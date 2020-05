Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di venerdì 29 maggio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 29 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: venerdì 29 maggio 2020

Venerdì 29 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’é una situazione particolare che riguarda il tuo segno: avere una bella Luna significa vivere emozioni particolari, significa anche avere la voglia di rimettersi in gioco. Dal punto di vista lavorativo, Mercurio dissonante parla di progetti e non di affermazioni. Quindi, è molto probabile che tu stia lavorando ad un cambiamento che avrà più forza da Agosto. E’ sempre bene pensare al futuro con ottimismo!

Oroscopo Toro

In questa giornata senti che c’é qualcosa che non va. E se queste tensioni si riversano nell’ambiente circostante sono dolori, nel senso che bisogna cercare di evitare conflitti. Consiglio un’attenzione particolare nei rapporti con Acquario e Leone.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per te è molto importante ritrovare il nucleo familiare e cercare di mantenerlo saldo! Perche’ sono talmente tante le evoluzioni che ci saranno, anche dal punto di vista della vita pratica e professionale, che la situazione familiare potrebbe diventare più difficile da sostenere. Penso a chi nei prossimi mesi dovrà affrontare un cambiamento di lavoro, che diventerà un cambiamenti di vita!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Bisogna ricordare che l’unico problema sono i contratti. Qui si parla di mediazioni: avere Giove opposto significa che la fortuna è poca, che bisogna lottare per mantenere il proprio posto e anche le proprie convinzioni. In amore non c’è nessuna novità, almeno per ora!

Oroscopo Leone

La Luna si trova nel tuo segno: è una giornata piuttosto interessante soprattutto nei rapporti con Vergine, Cancro e Leone. Hai voglia di fare dei grandi progetti: però attenzione al portafogli, perché manca la sostanza! E soprattutto se ci sono competizioni e dispute di lavoro, conviene mantenersi cauti!

Oroscopo Vergine

Queste 24 ore sono molto interessanti per i rapporti interpersonali, in attesa della Luna che sarà nel tuo segno. Purtroppo, l’amore resta sempre in un angolo: questo non è detto che sia un segnale negativo per i rapporti, ma evidentemente ora ci sono altre priorità e tu stesso stai cercando di portare avanti progetti che esulano dalla situazione familiare.

Oroscopo Bilancia

Una Luna favorevole e questa Venere in ottimo aspetto parla di relazioni che vuoi vivere con grande trasporto, perché come ho ricordato piu’ volte: tu senza amore, senza coppia, non stai bene! Al momento sarà molto importante ritrovare proprio questa affinità nella coppia, nelle relazioni.

Oroscopo Scorpione

Ti trovi in una condizione di forte nervosismo che deriva anche da una giornata che non è stata proprio il massimo! E’ probabile che tu sia preoccupato per una persona o magari che tu abbia in mente delle trasformazioni che prima dell’estate non avverrano.

Oroscopo Sagittario

Luna interessante in questa giornata! Sei pronto a resistere alle tentazioni: io credo che quando è iniziato questo periodo di chiusura, molti di voi avranno detto a loro stessi non ce la posso fare, non resisterò allo stress di questo periodo. Eppure le cose cambiano e ci si adatta anche alle novità più radicali.

Oroscopo Capricorno

Giornate ferventi, giornate potenti queste del fine settimana! In queste ore si può anche alimentare qualche dissenso, però poi alla fine si trova una buona parola per tutti. E soprattutto, questo è un momento importante anche per cercare di risolvere qualche problema personale. Ricordo che hai in mente grandi progetti anche in vista del prossimo anno!

Oroscopo Acquario

Sei ad un punto di non ritorno, nel senso che se hai in mente certi progetti che per troppo tempo ha rimandato, adesso deve cercare di recuperarli. E’ certo che in amore e nelle relazioni con gli altri sei piuttosto forte. E forse anche grazie alla complicita’ della persona amata, sarà possibile girare l’angolo e portare avanti progetti importanti, a meno che non ci sia un forte dubbio in amore!

Oroscopo Pesci

Devi amministrarti con saggezza perché ultimamente ti sei dato troppo da fare, e ora sei molto stanco. Avere Venere e Marte in aspetto un particolare rivela che in famiglia c’é sempre da fare, c’é sempre qualche guasto, qualche situazione da riparare! Penso alle persone sposate, che hanno figli, è probabile che siano molto nervose.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

