Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 gennaio 2021: le previsioni del giorno segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Domenica 10 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una giornata che può essere produttiva a livello di pensieri: le sensazioni e le emozioni che vivi in questo periodo sono importanti. Dal punto di vista sentimentale devo dire che molto dipende dalla persona che sta al tuo fianco, perché a partire dalla seconda parte del mese sarà inevitabile diventare un pò polemici, sarà inevitabile diventare un pò nervosi. Invito a tenerti lontano da tutti quelli che possono crearti disagio!

Oroscopo Toro

Con Venere favorevole ti trovi in una condizione di forza ma anche di grande esuberanza: i sentimenti devono essere gestiti con attenzione! Spero e penso che molti che soprattutto quelli che hanno una storia ufficiosa vorranno metterla in chiaro, mentre per le relazioni difficili questo e’ un periodo in cui ci vuole chiarezza. Peccato che in amore ci sia grande lucidità mentre sul lavoro ci siano grandi perplessità!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa é una giornata foriera di buone opportunità, soprattutto se inizia questa fase importante che dovresti avere già sentito nascere dalla fine di Dicembre. Vediamo che cosa succede! Io sono sempre molto cauto nelle indicazioni specie per quelle che si riferiscono al periodo attorno al 10 Febbraio, attorno ai primi venti giorni del prossimo mese; ma ritengo che quelli che hanno un’attività in proprio e che vogliono portare avanti un progetto, da qui ad un mese avranno ottime possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore puoi arrabbiarti solo se pensi di avere fatto scelte sbagliate: mi riferisco alle persone che per superare una crisi si sono legate ad un amore che poi si é rivelato essere solo di passaggio, ma anche alle persone che stanno vivendo un momento di tensione esagerata. I prossimi giorni invitano ad essere prudenti in amore e anche questa domenica potrebbe essere un pò pensierosa!

Oroscopo Leone

In un periodo come questo non devi assolutamente isolarti. Nonostante ci siano molti pianeti opposti e quindi molte tensioni attorno, l’atteggiamento peggiore che puoi avere é proprio quello di non dare spazio a nessuno: ma la tendenza é proprio quella, vuoi scaricare complicazioni! Se ti senti arrabbiato con il mondo forse non hai tutti i torti, ma non trascinare questa tensione in amore.

Oroscopo Vergine

Da qualche ora puoi contare sul buon aspetto di Venere: e secondo l’astrologia tradizionale questo rappresenta emozioni da vivere, sensazioni speciali da portare avanti. Questo 2021 é un anno di grande rilevanza, ci sono delle possibilità in più che riguardano tutta la tua vita! E quindi, dal punto di vista amoroso possono nascere delle belle occasioni. E’ un cielo che mi piace soprattutto per chi cerca l’amore!

Oroscopo Bilancia

In questo periodo senti che c’é qualche piccolo conflitto da risolvere ma per fortuna questi conflitti non sono più interiori. Se guardo le stelle del 2020 eri tu ad un pò in ansia, dubbioso su quello che dovevi fare, speranzoso che qualcosa si sbloccasse. Ora, invece, giorno dopo giorno se riconquistando una grande fiducia. Sono le persone attorno a te che eventualmente potrebbero fermarti, e questo non lo accetti!

Oroscopo Scorpione

Con questa Venere favorevole, invito a vivere questa domenica in maniera fiduciosa, interessante! I rapporti con i segni Capricorno, Pesci e Cancro possono essere motivo di grande soddisfazione o magari in questo periodo sarai proprio tu a volere qualcosa di più. Le sensazioni che provi in questo periodo sono utili a capire anche cosa fare nel lavoro, ma vista la quadratura di Giove ci possono essere ancora conflitti in corso.

Oroscopo Sagittario

Al momento é molto importante guardare al futuro con interesse: il fatto di avere molti pianeti attivi, interessanti entro la metà del prossimo mese, incita all’azione ma anche all’esplorazione di nuovi orizzonti. Per te non c’é nulla di più eccitante che fare delle scoperte, questo vale sia per l’amore che per il lavoro, ma vale anche per eventuali cambiamenti che possono riguardare la tua vita nei prossimi mesi!

Oroscopo Capricorno

Non sottovalutare l’amore! Chissà che magari per una coincidenza o perché hai avuto la possibilità di fare degli incontri, che in questo periodo o negli ultimi giorni tu non abbia frequentato più gente, ti sia emozionato. E’ una fase in cui sembra che tu stia cercando di consolidare un rapporto. In ogni modo, resta un oroscopo molto interessante per le relazioni!

Oroscopo Acquario

Sei pronto ai cambiamenti! E’ chiaro che non tutti possono attuare una trasformazione di vita radicale dall’oggi al domani, però non é escluso che quello che hai fatto fino ad ora sia trampolino di lancio per qualcosa che farai in futuro. Non bisogna avere paura di rigenerarsi, di modificare la propria vita anche in maniera un pò faticosa. Stai cercando complici che ti aiutino questo progetto di affermazione!

Oroscopo Pesci

Devi capire se c’é stato un dubbio d’amore: per molti é cosi, Dicembre é stato un mese pesante! Per i cuori solitari é un pò complicato lasciarsi andare a nuove emozioni ma il peggio e’ passato! E per le coppie che hanno avuto difficoltà, questa domenica invita ad accorciare le distanze! Raccomando di consolidare un amore: spesso sei attratto da persone molto divertenti, come i Gemelli, oppure molto stabili, come Capricorno o Vergine.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

