Oroscopo del giorno di Paolo Fox, martedì 2 marzo 2021: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: martedì 2 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo non vuol dire che le cose non vadano bene ma come ho già spiegato, devi superare il blocco degli ultimi mesi e pensare a come superare piccoli ostacoli che sono ancora davanti a te. Dirò una cosa che può sembrare strana ma più senti di avere ostacoli e più ti carichi, più senti persone che dicono non ce la puoi fare e più ti impegni per farcela!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nel mese di Febbraio forse hai perso anche qualche soldo oppure hai dovuto spendere più quattrini per la casa o ci sono state spese particolari. In questo momento bisogna ritrovare un pò di tranquillità, non é facile, ma posso dire che hai bisogno di rilassarti un attimo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo é decisamente un oroscopo pieno di buona volontà, pieno di occasioni: spero che in questo periodo tu non sia costretto a pensare solo alle questioni di salute, perché sappiamo che da Dicembre c’é chi é stato un pò giù di corda. In ogni modo, le idee fluiscono rapidamente e questo é un cielo che porta buoni avanzamenti, anche colloqui importanti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo particolare martedi senti che qualcosa non va ma ci sarà un buon recupero già a partire da mercoledì- Luna dissonante, cosa vuol dire? Che ti senti un pò stanco, frustrato, a volte anche agitato: la Luna governa il tuo segno e quindi é normale che quando il pallido astro sia in posizione non proprio ottima tu possa sentirti un pò giù di corda, tu possa sentirti molto nervoso. Cerca di non alimentare dispute!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Certo, in questo momento non é possibile aspettarsi grandi cose, però già un ritorno in scena può essere importante. A Febbraio eri indeciso se fare o no una certa cosa, se buttarti o no in un certo progetto, se continuarlo, mentre ora mi pare che tu abbia le idee molto più chiare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Continui ad avere un buon successo! Ricordo che la settimana scorsa é stata veramente difficile mentre questa sembra una settimana molto più gestibile. Ci sono buoni progetti, però il nervosismo aumenta, e aumenterà soprattutto da giovedì. In ogni modo é una agitazione anche positiva, perché se in questo periodo ti impegni per una questione di lavoro, se la tua tensione é legata ad una sorta di esame che devi superare, posso dire che tutto sommato vivi una tensione stimolante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Posso capire che tu abbia delle remore a pensare che questo sarà un anno che alla fine porterà una soluzione, ma io confido molto nel transito di Giove, che é in buon aspetto al tuo segno e che da una grande sferzata alla tua creatività!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Devi cercare di fare tutto con molta calma perché sei piuttosto frastornato. Se hai rapporti con i segni Ariete e Capricorno servirà doppia attenzione perché potresti arrabbiarti. Come ho già spiegato in altre situazioni, hai una natura duplice perché te la prendi molto, ti arrabbi, ma poi in realtà vorresti vivere un’esistenza tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non devi perdere quota, non devi perdere ottimismo solo perché questo é un periodo di grandi ripensamenti. Sono un pò più provati tutti quelli che hanno un amore che non funziona, quelli che hanno vissuto difficoltà nella vita di coppia. Consiglio di stare attenti soprattutto se nell’ultimo weekend ci sono stati dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Di natura sei molto forte, saggio, e riesci ad essere un baluardo, un riferimento anche per gli altri, però sei sempre un essere umano e ci sono momenti in cui avresti una gran voglia di buttare tutto all’aria, di dire basta, con voi in un gioco più. In realtà quando hai bisogno di ricaricarti ti isoli, é questa una giornata in cui proprio per evitare tensioni, potresti metterti da parte!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Puoi contare su Luna, Giove e Saturno importanti. A parte qualche problema fisico che però c’é stato soprattutto a Febbraio, questo é un momento di recupero, anche per immaginare la tua vita in altre condizioni, in altre situazioni. Mercurio, Giove e Saturno, combinati insieme, possono portare anche un desiderio di cambiamento, col tempo anche di un trasloco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Devi rinnovare la tua voglia di amare! Lo dico in particolare tutte le persone scontente: anche quelli che hanno un bel rapporto di coppia, ultimamente sono stati sospettosi! Ci sono stati giorni in cui é stato persino difficile riuscire a mantenere il colloquio, un certo equilibrio. I nuovi momenti che propone l’oroscopo sono interessanti cosi come i nuovi colloqui: belle emozioni anche in vista del futuro.

