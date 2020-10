Oroscopo di oggi di Paolo Fox: le stelle di martedì 20 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 20 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 20 ottobre 2020

Martedì 20 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è una giornata attiva! Credo che per te sia sempre molto piacevole scoprire di avere una grande forza che fino a qualche tempo fa non immaginavi di possedere! Questo capita spesso nella vita persone di questo segno, che ricordano momenti piuttosto ombrosi e poi anche grandi rinascite. Ora siamo quasi per arrivare al momento della rinascita, arriverà con la fine di quest’anno!

Oroscopo Toro

Posso dire che chi vuole fare richieste di lavoro deve muoversi: é il caso di agire subito prima che arrivi la seconda metà di Dicembre. Non perché da quel periodo andrà male, ma semplicemente perché entro un paio di mesi possono nascere le occasioni migliori. Ricordo che l’amore al momento sembra importante; spero che tu abbia già un riferimento!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa settimana parte in maniera un pò agitata per colpa della Luna opposta. Chi mi segue da tempo sa benissimo che una Luna storta può mandare all’aria grandi progetti, ed é anche vero che quando si é molto nervosi si rischia di dire cose sbagliate o magari semplicemente di fare scelte non proprio ideali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai finalmente per liberarti di una serie di opposizioni planetarie che hanno bloccato gli ultimi due anni. Dovresti fare un’attenta analisi e capire se quello che hai vissuto anche in amore sia stato davvero provocato da un grande sentimento o semplicemente dalla voglia di provare le tue emozioni.

Oroscopo Leone

Puoi contare sulla buona posizione della Luna: questo vuol dire che entro la prossima stagione invernale ci saranno buone soluzioni. L’unico problema che potrebbe nascere in questo momento é legato alle questioni di carattere economico perché, come ho spiegato in altri momenti, bisogna fare bene i propri conti, e non é facile.

Oroscopo Vergine

Ti trovo piuttosto nervoso, ma quest’agitazione é anche spiegabile con il fatto che da molto tempo non si sta più tranquilli! I rischi che corri per andare avanti nel lavoro sono piuttosto elevati: con queste stelle molto belle tu puoi affrontare qualsiasi tipo di sfida, ma e’ chiaro che ci sono anche giornate in cui bisogna essere pazienti. Cautela anche in amore!

Oroscopo Bilancia

Stai attraversando un periodo di alti e bassi notevoli: queste 24 ore sembrano interessanti, cosi come nei prossimi giorni avremo una buona energia. Come per altri segni sarà decisivo il nuovo aspetto di Saturno, che nella seconda parte di Dicembre inizierà un transito importante.

Oroscopo Scorpione

Ti trovi in una condizione di discreta energia. Va detto che al momento i cambiamenti sembrano quanto mai importanti: in effetti questo segno non ama cambiare repentinamente la propria vita, però da qualche tempo ti sei reso conto che é necessario fare una vita diversa da prima.

Oroscopo Sagittario

Il passaggio della Luna nel tuo segno é certamente indice di buona volontà. In queste prime due giornate della settimana abbiamo un bellissimo cielo, importante per le relazioni, per le emozioni che in questo periodo possono tornare ad essere protagoniste. Per quanto riguarda l’amore, ci sono delle novità!

Oroscopo Capricorno

Improvvisamente ti stai riscoprendo un pò debole oppure stanco. Nel corso delle ultime settimane ci sono stati già dei momenti difficili o di forte agitazione, alcuni sono stati male, e adesso bisogna ritrovare un pò di energia. In questo giorno meriti cinque stelle di forza ma anche di fortuna, perché questo é un oroscopo importante per farti valere in ogni campo!

Oroscopo Acquario

In queste prime 48 ore della settimana potresti maturare qualche buona idea per il tuo futuro: c’e’ solo un lieve calo fisico ma già da martedi andrà molto meglio. E proprio dal punto di vista del fisico, molti di voi lo hanno trascurato, perche’ pensano sempre di essere più forti degli altri!

Oroscopo Pesci

Al momento devi ancora capire che cosa desideri in amore. E se sai cosa vuoi, probabilmente in questo periodo stai avendo a che fare con persone che non sono del tutto equilibrate. Potresti pensare di avere dato molto in cambio di poco. Io insisto su questo punto perché vedo in corso un sentimento di rivalsa e di agitazione: attento a non fare confusione!

