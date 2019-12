Oroscopo di Paolo Fox 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2020, le anticipazioni delle stelle

Puntuale come sempre, Paolo Fox è tornato protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con l’Oroscopo 2020 rivelato per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del nuovo anno? Tante le novità in arrivo per un anno che si preannuncia davvero scoppiettante con le stelle favorevoli al Toro, Capricorno, Leone e Sagittario.

Oroscopo Ariete 2020

Cari Ariete sapete che gli inizi di questo anno il 2020 comincia in maniera un poco rallentata, dovete mettere a fuoco. C’è da dire che dal punto di vista proprio delle emozioni, del lavoro, delle relazioni sociali, qualcosa non è andato bene. Avete un certo senso di precarietà, che ancora non è stato superato. Dal punto di vista delle tensioni, Gennaio e Febbraio sono ancora mesi un pò particolari e bisogna stare attenti soprattutto in amore a non calcare la mano sulle differenze. Per i sentimenti, invece, arriverà un momento molto bello primavera quando un lungo e bellissimo transito di Venere sarà favorevole; quindi per chi vuole sposarsi o convivere tra Aprile e Luglio arrivano delle combinazioni importanti. C’è da dire che questa parte primaverile sarà anche utile per rivedere alcuni accordi di lavoro. Se posso darvi un consiglio in questo anno cercate di mettere a posto tutto quello che vi interessa, perché è un anno che cementa ciò che sarà certo nel 2021. Saturno, intanto, inizierà un transito importante durante l’estate e alla fine dell’anno e questo transito, dal 2021, ve lo porterete avanti per altri due anni. Questo è un anno di transito in cui dovrete fare delle cose importanti, ma anche stabilire quello che è giusto anche lasciare. Progressi durante la primavera e novità per quanto riguarda la professione. Grande cielo quindi per l’Ariete, ricordo che Agosto sarà un mese di rilevanza per gli incontri. L’Ariete deve fare le cose con molta calma, non precipitate gli eventi, anche se volte sposarvi o convivere aspettate la primavera perchè c’è il rischio di sbagliare o fare delle scelte troppo frettolose.

Oroscopo Toro 2020

Ecco un segno che quest’anno promette molto bene. Voi non solo avete delle grandi opportunità, ma addirittura avete una grande voglia di vincere ogni sfida. Avere Giove e Saturno in ottimo aspetto, un avvenimento che non capitava da tantissimi anni, non è cosa da poco. A questo punto oltre ad essere bravi dovrete avere complici giusti; per questo noteremo all’inizio del 2020 i Toro molto agitati, determinati, tosti. Se ci sono delle persone che non vi danno retta, che non vi seguono, potreste anche mandarli a quel paese. Gennaio e Febbraio sono mesi molto utili proprio per i sentimenti; addirittura i periodi migliori, primavera ed estate, potrebbero preludere ad una grande scelta. Le coppie che stanno insieme da tempo chissà che non arrivino ad un punto di svolta per quanto riguarda l’abitazione o un progetto, potrebbe anche essere un periodo fertile. Tra Maggio e Giugno potrei dire combattete per vincere e le occasioni non mancheranno. Avete una grande voglia di cambiare vita con Urano entrato nel vostro segno, c’è una grande voglia di rivoluzionare la vostra esistenza. Raccomando per quanto riguarda il lavoro di tenere desta l’attenzione sempre, perchè potrete ottenere moltissimo.

Oroscopo Gemelli 2020

Non avete più Giove in opposizione, anche se in amore si parte un pò basso, tra Aprile, Maggio e Giugno avrete grandi occasioni con l’arrivo di Venere nel vostro segno che quest’anno ha deciso di fermarsi. Da primavera ai primi giorni di agosto c’è una rivincita sentimentale, l’occasione di vivere una storia importante, c’è anche la possibilità di superare una crisi di coppia vista la presenza di Giove in opposizione. Torna la voglia di famiglia, di stare con gli altri. Per il lavoro occasioni a Giugno quando rinnoverete un accordo, un contratto, non ci sono più i limiti dell’anno scorso e se qualcuno ha cercato di bloccarmi o farvi del male non potrà fare più nulla contro di noi. Questo è solo un anno di lieve crescita perchè se guardo gli indizi di Dicembre, quando Giove e Saturno diventeranno favorevoli per il vostro segno zodiacale, posso dire che anche il 2021 sarà un anno importante.

Oroscopo Cancro 2020

Si parte con una opposizione di Giove e Saturno, ma non vuol dire che le cose non funzionano. Sarete un pochino polemici agli inizi dell’anno, un pò di crisi c’è, forse alcune situazioni non sono più come voi vorreste, ci sono delle problematiche da superare anche in amore possono nascere dei conflitti. Chiaro, ci sono coppie più o meno in crisi, questa tensione può essere nociva, ma si può superare. La seconda parte dell’anno è importante. Per il lavoro avrete una bella situazione quando Saturno finalmente non sarà più opposto per un lieve periodo di tempo, poi tornerà nuovamente e poi da Dicembre non lo sarà più. Marzo e Giugno saranno mesi di trattative ed accordi. Non è un anno liscio come l’olio per la presenza di opposizioni planetarie, ma l’opposizione è meno grave della quadratura, non è altro che indicativa di uno ostacolo da superare. Attenzione perchè proprio Giugno può essere il mese delle grandi soluzioni e dei grandi eventi.

Oroscopo Leone 2020

Si parte sotto stress per quanto riguarda l’amore. Aprile, Maggio, Giugno e Luglio sono i mesi in cui avrete Venere favorevole, quindi dal punto di vista delle emozioni c’è qualcosa da rivedere e anche un pò di fiducia da riguadagnare. Il periodo estivo è il migliore se volete farvi avanti in amore, trovare una nuova fiamma e magari anche togliervi una soddisfazione se siete stati lasciati nel passato. C’è una grande voglia di famiglia, di ricominciare, ripetere anche dei percorsi che nel passato sono andati male come risposarsi, fare delle cose importanti. L’anno funziona abbastanza bene soprattutto nella primavera per i sentimenti. Il lavoro invece è già protetto tra Gennaio, Febbraio e Marzo, raccomando solamente tra Aprile e Luglio di stare attenti alle spese visto che voi non fate mai le cose in piccolo, ma siete un pò troppo megalomani.

Oroscopo Vergine 2020

