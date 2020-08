Oroscopo di Paolo Fox del giorno: lunedì 3 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 3 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: lunedì 3 agosto 2020

Lunedì 3 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Devo dire che ci sono state parecchie polemiche e non sempre, anzi forse non é proprio colpa tua, perché sono cadute su di te grandi prove. In amore e in famiglia a volte ti sembra davvero di lottare contro un muro di gomma! Questo Saturno contrario diventerà favorevole a Dicembre, ma non bisogna aspettare tanto perché già tra Ottobre e Novembre qualche progetto ripartirà.

Oroscopo Toro

In questa giornata senti che c’é una grande agitazione che riguarda il lavoro, la casa, forse anche un pò di tensione interiore che bisogna cercare di superare. Pare che in questo periodo tu abbia una gran voglia di allontanarti da persone che per vari motivi possono farti arrabbiare, anche solo per un ritardo, per un piccolo problema non previsto. A quel punto la calma sarà solo apparente! Cerca di non perdere le staffe.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Chi ha voglia di divertirsi potrebbe programmare questa giornata in maniera divertente! Quello che leggo nel cielo é che Marte e Venere favorevoli risvegliano l’amore, un amore che a volte può essere anche un pò birichino, trasgressivo. Quanti di voi, invece, ultimamente hanno rivalutato la famiglia? Saturno si avvicina ad una posizione favorevole al più tardi entro Dicembre, ma io spero che già prima sarà possibile risolvere molti problemi che sono nati nella tua vita anche a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo 48 ore di forte tensione, in questa giornata hai deciso di staccare il cellulare, spero dopo aver letto il mio oroscopo! O comunque hai semplicemente voglia di prenderti un po’ di relax, perché non é facile avere a che fare con persone che ogni giorno creano problemi anche se tu non li cerchi! E’ come se ci fossero persone che per cercare di coinvolgerti nei suoi problemi godono o comunque vogliono apprezzare e sfruttare la tua benevolenza. Calma e sangue freddo!

Oroscopo Leone

Un appuntamento potrebbe saltare, o potresti dire ci ho ripensato. Il tuo è un segno forte che vuole avere il massimo dalla vita, e quando senti che non ci sono grandi tensioni positive, quando senti che ci sono molte preoccupazioni, inevitabilmente ti metti in una condizione di osservazione che non é nello stile del tuo segno ma che comporta quantomeno un minimo di tranquillità. Sei agitato e non ti piace!

Oroscopo Vergine

Che tu stia cercando di costruire un futuro più tranquillo e sereno é sotto gli occhi di tutti. Accordi e contratti da firmare entro Novembre, ma spero anche tra Agosto e Settembre. C’é da dire in questa giornata, con Venere dissonante, si parla ancora di un amore un pò strano, di una situazione familiare particolare che ha messo in repentaglio le tue certezze. Forse sei tu che hai dovuto mettere in secondo piano tante situazioni rispetto a tutto il resto.

Oroscopo Bilancia

Con Luna e Venere favorevoli hai una marcia in più! Bisogna evitare di pensare tutti i giorni ai problemi legati al passato, a tutte le situazioni che non sono chiare. Tuttavia, questo Marte in opposizione parla ancora di contrasti interiori e forse per qualcuno anche di fastidi fisici che bisogna cercare di superare.

Oroscopo Scorpione

C’é un certo non so che di amaro nella tua vita, forse semplicemente un pò di malcontento. Se c’é una persona che non ti ascolta, se in famiglia da qualche tempo ci sono problemi, in questa giornata potrebbero riemergere. Chissà quanti di voi diranno te lo avevo detto, perché poi tu sei una persona che avverte gli altri. Anzi, solitamente sei piu’ bravo nel consigliare gli altri che te stesso!

Oroscopo Sagittario

Hai veramente una gran voglia di recupero: ad Agosto avrai via liberanei sentimenti, che siano relazioni nuove, che siano relazioni part-time. Però evita i tradimenti che mettono sempre nei guai. La voglia di recuperare un pò di vita serena é veramente uno dei presupposti che hai deciso di raggiungere, uno dei traguardi da tagliare nelle tue riflessioni nel corso dei prossimi mesi.

Oroscopo Capricorno

Sei pensieroso ma anche molto costruttivo. Quando pensi, quasi mai perdi il tuo tempo, semmai molto tempo e’ stato perso in passato! C’e’ una situazione finanziaria un pò pesante, ma si recupera dal 10 Agosto, quindi o non sei stato pagato del tutto oppure ci sono state tante spese oppure un lavoro é cambiato. Ho sempre spiegato che queste un anno evolutivo; se il lavoro non va o si sta aggiustando, siamo al giro di boa! Ricorda, però, che gli ultimi mesi ti hanno permesso di abbandonare un progetto che costava solo stress e di recuperare te stesso

Oroscopo Acquario

Con la Luna nel segno questa è una giornata elettrica, molto vivace. Tu sei molto attento ai particolari, non sopporti le persone lente nel prendere decisioni, lente nel fare le cose. In queste 24 ore sei velocissimo e hai voglia anche di concludere tutto quello che non hai fatto negli ultimi mesi. Per quanto riguarda i sentimenti sei favorito.

Oroscopo Pesci

Tra cinque giorni esatti Venere inizia un bel transito; questo vuol dire che sarai più morbido nelle tue riflessioni d’amore. E se c’é stata una crisi sarà affrontabile, se hai avuto dei problemi piano piano si possono recuperare. Conta molto conta anche l’aspetto lavorativo, che con Mercurio favorevole assume un ruolo diverso nella tua vita. In questo periodo puoi anche lavorare part-time, mentre chi ha un’azienda in proprio si può salvare ripartendo da zero. In amore c’é molta emozione procurata da rapporti con persone che sono sulla tua lunghezza d’onda.

