Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 8 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 8 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nonostante tu sia una persona forte, un vero combattente, ci sono momenti in cui avresti voglia di buttare tutto alle ortiche. Non limitare i tuoi spazi di riflessione.

Sai come sei fatto: in amore hai bisogno di stimoli. Tanto che per te la parte più eccitante nelle relazioni è proprio quella iniziale. Questo mese è iniziato con qualche tensione di troppo. Attenzione.

Oroscopo Toro

Aumenta la carica e la voglia di fare, quindi il tuo potere di convincimento diventa eccezionale. Le coppie forti già da tempo non temono nulla, anzi! Qualcuno ha già fatto una scelta importante nel corso degli ultimi mesi.

In questo mese sarà possibile risolvere problemi nati da diverso tempo e, dunque, vivere in maniera più serena.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai una notevole dose di ansia in corpo, nonostante la tanta voglia di rimetterti in gioco. Questo perché il 2019 è stato un anno al rallentatore. Speriamo che l’amore non abbia pagato pegno.

Perché negli ultimi mesi l’agitazione è stata alta in tutti i legami. Non rimettere in discussione ogni cosa che vivi, altrimenti il tuo stomaco farà le bizze.

Oroscopo Cancro

Sul piano professionale. ti consiglio una maggiore attenzione in diverse situazioni. Per quanto riguarda la sfera dei sentimenti, invece, non dare nulla per scontato. Se sei da tempo impegnato in una relazione, eviterai senz’altro di metterla in discussione proprio ora.

Le stelle di questo mese non sono di certo favorevoli per affrontare questioni di carattere pratico. Tieni, quindi, sotto controllo l’ansia.

Oroscopo Leone

L’anno è partito in maniera molto interessante per i liberi professionisti. Ma soprattutto per quelli che hanno i piedi per terra. La brutta notizia, per te, è che all’inizio di questo mese la tua storia d’amore sta vivendo un momento difficile.

Quella buona è che, da oggi, il peggio è passato. Non abbassare la guardia, però. Impara anche a gestire i frequenti periodi di tensione che stai attraversando attualmente, soprattutto nei giorni che dovrebbero essere di riposo.

Oroscopo Vergine

Il 2020 è partito molto bene, con Giove e Saturno che ti sorridono sin dai primi giorni dell’anno, I prossimi dodici mesi saranno ideali sotto la sfera dei sentimenti. Approfittane.

Fino a martedì 14, poi, sarà molto importante prenderti cura della tua salute, sfruttando, anche in questo frangente, un periodo assolutamente favorevole.

Oroscopo Bilancia

Ci sono tante cose da rivedere nella tua vita. Oltretutto, esci da un anno molto faticoso, che ti ha fatto pagare cara ogni tua scelta. I sentimenti sono tranquilli.

Nel senso che chi ha una storia importante, al momento, la conferma. Fino alla metà di gennaio, non potrai contare su una perfetta forma fisica. Verranno tempi migliori.

Oroscopo Scorpione

E’ dal 2019 che ti porti dietro un Urano in opposizione. Una situazione che non ti aiuta di certo a rimanere tranquillo, ma non puoi far altro che resistere. Tra poco più di una settimana, però, potrai rimetterti in gioco in amore.

Almeno sotto questo aspetto, potrai contare su un periodo assolutamente favorevole. Attenzione allo stress, che dalla fine dell’anno appena trascorso si fa sentire un po’ troppo.

Oroscopo Sagittario

Molti di voi sono alla continua ricerca di novità. Del resto, questo è il segno dell’esplorazione, della ricerca, dell’esperienza continua. Insomma, è un inizio di anno molto frenetico, soprattutto nell’attività lavorativa.

Perciò, è possibile che qualcuno decida, più o meno volontariamente, di mettere da parte l’amore. Dal punto di vista della salute, poi, Gennaio è un mese interessante. Proprio all’inizio di quest’anno, infatti, hai iniziato delle cure che stanno funzionando

Oroscopo Capricorno

Stai vivendo un momento magico, che dura, a dire il vero, già da sei mesi a questa parte. Molti nati sotto questo segno, con relazioni importanti, sono convolati a nozze o sono andati a convivere.

Molti altri di voi, invece, ci stanno seriamente pensando con progetti amorosi sostanziosi, che prevedono anche, nel prossimo futuro, dei figli. Giove e Saturno portano esperienze di vita, opportunità, che potrai sfruttare appieno.

Oroscopo Acquario

Gennaio apre le porte a un mondo nuovo, quello stai cercando già dalla primavera dello scorso anno. Sul piano sentimentale, stai vivendo un momento assolutamente interessante.

Venere, infatti, è attiva e rimarrà nel tuo segno fino al giorno 13. Sfrutta l’energia che senti per superare la stanchezza accumulata negli ultimi mesi

Oroscopo Pesci

Ti invito davvero a pensare positivamente, perché troppo spesso tendi ad imbronciarti. Stai ancora pensando ad un amore finito e questo non ti fa bene. Quando una relazione finisce, è meglio metterci una pietra sopra piuttosto che trascinarsi in inutili riflessioni fatte solo di ‘se’.

Dunque, metti al bando tutte le riflessioni negative e ritrova fiducia nelle tue capacità. Ne trarrai giovamento anche nelle relazioni con gli altri.

