Oroscopo di oggi di Paolo Fox: domenica 7 giugno 2020

Oroscopo di Paolo Fox oggi: domenica 7 giugno 2020

Domenica 7 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei una persona molto forte, molto attiva, ma proprio per questo motivo non distribuisci le tue energie! Non dico che le sprechi ma spesso ti trovi in una condizione di grande disagio proprio perché passi la settimana correndo, facendo tante cose, portando avanti mille progetti recuperando quello che è rimasto fermo negli ultimi tre mesi.

Oroscopo Toro

Se ci sono questioni di lavoro, di soldi o di casa, ti raccomando di affrontarle subito perché il 2020 è partito male, ma della seconda metà, ed in particolare in certi mesi, potrà portare un piccolo o grande vantaggio per te. Tutto quello che non si riesce a fare quest’anno o a salvare nel 2020, nel 2021 potrebbe essere perso!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il lungo transito di Venere nel segno continua! Sei tra i più innamorati, tra i più forti e forse anche tra i più solidali. Quanto hai sofferto il periodo di solitudine e chiusura degli ultimi mesi! D’altronde avevo già indicato nel mio libro del 2020 che ci sarebbero state molte tensioni, molti problemi personali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Capita che ogni tanto tu abbia momenti di disagio o di lunaticità! Questa domenica porta qualche strana emozione, forse anche un disagio interiore, un qualcosa di emotivo a cui bisogna fare fronte. Se hai rapporti con Ariete, Leone, Bilancia o Capricorno, ci vuole un pochino di pazienza in più!

Oroscopo Leone

Tu non ti arrendi mai! E quindi, nonostante questo Saturno in opposizione, bisogna andare avanti! Se ti guardi allo specchio in qualche modo capisci quello che sta succedendo nella tua vita: ti rende anche conto che sei un pò stanco, si vede dal tuo viso che sei un pò provato! Molti di voi cercheranno anche di migliorare il proprio aspetto esteriore, proprio perchè non vogliono abbattersi e vogliono fare qualcosa di importante in vista del futuro.

Oroscopo Vergine

Sei tra i segni più forti ma soprattutto tra coloro che stanno avendo più risultati! Quando è iniziato l’anno ho spiegato che alcuni segni sarebbero stati forti, altri meno, ma non ho mai detto che questo sarebbe stato un anno importante e sereno per tutti! Ho verificato tra le persone che conosco, ma anche sfogliando le pagine dei giornali, che molte persone di successo o che comunque nonostante la crisi sono andate avanti, appartengono a questo segno!

Oroscopo Bilancia

Hai bisogno di un pò di relax! Certo se arrivasse anche qualche soldo in più sarebbe meglio, perchè alcuni progetti che avevi in mente per l’estate sono saltati. E’ vero che quest’ultimo periodo dell’anno è stato pesante per tutti, c’è però chi ha già recuperato qualcosa, ma tu hai recuperato un pochino meno, forse perchè non ti senti in perfetta forma.

Oroscopo Scorpione

Vivi una condizione astrologica di risalto! Tra l’altro, avere Mercurio favorevole e averlo anche a Luglio significa iniziare a portare avanti alcuni progetti di grande interesse per quanto riguarda le vicende di carattere personale, le vicende di carattere pratico. Direi di fare un passo alla volta, in particolare in amore e in famiglia, anche perche’ ci sono ancora certe questioni legali e finanziarie da risolvere.

Oroscopo Sagittario

Devi cercare di fare un pò d’ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Non dico che sia una situazione caotica però è anche vero che ultimamente ci sono stati molti ripensamenti, molte tensioni. Oltretutto, ora che Saturno è in buon aspetto, è anche giusto fare una scelta che riguarda i sentimenti.

Oroscopo Capricorno

Hai una bella capacità d’azione grazie a queste stelle, peccato che tu voglia agire sempre e solo sul sicuro! Oltretutto, in questi giorni sei anche un pò in pensiero per il denaro. Ad Agosto si recupererà molto, ma l’opposizione di Mercurio tra Giugno e Luglio mi fa credere che chi ha recuperato l’attività, almeno per altri due mesi dovrà stare un pò attento alle spese o avere comunque un pò di pazienza nel risollevarsi.

Oroscopo Acquario

Sei in procinto di sviluppare grandi progetti; però fai attenzione al denaro perché non è il caso di fare programmi faraonici! Saturno ordina e soprattutto riorganizza le cose transitando nel tuo segno ma l’incontro con Urano può rappresentare anche uno scontro tra passato, presente e futuro, e il desiderio di troncare di netto certe situazioni che non hanno più valore!

Oroscopo Pesci

Dopo due giorni conflittuali e piuttosto caotici, questa giornata inizia a dare i suoi frutti. Certo, per quanto riguarda i sentimenti, non abbiamo ancora il gran cielo che avremo a partire da Agosto, però se hai una storia in bilico o ci sono stati problemi, magari se ne può parlare! Il vero problema è che in questo periodo hai dovuto fare una scelta tra amore e lavoro, ovvero se tentare di recuperare un sentimento oppure non interessarti più a questa situazione.

