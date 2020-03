Oroscopo di oggi di Paolo Fox: mercoledì 25 marzo 2020

Paolo Fox, Oroscopo 25 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 25 marzo 2020

Mercoledì 25 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Anche se la giornata non partirà nei migliori dei modi, durante il pomeriggio il buonumore tornerà. Fate attenzione, in particolar modo, alle relazioni con i Capricorno e Bilancia. Chi è single potrebbe fare nuove amicizie, anche virtuali, da non sottovalutare.

Oroscopo Toro

Vi invito a mantenere la prudenza sia in famiglia sia nel lavoro. Avete Giove dalla vostra parte, che vi regalerà delle novità entro l’estate. Curate un po’ di più la vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovrete fare in modo di tenere la vostra agitazione a freno, soprattutto nei giorni successivi. Chi di voi ha decisioni importanti da prendere sul lavoro, farebbe meglio ad aspettare la settimana seguente.

Oroscopo Cancro

In questo momento sentite forte il bisogno di allontanare una persona particolarmente protettiva e invadente nei vostri confronti. Vi consiglio di fare attenzione, perché Saturno conflittuale non vi renderà la vita facile nel lavoro: è probabile che siate costretti a rivedere alcuni accordi.

Oroscopo Leone

Sul lavoro i liberi professionisti dovranno riprendere in mano un progetto in corso e rivederlo da cima in fondo. Per quanto riguarda l’amore, invece, le cose cominciano a migliorare e state, a poco a poco, recuperando la serenità nella coppia

Oroscopo Vergine

Qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente nervoso per colpa di un partner troppo assente. Vi sentite confusi sul da farsi e questo vi rende più turbati del solito. Vi suggerisco di riflettere un po’ e non agire in maniera radicale e istintiva.

Oroscopo Bilancia

Nonostante gli eventi critici che stiamo vivendo, dovreste provare a sorridere, per attirare le persone vicino a voi. Questo è un buon periodo per le amicizie: anche se siamo costretti a stare a casa, sfruttate il web!

Oroscopo Scorpione

È molto probabile che qualche Scorpione sarà molto turbato da un evento, da una notizia che leggerà nelle prossime ore. Vi invito a fare maggiore attenzione alle finanze: una spesa importante dovrà essere necessariamente posticipata..

Oroscopo Sagittario

Fino a giovedì sarete carichi di energia positiva, che vorrete dispensare anche agli altri. In amore consiglio di muovervi con più cautela.

Oroscopo Capricorno

La forma fisica vi mette un po’ d’insicurezze perché da qualche tempo siete stati molto sotto pressione. Questi giorni, così delicati per tutti, saranno utili per verificare la solidità di un rapporto. Sforzatevi di non cadere in futili discussioni nelle prossime ore.

Oroscopo Acquario

Questo cielo pieno di opposizioni planetarie vi sta mettendo a dura prova ora. È un periodo moltofaticoso, sia per la vostra condizione personale che per quello che vi accade intorno. Provate a vederla così: che non siano prove necessarie a farvi crescere. Qualcuno forse dovrà chiudere un rapporto ormai consumato oppure rivederlo.

Oroscopo Pesci

Siete molto impensieriti per via di questioni familiari e lavorative. Forse qualche Pesci dovrà discutere con un superiore o con un collega un po’ troppo ingombrante. Mi raccomando: non permette a nessuno d’intervenire nel vostro progetto!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento