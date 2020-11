Oroscopo di oggi di Paolo Fox: le stelle di venerdì 13 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 13 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 13 novembre 2020

Venerdì 13 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata potresti reagire con grande forza alle intemperie che da tempo occupano la tua vita. Tuttavia, inizierà a farsi sentire l’opposizione della Luna. Quindi, é molto probabile che queste 48 ore in arrivo provochino qualche disagio. C’é da dire che i ritardi, che a te proprio non piacciono, sono sempre fonte di qualche preoccupazione.

Oroscopo Toro

Potresti attraversare un periodo di ripensamenti, di dubbi. Quando c’é qualcosa che non va, quando sei cosi riflessivo oppure ci sono problemi reali in famiglia, qualcuno che non sta bene, essendo cosi pragmatico e costruttivo difficilmente ti perdi in chiacchiere ma preferisci pensarci su. Devi capire quali sono le tue aspettative riguardo al futuro!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’é da dire che sono talmente tante le fasi creative che il 2021 porterà nella tua vita, come ho scritto nel mio libro, che non é proprio il caso di arrendersi! E’ vero che siamo tutti in una fase difficile, ma non dobbiamo gettare la spugna: poi quando le stelle cominciano ad essere protettive, anche nei momenti più complicati possiamo trovare una via d’uscita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Può essere che tu non sia in perfetta forma per colpa della dissonanza della Luna, ma voglio comunque darti una valutazione positiva perché stai per liberarti di tanti pesi. Sei fra i segni che possono ottenere molto nel corso delle prossime settimane.

Oroscopo Leone

Sei a caccia di ammirazione, e non solo per vanità ma proprio per ritrovare sicurezza! Quando ti senti ammirato, considerato, stai ovviamente meglio. Ci sono segni che possono anche fare a meno del giudizio e dell’amore degli altri, tu invece vuoi sempre essere apprezzato, applaudito per quello che fai!

Oroscopo Vergine

Ricordo che questa é stata una settimana iniziata in maniera pesante e non sono pochi quelli che da circa due settimane devono risolvere un problema fisico, di salute. Quindi, c’é da affrontare una stanchezza maturata anche dal fatto che negli ultimi mesi ti sei dato tanto da fare: in ogni modo, il bilancio finale sarà positivo! Nuovi amori all’orizzonte.

Oroscopo Bilancia

Dobbiamo considerare il fatto che hai ancora una bella Venere in transito nel tuo segno, ma ci sono giornate in cui non é facile mantenere la calma! Anche la Luna si trova nel tuo segno, quindi c’é una fortissima emotività che se non controllata potrebbe generare qualche guaio.

Oroscopo Scorpione

Ti avvii verso un fine settimana importante perché da sabato la Luna si troverà proprio nel tuo segno! Avere un cielo favorevole può anche significare lasciarsi andare alle relazioni, agli amori: ed é proprio quello che ti invito a fare perché come tutti hai bisogno di essere amato, ma spesso non chiede e aspetta che siano gli altri a muoversi.

Oroscopo Sagittario

Sei pronto ad una rinascita che, come ho scritto nel mio libro, sarà quanto mai evidente nel 2021! Molti si chiederanno: ma come é possibile parlare di rinascita in un periodo cosi difficile a livello sociale? Ricordo che le stelle offrono il meglio poi naturalmente noi dobbiamo fare una verifica su quelle che sono le nostre reali capacità e possibilità.

Oroscopo Capricorno

Da giorni sto dicendo che sei oltremodo riflessivo, ma anche molto stanco! Finora é stata una settimana giù di corda, in particolare martedì potresti anche aver avuto un calo fisico. Devo ricordare che a volte vuoi metterti in gioco in ambiti che non sono proprio i tuoi!

Oroscopo Acquario

In questo periodo avresti bisogno di avere al tuo fianco persone che cercano di regolare un pò la tua vita e che ti aiutino a superare quella sorta di caos organizzato di cui ognuno di voi e’ artefice e vittima al tempo stesso! Giornata faticosa a livello psico-fisico.

Oroscopo Pesci

Posso pensare che, per vari motivi, tu sia lontano dalla persona che ami: motivi personali, motivi fisici, in casi estremi motivi di disaccordo! Però non é sempre detto che ci siano delle lontananze perchè si discute. Cerca di puntare sulle giornate di sabato e domenica perché possono portare qualcosa di più nella tua vita!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento