Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle di venerdì 4 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 4 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Abbiamo una Luna un pochino fastidiosa per quanto riguarda i rapporti con gli altri, ma io continuo a pensare che tu sia in una fase di grande evoluzione. Certo, ci vuole tanta pazienza ma il coraggio non manca! Se poi guardi quello che ti sta capitando, credo che tu stia osservando i miglioramenti anche se il vero e proprio ritorno in scena ci sarà dopo il 17 Dicembre. Sono convinto che avrai la possibilità di rivalerti di tante cose!

Oroscopo Toro

In questa giornata sembri un pò agitato. Dal punto di vista amoroso delle relazioni é probabile che ci sia qualcosa che non quadra: il consiglio che devo dare é semplicemente quello di rimandare certe discussioni alla seconda metà di Dicembre. In questo periodo, per questioni di famiglia, di soldi, di lavoro, sembra tutto più a soqquadro!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avrai un grande 2021! Penso che sarà l’anno della riscossa per molti segni d’aria: é vero, stiamo attraversando un periodo difficile, ma non é che nei momenti più complessi dal punto di vista sociale non si fa più l’oroscopo, anzi, questo é il momento migliore per capire chi può farcela e chi invece dovrà faticare parecchio. In ogni modo sei ad un punto di svolta!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con questa Luna ancora attiva puoi sicuramente dedicare la giornata di oggi alle emozioni più belle, alle relazioni che convincono, anche perché questo é un periodo che può davvero rimetterti in gioco grazie ad una Venere favorevole. Inoltre, da fine Dicembre Saturno non sarà più contrario, e questo significa che l’ottimismo può tornare!

Oroscopo Leone

Potrai contare sui prossimi tre giorni, ma in che modo? Innanzitutto cercando di risolvere certi problemi, poi evitando di affaticarsi troppo. Il vero problema é che in questi giorni c’é una grande confusione a livello lavorativo e alcuni progetti che sembravano quasi arrivati ad un punto di svolta, sono di nuovo bloccati!

Oroscopo Vergine

Spero che da questo 2020 tu abbia tratto profitto: capisco che sembra assurdo dirlo, ma anche in una fase complicata come quella che stiamo tutti vivendo, molti di voi hanno vissuto delle novità. Se hai vissuto una crisi sentimentale, ora sei più forte: e non dimenticare che l’amore può tornare protagonista entro domenica!

Oroscopo Bilancia

Devi lasciare al passato certe convinzioni che ormai non sono più interessanti, certe situazioni che non sono più valide. In questo venerdì devo darti tre stelle su cinque per quanto riguarda la forza fisica ma sappiamo che quando avremo finalmente Saturno e Giove favorevoli. Da metà Dicembre le cose andranno meglio.

Oroscopo Scorpione

In amore devi essere cauto perché a volte proprio perché si é molto attaccati ad una persona si rischia di fare o dire cose sbagliate. Almeno fino a domenica ci vorrà un pò di attenzione. E’ un bel cielo, invece, per recuperare questioni importanti anche sotto il profilo personale. Se devi fare un discorso a qualcuno, punta su oggi.

Oroscopo Sagittario

Stai vivendo una vera e propria liberazione! Tutti abbiamo bisogno di vivere in maniera più serena, e fortunatamente sembra proprio che tu stia ritrovando quell’ottimismo, quella forza che sembrava mancare nella prima parte dell’anno, e questo vale molto perché ricordo che il tuo é un segno che spesso misura la sua forza in vivacità.

Oroscopo Capricorno

Sei pensieroso per un problema nato negli ultimi tempi, ma sei comunque vincente! Quest’anno ho più volte avuto modo di fare dei riscontri, adesso però é probabile che tu sia in lotta per un rinnovo oppure che ci sia stato un blocco, ma credo che tutto si sbloccherà molto presto! Arrivano le risposte, magari non sono definitive, molto dipende da dove sei partito, ma rispetto all’estate ci sono gia’ piccole garanzie in più. L’amore può tornare protagonista!

Oroscopo Acquario

Devi misurare la tensione nervosa, devi limitare uno stato di agitazione e probabilmente anche d’ansia che si é fatto vivo nel corso delle ultime settimane. Questa Venere contraria indica il fatto che in alcune relazioni sentimentali può rinascere qualche dubbio. Quindi, ci vuole attenzione, soprattutto nei rapporti con Toro e Leone: attenzione a non dire troppo!

Oroscopo Pesci

Perfino dirti che sei sfuggente, che non sembri convinto di quello che dici. E probabilmente é cosi! Il tuo cuore innamorato, c’é qualcosa di buono in questo cielo, nonostante ciò sembra che tu non sappia gestirlo al meglio. Le nuove storie sono in prova, le storie che durano da tempo sono non dico in crisi ma certamente in revisione.

