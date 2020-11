Oroscopo di oggi di Paolo Fox: domenica 1 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 1 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox oggi, l’Oroscopo di domenica 1 novembre 2020

Domenica 1 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Inizi a vivere un fine settimana interessante con un’unica grande pecca, l’aspetto economico e lavorativo, forse anche in qualche caso legale. Tutto quello che firmi in questi giorni deve essere letto almeno tre volte! Non fidarti troppo degli altri: in passato l’hai fatto e poi hai dovuto ricrederti!

Oroscopo Toro

Con la Luna nel segno e una Venere interessante puoi fare qualcosa in più per cercare di stare bene con gli altri. Peccato che in questi giorni il lavoro sia caotico e che il fine settimana risenta di molte fatiche importate dalla realtà.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Grazie a Venere favorevole, in questo weekend potresti piano piano riscoprire un amore: é vero che in certe famiglie c’é stata crisi magari per questioni di soldi o di lavoro, però grazie ad una circostanza negativa o ad una prova imposta del destino, si può ripartire ancora meglio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo é un fine settimana che comporta una riflessione su quello che é accaduto negli ultimi tre giorni, perché tra mercoledì e venerdì ci sono stati problemi e difficoltà e ora bisogna cercare di risolvere qualcosa. Il fine settimana promette maggiori e migliori emozioni: cerca di non pensare a quello che é successo sul lavoro!

Oroscopo Leone

O sei molto nervoso oppure negli ultimi giorni ci sono stati problemi fisici o di lavoro. Sei uscito da una settimana pesante e ora vuoi vivere un weekend lontano dai seccatori: hai perfettamente ragione! E’ proprio quello che ti consiglio in queste 48 ore, e cioè di frequentare solo persone piacevoli. C’e’ molta agitazione nell’aria!

Oroscopo Vergine

Con questa Luna favorevole continui ad essere uno dei segni forti dello zodiaco. Capisco che ci siano stati problemi, capisco che questo non sia stato un anno facile per nessuno, ma ci sono delle persone che riescono ad essere più forti degli altri anche nei momenti critici. Sono 48 ore di grande forza!

Oroscopo Bilancia

Dopo tre giorni pesanti, ora alzi la testa e vedi un futuro migliore, un orizzonte più libero. E ci sono anche sensazioni speciali che si possono vivere in questo particolare momento. In queste 48 ore, però, fai attenzione alle polemiche!

Oroscopo Scorpione

In questi giorni sei molto annoiato, stanco o magari anche un pò affannato. Se lavori nei fine settimana, in queste 48 ore potrebbe mancare un pò di equilibrio oppure vorresti stare altrove. Cerca di mantenere sotto controllo quest’agitazione interiore che provi.

Oroscopo Sagittario

Per te cosi innamorato é bello avere Venere favorevole, perché vuol dire che non ci sono più le ostilità vissute nel mese di Ottobre! Inizia un mese Novembre che può essere molto bello per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Invito le persone del tuo segno a parlare con chiarezza.

Oroscopo Capricorno

Hai una grande voglia di vincere la sfida con il destino! Peccato che gli ultimi tre giorni siano stati pesanti, ancora di più se ci sono state persone Ariete o Bilancia che hanno creato problemi. Bisogna ritrovare tranquillità!

Oroscopo Acquario

Qualche giorno fa ho spiegato che non sono pochi coloro che dicono di avere sbagliato, che pensano di avere corso un rischio inutilmente. Forse in questi giorni é il caso di fare pace con se stessi e cercare anche di avere attorno persone molto positive.

Oroscopo Pesci

In questo momento e per tutto il mese di Novembre non avrai più Venere contraria. Quindi, si possono risvegliare le emozioni. Laddove sia possibile farlo, invito a cercare di ricucire strappi in amore, perché questo é un momento in cui i sentimenti possono tornare ad essere quanto meno affrontabili!

