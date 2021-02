Oroscopo del giorno di Paolo Fox, martedì 23 febbraio 2021: le previsioni da Ariete e Toro

Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: martedì 23 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, “non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Bella giornata per impostare il futuro ma solo discreta per quanto riguarda la forma fisica. Quindi, posso dire che non tutto quadra, posso darti una valutazione di tre stelle su cinque, perché nonostante la tua buona volontà, questa Luna dissonante potrebbe provocare qualche piccolo fastidio. Il consiglio é quello di andare avanti

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa giornata hai una buona Luna che quanto meno servirà a ritrovare un pò di tranquillità perduta. Certo, non é una giornata eccezionale, d’altronde ricordo che se reduce da qualche piccola delusione. Tutti i progetti nati negli ultimi tempi stanno andando al rallentatore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se non hai già avuto una buona risposta, se non sei già stato messo in condizione di operare scelte nuove, poco ci manca! Sarà molto difficile restare fermi con un oroscopo cosi: anche chi ha avuto dei problemi personali e fisici potrà ritrovare molta tranquillità. La cosa vi devo chiedere é quella di essere un pò meno superficiali, perché a volte per fare troppe cose si rischia di fare tutto male, invece ora ci vuole concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ho spiegato 24 ore fa che la Luna si trova nel tuo spazio zodiacale, e quindi é siete ipersensibili, iperattivi, forse anche un pò permalosi. Infatti, tra le grandi qualità della tua personalità c’é proprio la sensibilità ma tra i difetti c’é il fatto che te la prendi un pò troppo per tutto! Siccome stiamo passando da una fase difficile a una fase migliore, in questo periodo in cui non sai cosa fare o comunque sei in attesa di eventi, sarebbe il caso di osservare con attenzione quello che ti circonda.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vogliamo dimenticare le ultime tre settimane? Io so che sei orgoglioso, so che difficilmente ammetti di sbagliare; probabilmente non hai sbagliato, ma e’ certo che ci sono state complicazioni. Probabilmente non faresti più le stesse cose! Forse ti sei dovuto rendere conto che tutto é cambiato e ora la cosa più importante é non pensare al passato ma a come gestire il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vivi una settimana frenetica! Perché non do un grande peso a questa settimana, perché non posso dare un valore favorevole a questo periodo? Perché nonostante tu avrai buoni successi, e Marzo sarà un mese di grande forza, in questi giorni sei costantemente sotto pressione. C’e’ chi dorme poco, c’é chi deve pensare ad una questione importante in vista della primavera, c’é chi addirittura deve arrabbiarsi per fare valere le proprie opinioni.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Penso proprio che tu abbia grandi cose in mente, grazie a Giove e Saturno favorevoli, ma questa giornata risente ancora di scarsa volonta’ oppure di piccole tensioni per colpa di questa Luna dissonante! Nel corso delle ultime tre settimane molti di voi hanno avuto un calo fisico e ora devono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ molto importante che tu abbia una visione chiara del tuo futuro! Questa é una giornata interessante perché la Luna é in buon aspetto. Riuscirai a recuperare un amore? E’ chiaro molto dipende dalla persona che sta al tuo fianco o che vorresti stesse al tuo fianco! Certo é che chi ha due storie in ballo, chi ha fatto confusione, da giovedì sarà molto più tranquillo oppure farà una scelta drastica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Faresti bene a spiegare alla persona che ami come stanno veramente le cose! Credo che tra sabato e domenica molti di voi dovranno affrontare il partner. E’ chiaro che qui dipende dal tipo di rapporto che stai vivendo: nei rapporti di lunga data c’e’ noia oppure tra sabato e domenica ci sarà lontananza. Nei rapporti in cui agli inizi di Febbraio sembrava che tutto andasse bene, inevitabilmente tra sabato e domenica ci sarà un piccolo ripensamento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stai combattendo con questa Luna opposta: sono già 24 ore che non ti senti in perfetta forma o magari hai semplicemente il broncio! Non possiamo dire che il 2020 sia stato un anno complicato per te, anzi hai addirittura vissuto trasformazioni importanti. Persino chi ha avuto un grosso problema, ora lo può risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Al momento sarà importante stringere i cordoni della borsa, nel senso che devi evitare spese inutili. E’ molto importante trovarsi bene con se stesso, ecco perché 24 ore fa spiegavo che alcuni fanno acquisti, altri pensano addirittura di cambiare look, fare una piccola operazione estetica o magari semplicemente pensano a circondarsi di persone serene. Da qualche tempo é un po’ difficile concentrarsi sulle cose.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Anticipo fin da ora che il prossimo fine settimana sarà importante perché alcune coppie si troveranno di fronte ad una sorta di dentro o fuori definitivo. Per te é sempre molto difficile dimenticare un amore anche dopo una separazione: questi fantasmi del passato pesano molto a livello emotivo, soprattutto quando poi si cerca di vivere una nuova storia.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

