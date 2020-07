Oroscopo di oggi di Paolo Fox: le previsioni di giovedì 9 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 9 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 9 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Queste sono giornate sempre di lotta: Marte nel segno individua diversi conflitti. Tu non ami piangere, non ami lamentarti, però se in questi giorni ti capita di sentirti un pò giù, forse é anche giusto, non tanto perché meriti una situazione del genere, ma perché stai vivendo grandi complicazioni.

Oroscopo Toro

Prima o poi trovi sempre la quadratura del cerchio! E in questi mesi potresti anche trovare il coraggio di fare qualcosa che prima non avevi mai fatto. Qual é l’unico limite per te? Avere forza avere coraggio ma trovarsi in una situazione familiare o lavorativa non facile!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti di voi potrebbero riscoprire l’amore grazie a questa Venere in transito particolare. E’ già dagli inizi dell’anno che stai rivedendo la tua concezione d’amore: nella migliore delle ipotesi hai fatto un incontro; nella peggiore, dopo anni che sta con una persona ti sei reso conto che questa persona ha dei limiti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con Giove e Saturno opposti i conflitti non possono mancare! Ma la cosa importante è sapere che con questo Sole che transita ancora nel tuo segno resti particolarmente protetto. Questo é un oroscopo importante che individua in queste due giornate, giovedì e venerdì, una sorta di azione preventiva per evitare problemi.

Oroscopo Leone

In questo momento hai bisogno di relax: io spero che tu abbia la possibilità economica o magari anche pratica di fare una lunga vacanza per dimenticare quello che é accaduto di recente. Non serve per forza andare lontano, l’importante é stare lontano da chi ti ha procurato parecchi fastidi.

Oroscopo Vergine

In queste 24 ore senti che qualcosa non va. Ho spiegato che qui non abbiamo stelle difficili per il percorso di lavoro o personale, ma ogni tanto capita di sentirsi fuori gioco. Io credo che tu stia facendo troppo, parlando troppo, oppure che tu stia ragionando troppo!

Oroscopo Bilancia

Devi trovare una nuova strada da percorrere! In questo momento molti sono anche un pò arrabbiati perché avevano tanti progetti che sono andati in fumo! C’é da dire che é vero perché da Marzo tutti noi siamo vittime di quello che é accaduto. Ma é vero ancora di più che soffri perché vedi altri che stanno trovando soluzioni alternative mentre tu devi sempre cercare di fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Scorpione

Ma come si fa ad essere tranquilli quando ci sono troppe provocazioni attorno? Questa settimana è iniziata male ma questa giornata permette un recupero. Entro breve tempo, anzi anche entro due giorni, se hai un’attività in proprio é probabile che tu possa ricevere delle conferme.

Oroscopo Sagittario

Resta sempre un pò offuscato il tema che riguarda i sentimenti: o perché c’é stata una distrazione o perché in questo momento tu hai idee che il partner non condivide. Ricordo che tu hai sempre bisogno di fare qualcosa e quindi a volte non contempli le esigenze del partner.

Oroscopo Capricorno

Voglio mettere in guardia le coppie che hanno già avuto problemi nel passato, perché avremo un Agosto un pò pesante per le relazioni. In questo momento bisogna veramente rafforzare, cementare tutto ciò che é bello dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Acquario

Come dicevo un paio di giorni fa, sei molto elettrico, libero, forse anche stanco delle solite cose. Quella che stai vivendo, infatti, è una delle più grandi trasformazioni della tua vita. E’ chiaro che chi ha meno di vent’anni avrà una grande voglia di ribellarsi e andare lontano, mentre chi è più maturo capisce di avere fatto una vita che non voleva fare.

Oroscopo Pesci

Stai facendo una sorta di conto alla rovescia perché con la fine di Luglio finalmente inizieranno a vedersi stelle buone per le relazioni! Quindi, chi é rimasto solo, indeciso, potrà contare su un Agosto migliore.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

