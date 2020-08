Oroscopo di oggi di Paolo Fox, mercoledì 12 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 12 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 12 agosto 2020

Mercoledì 12 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo é un cielo molto particolare per le questioni economiche e lavorative: ci vuole un briciolo di prudenza! In questo momento il tuo futuro a livello professionale non é chiaro, anche se ci saranno novità importanti da fine anno ora é tutto molto caotico. Come spiegavo 24 ore fa, il rischio é quello di arrabbiarsi, di vedere anche quello che non c’é: e in amore questo rischio é particolarmente alto: attenzione alla gelosia!

Oroscopo Toro

Con la Luna ancora nel tuo segno stai dimostrando di essere particolarmente bravo! Questo é un cielo utile per farsi notare quello che stai facendo al momento ti soddisfa! Tra l’altro molti di voi non si fermeranno neanche per Ferragosto, perché magari stanno preparando dei progetti in vista del prossimo anno. Serve un pò di attenzione alle finanze: spese per la casa, per le proprietà o magari per un’automobile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vorresti sempre vivere una sorpresa al giorno, invece é da qualche tempo che di sorprese ce ne sono poche! Tuttavia, queste stelle chiedono di recuperare una bella forza, di essere ottimisti perché in particolare chi si é fermato, chi ha avuto problemi di lavoro o anche di studio, avrà una grande carta da giocare entro la fine dell’anno. Emozioni importanti per un mese di Agosto che porta idee e incontri piacevoli!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai per vivere un Ferragosto speciale: mi auguro che tu abbia al tuo fianco la persona giusta, la persona che può darti dei consigli, una persona che in qualche modo stimola la tua mente. Sabato e domenica, lo dico fin da ora, Luna e Venere saranno nel tuo segno e questo significa che ci sono emozioni da esprimere o magari si possono fare certe promesse.

Oroscopo Leone

E’ un’altra giornata sotto tono: sembra che tu ce l’abbia con qualcuno! E’ chiaro che molto dipende dall’età, i più giovani potrebbero non ritrovarsi bene in un gruppo o avere litigato con un amico, mentre le persone più grandi hanno problemi di lavoro e di accettazione al punto che vorresti fare qualcosa di tuo.

Oroscopo Vergine

Sei ancora molto stimolato da questo oroscopo tanto che il consiglio che posso darti eé quello di agire e tralasciare le giornate di giovedì e venerdì. Ogni tanto la stanchezza si fa sentire: c’é uno stato di forte agitazione ma questo é normale perché da molto tempo sei in prima linea, non ti fermi mai. Incontri importanti per un mese di Agosto che valorizzerà l’amore!

Oroscopo Bilancia

Entro Ferragosto devi cercare di minimizzare i dettagli di una storia d’amore che non funziona bene o magari dovrai cercare di fare buon viso a cattivo gioco. Se nell’ambito del lavoro qualcosa non va o ancora non é chiara, tu sei una persona che quando vuole sa esibire, sa sfoderare un grande senso della diplomazia. Credo che in questi giorni sarebbe utile evitare qualsiasi tipo di provocazione!

Oroscopo Scorpione

Sei un pò turbato ma sempre molto attivo per quanto riguarda il tuo futuro. Qui non sono certe messe in discussione le grandi capacità amatorie, la tua passionalita’: ad esempio nel periodo di Ferragosto potresti fare incontri speciali o magari riallacciare un vecchio discorso d’amore o tentare un incontro

Oroscopo Sagittario

Faresti meglio a dire tutto quello che non va in questa giornata, perché le giornate di mercoledì e giovedì viaggeranno con una Luna opposta che potrebbe creare seri problemi in un rapporto! Se ci sono già state incrinature in passato, é probabile che qualcosa non si possa più riparare. In ogni modo, da sabato si recupera un pò!

Oroscopo Capricorno

Sei sempre molto pensieroso: quando resti in silenzio c’é da temere il peggio, nel senso che anche se dai l’impressione di essere molto cordiale, molto tranquillo, comunque stai rimuginando qualcosa. Quest’oroscopo rende meno chiare le condizioni per il futuro, mentre in amore può provocare qualche disagio o magari piccole incomprensioni.

Oroscopo Acquario

Devo consigliarti di rimandare di 24 ore qualsiasi scelta tu debba fare! In questo periodo sarebbe il caso di tenere chiuso il portafogli, una missione veramente molto difficile per te dal momento che questo è segno di aria che ha sempre bisogno di divertirsi e magari semplicemente di concedersi qualcosa in più!

Oroscopo Pesci

Già 24 ore fa ho anticipato che le giornate del fine settimana potrebbero essere estremamente convincenti dal punto di vista delle relazioni, tanto che invito quelli che hanno avuto grosse difficoltà in amore a concedersi una sorta di tregua e soprattutto di concederla al partner.

