troppo. Se già sul lavoro ci sono perplessità e si aggiungono anche incomprensioni di famiglia, si può capire perché questi due giorni sono un pò sottotono.

Oroscopo Scorpione

Queste due giornate aiutano a risolvere un piccolo problema e comunque, anche quelli che hanno vissuto un serio dubbio di lavoro o erano rimasti un pò frenati nelle proprie ambizioni, entro la fine di Luglio ritorneranno a sperare.

Oroscopo Sagittario

Devi stare attento alle spese anche perché serviranno un pò di soldi in vista della fine dell’anno. Non devi temere questo periodo di intolleranza, di scarsa visibilità rispetto al futuro, perché dalla fine del 2020 ci sarà un cielo molto importante che ti porterai avanti per molti mesi senza avere dubbi.

Oroscopo Capricorno

In questo weekend puoi contare sulla Luna nel tuo segno, ma l’agitazione resta, per colpa della quadratura di Marte, ma c’é da dire che avere in questi giorni un pò di fiducia nei confronti del futuro non guasterebbe!

Oroscopo Acquario

Senti che è arrivato il momento di fare scelte radicali. A questo punto, poiché il tuo é anche il segno della condivisione, dell’affetto, dell’amicizia e dell’amore, vorrai proporti! Tanti di voi adesso diranno ai propri amici o al proprio amore cosa vogliono fare, organizzare qualcosa di bello, magari un nuovo progetto.

Oroscopo Pesci

Purtroppo devo dire che Luglio é un mese sottoposto a quello stress affettivo che abbiamo notato già da Marzo. Le coppie che erano in crisi potrebbero essersi nuovamente allontanate. E solo i più responsabili, rendendosi conto dell’abisso che si stava creando, si sono fermati, sono tornati indietro.

