Oroscopo di Paolo di oggi, le stelle di lunedì 14 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi: lunedì 14 dicembre 2020

Lunedì 14 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Puoi contare su un inizio di settimana importante anche perché la Luna é favorevole. Inoltre, quattro giorni ancora e Saturno non sarà più contro, sette giorni e Giove inizierà un transito importante! E’ chiaro che non possiamo aspettarci tutto e subito, lo dico in particolare a chi va sempre di fretta, ma l’idea che col 2021 molte cose cambieranno e già presente dentro di te. E tu sei una persona che quando stanno per cambiare le cose lo senti, provi sensazioni positive!

Oroscopo Toro

Si conclude una settimana poco interessante in cui addirittura in certe giornate ci si é sentiti agitati e nervosi senza un motivo per ben preciso, senza una vera e propria ragione. Se invece questa ragione c’é e riguarda la famiglia o l’amore, serve una grande cautela. Ora inizia un periodo in cui devi cercare di risolvere anche qualche problema economico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con questa Luna opposta é probabile che ci sia qualcosa da discutere o magari che si inizi la domenica in maniera un pò stancante. Fisicamente sei messo alla prova! A livello emotivo, inoltre, pare che ci siano troppe discussioni, troppe tensioni, ma considera sempre che dalla prossima settimana inizia un periodo importante, di recupero!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi dare spazio ai sentimenti! Posso dire che sei in recupero da questo punto di vista: quelli che hanno vissuto una crisi ora stanno meglio. Di solito hai bisogno di tempo per riflettere e capire quello che é giusto fare, ma adesso nessuno può fermarti!

Oroscopo Leone

Sei stato messo duramente alla prova sul lavoro, ci sono state competizioni o magari semplicemente una cosa che volevi raggiungere non é stata raggiunta. In ogni modo hai un’energia maggiore che ti servirà per cercare di gestire al meglio alcuni rapporti sentimentali.

Oroscopo Vergine

E’ molto probabile che tu ti senta un pò agitato e nervoso: questa situazione confusa potrebbe durare anche oggi, quindi abbiamo 48 ore in cui bisogna essere un pochino cauti nei giudizi, nei rapporti con gli altri. Certo, nulla di grave perché sei sempre protetto da buone stelle, ma ricorda che il 2021 dovrà aiutarti a consolidare quello che il 2020 ha lasciato per strada.

Oroscopo Bilancia

Spero che tu abbia grandi idee per il 2021: capisco che dopo un 2020 cosi pesante é un pò difficile iniziare a pensare ad un futuro migliore, però se entriamo nel dettaglio é vero che la crisi generale ha creato problemi, ma tu stavi un pò giù anche nel 2019, specie sul finire.

Oroscopo Scorpione

Sei pensieroso per i soldi: questo é un argomento di cui ho parlato molto anche nel mio libro sul 2021 e presto anche nelle previsioni che farò per quanto riguarda questa applicazione. Sono entrati pochi soldi o forse c’é stato qualcuno che si é comportato male con te. Ricordo che in questo periodo é molto importante non fidarsi, e solitamente sei sempre molto prudente.

Oroscopo Sagittario

Non devi perdere di vista le grandi emozioni che il 2021 può portare, anche considerando il fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione astrologica che comporta finalmente il desiderio di rinnovare la propria vita. Se fino ad ora sei rimasto in attesa degli eventi, nel 2021 non sarà cosi!

Oroscopo Capricorno

Sei un pò agitato! Ricordo che Venere é in buon aspetto ma Marte e’ ancora contrario. Questi sono solo alcuni dati che riguardano il tuo segno, che da qualche settimana soffre di problemi fisici: forse hai avuto dei problemi articolari per colpa del freddo, forse per colpa di quello che ti sta capitando attorno.

Oroscopo Acquario

Penso che potrai e dovrai sfruttare al meglio le buone stelle che da questa settimana invitano a liberarsi di pesi. Posso anche pensare che volendo andare sempre controcorrente tu possa iniziare a fare dei percorsi nuovi, delle esplorazioni che possono portare lontano! Con Marte e Sole in buon aspetto, l’avventura conta!

Oroscopo Pesci

Se ci sono problemi in amore, le prossime due settimane in arrivo saranno quelle delle grandi decisioni. In effetti la seconda metà di Dicembre rivela se un amore esiste oppure no; se da poco hai fatto un incontro, entro fine anno capirai se sei vittima di una semplice infatuazione oppure se sei veramente portato verso una persona.

