Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le stelle mercoledì 24 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 24 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: mercoledì 24 giugno 2020

Mercoledì 24 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa parte finale di Giugno regala una grande capacità di entrare in battaglia, cosa che ti piace ma che ovviamente stressa un pò. Mi raccomando, comunque, fai molta attenzione con accordi, contratti e soldi, perché qualcosa é saltato e credo che prima della fine di Luglio sarà difficile mettere una toppa.

Oroscopo Toro

Tra l’altro, quando vedi che le cose non vanno bene ti arrabbi sempre, ed arrabbiarsi in questo periodo non è che sia la cosa migliore da fare, perché purtroppo ci sono degli eventi che non dipendono da te e che devi affrontare con calma.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi puntare sull’amore! Ora dipende dall’età: chi ha una storia nata da poco la prosegue bene, chi invece ha una storia bella e vuole può avere un figlio, ci sta pensando, o magari negli ultimi mesi hai già avuto una soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Pensa ai sentimenti! Voglio darti in anticipo una buona notizia, perché dal 7 Agosto Venere sarà nel tuo spazio zodiacale. Sembra prematuro parlarne ora, però sappiamo che le storie d’amore e le amicizie si maturano nel tempo.

Oroscopo Leone

Di solito sei molto forte e ora lo sei anche di più, visto che la Luna è ancora in questo segno in buon aspetto a Marte, che rappresenta l’energia! Però l’energia va convogliata, va diretta verso un buon fine. E il pericolo in questi giorni è proprio quello di essere un pò troppo nervosi, un pò troppo stanchi.

Oroscopo Vergine

Hai bisogno di concretezza della vita! E’ chiaro che questo è un periodo in cui chi può muoversi avrà di più, ecco perché invito a non farsi sopraffare dagli eventi. Capisco che in amore e nelle relazioni con gli altri, se non c’é stato qualcosa di nuovo, tutto é rimasto fermo. In particolare gli uomini del segno capiscono che l’amore è importante ma danno sempre piu’ valore alle questioni di carattere pratico.

Oroscopo Bilancia

Quando hai finito di superare un ostacolo, hai subito l’idea di averne un altro davanti a te! E’ probabile che ci sia stato un briciolo di amarezza per una situazione non riconfermata. Come avevo detto già in agli inizi della primavera e l’ho scritto anche nel libro, Giugno e Luglio sono mesi che non regalano grandi novità.

Oroscopo Scorpione

Ti trovo sotto tono! Credo che in questi giorni la prima cosa da fare e’ quella di lasciarsi scivolare le cose addosso, perché queste 48 ore riportano alla luce conflitti che possono essere stancanti, anche perché da poco hai dovuto affrontare qualcosa di molto impegnativo.

Oroscopo Sagittario

Luna favorevole, Venere interessante! Credo al momento sia importante verificare quello che non ti piace in amore. Ho parlato di una Venere interessante nonostante sia in opposizione: questo perché ti obbliga a controllare la tenuta di alcuni rapporti.

Oroscopo Capricorno

Questi sono giorni particolari. Peccato per quest’opposizione di Mercurio che comporta una certa difficoltà finanziaria. Chi ha soldi, vede uscire più quattrini del solito, chi non ha soldi o magari ha un conto ridotto, uno stipendio ridotto, é affaticato.

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di libertà d’azione: il tuo é un segno innovatore! Purtroppo, in questi due giorni di mercoledì e giovedì, la Luna opposta blocca certe emozioni e potrebbe anche portare qualche piccolo disagio. Il consiglio che ti do é: meglio fare le cose con calma ed evitare stress!

Oroscopo Pesci

Vivi giornate un pò faticose, questo perché la maggioranza di voi non sente di avere dei riferimenti stabili a livello amoroso, familiare. E se ci sono, per vari motivi c’é distacco, c’é lontananza.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento