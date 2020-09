Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 30 settembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 30 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di Paolo Fox: mercoledì 30 settembre 2020

Mercoledì 30 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siamo ad una svolta per quanto riguarda le questioni di carattere lavorativo, mentre per quanto riguarda anche le situazioni legate all’amore avrai il picco massimo alla fine di Dicembre e poi da Gennaio. Si perché il 2021 é l’anno del recupero: lo dico a ragion veduta, almeno da un punto di vista astrologico, perché dall’anno prossimo non avremo più Giove e Saturno contrari, due pianeti che ultimamente hanno affaticato la tua vita.

Oroscopo Toro

La settimana parte con qualche piccolo contrasto che comunque sarà superato a breve. Bisogna mettersi d’accordo, nel senso che ci sono talmente tante tensioni in famiglia o comunque situazioni da mettere in chiaro che bisogna riorganizzare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Come accadrà anche ad altri segni, più ci avviciniamo alla fine dell’anno e maggiori saranno le opportunità di farcela, di superare tanti fastidi, di recuperare terreno. Il fatto é che tutto é in ricostruzione! In questo periodo molti di voi stanno cercando il modo migliore per riprendersi da una fase di grande stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Puoi contare su una visione più ottimista della vita. Certo, non dobbiamo dimenticare che il tuo é stato uno dei segni travolti dalla dissonanza di Giove e Saturno: negli ultimi quattro o cinque mesi é stato un continuo cercare di mettere a posto questioni di lavoro. E anche a fronte anche di un buon successo, certi percorsi si sono chiusi improvvisamente!

Oroscopo Leone

Ogni tanto é necessaria una pausa di riflessione, e questa giornata invita proprio a questo! Non é il caso di sentirsi a disagio con gli altri: tra l’altro con Toro e Acquario potrebbero esserci delle difficoltà. Questa Luna opposta, infatti, crea qualche disagio tra te e le persone che ti circondano, e bisogna cercare di essere un pochino più tolleranti!

Oroscopo Vergine

Il tuo è uno dei segni che può farcela nonostante i gravi problemi che tutti abbiamo vissuto nel corso degli ultimi mesi. Posso dire che anche questa è una giornata molto importante: nelle relazioni con Bilancia e Sagittario potresti costruire qualcosa di buono.

Oroscopo Bilancia

Con la Luna in buon aspetto ora puoi veramente garantire a te stesso un futuro migliore! Però, come altri segni, il meglio lo avrai dal prossimo anno. Quindi, continuo a pensare che ci sia da ritrovare il proprio ruolo, la propria strada.

Oroscopo Scorpione

Si parte con la Luna dissonante: ecco perché questa é una giornata frastornata, il che non significa che le cose vanno male, ma sembra che alcuni progetti vadano al rallentatore. La buona notizia é che Mercurio inizia un transito importante nel tuo segno.

Oroscopo Sagittario

Il tuo é un segno legato a doppio nodo con ciò che sarà: é vero che nella prima parte dell’anno alcuni orizzonti sembravano piuttosto oscurati, ma ora é tornata la luce nella tua vita! In amore dovrai fare scelte molto serie.

Oroscopo Capricorno

Entro Ottobre si possono raggiungere alte vette! Sono convinto che tutti coloro che sanno attendere ma soprattutto che sanno pianificare la propria vita, non resteranno insoddisfatti. Tra l’altro, questa di oggi é una giornata molto interessante per i rapporti, per le relazioni.

Oroscopo Acquario

Non si può dire che questo sia un periodo difficile, più che altro é un periodo molto confuso. Inoltre ci sono da rivedere certe questioni economiche perché alcuni soldi non arrivano o magari sei proprio tu che in questo periodo stai spendendo troppo per un motivo o per l’altro.

Oroscopo Pesci

Certo, in queste 24 ore si parte in maniera ambigua, ma quando la Luna sarà nel tuo segno in buon aspetto a Mercurio, sarà possibile risolvere un piccolo problema personale o anche di lavoro. Quindi, c’é una situazione di vantaggio che si esprime in questo inizio di settimana.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

