Oroscopo di Paolo Fox di oggi, le previsioni di lunedì 27 luglio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 27 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: lunedì 27 luglio 2020

Lunedì 27 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Devo invitarti alla pazienza e alla prudenza soprattutto in amore, perché queste sono giornate in cui si discute anche in famiglia. Certo, chi lavora oggi deve tenersi lontano dalle preoccupazioni, ma non sarà cosi facile. In realtà ci sono troppe tensioni o problematiche che riguardano il lavoro. Sarà anche importante definire bene con un esperto alcune questioni burocratiche. Tutto sembra che stia andando verso una situazione che non ti appartiene: bisogna recuperare il recuperabile!

Oroscopo Toro

Sei più tranquillo, più desideroso di casa, di famiglia. Poi la giornata di oggi è la migliore cercare di riconquistare un pò di serenità. Agosto sarà un mese importante con Venere favorevole, mentre in questo periodo la cosa che ti consiglio di fare é di tenerti lontano da persone che vogliono a tutti i costi farti arrabbiare. Certo, se qualcuno prende tempo nel darti una risposta, sarai tu ad arrabbiarti, ma questo è inevitabile!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei volenteroso, volitivo, forte, protagonista di una giornata con Luna, Marte e Venere favorevoli! Non manca la voglia di amare, cosi come le occasioni per farti valere, solo che bisogna anche essere meno insicuri. Gli amori nati negli ultimi mesi sembrano importanti: se ci sono più interessi bisogna fare una scelta!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche in questa giornata sei molto turbato. Sarà che molte cose non si sbloccano, sarà che in famiglia girano meno soldi, insomma anche quelli che erano abituati ad essere aiutati da qualcuno, ora stanno ricevendo meno aiuti, ed é normale avere vivere qualche preoccupazione in più. Cerca di dare spazio alle relazioni positive, visto che Agosto premierà l’amore!

Oroscopo Leone

Vivi una giornata da protagonista! E d’altronde, tu vorresti esserlo sempre, solo che ultimamente qualcuno non ti ha riconosciuto di essere l’artefice di un evento ma addirittura ti ha messo un pò da parte. Ecco credo che tu sia arrabbiato perché ci sono state delle ingiustizie commesse nei tuoi confronti. L’orgoglio non ti permette di gestire le cose in maniera troppo lucida! E non sei tipo che cerca il torbido, che cerca di sistemare le cose attraverso raccomandazioni e stratagemmi. Questo naturalmente costa caro ma rende parecchio anche in termini di autostima.

Oroscopo Vergine

Puoi contare su un momento importante: come ho già detto giorni fa, la fine di Luglio e la fine di Agosto saranno molto importanti per programmare qualcosa di buono in vista del futuro. Raccomando di fare le cose con calma, di iniziare a programmare eventi anche in amore, visto che da Agosto ci sara’ finalmente qualcosa di più a livello sentimentale.

Oroscopo Bilancia

Questa é una giornata particolare: come dicevo 24 ore fa, avere la Luna nel segno significa vivere tutto con molta emozione, con molta emotività, questo può rappresentare una sorta di beneficio per le relazioni d’amore ma per ciò che concerne la vita pratica e lavorativa aumenta lo stato di stress. E quindi, da qualche ora ti stai chiedendo cosa devi fare, dove devi andare, come sarà il tuo futuro nei prossimi mesi, specie a livello pratico.

Oroscopo Scorpione

Vicende sentimentali in recupero a patto che non si guardi troppo al passato: quando dico che Agosto sarà un mese buono per l’amore, non intendo dire che una persona difficile diventerà facile, ma significa che potresti fare un incontro o liberarti di qualche peso. Per chi ha già una bella storia sono in arrivo progetti importanti da portare avanti con successo!

Oroscopo Sagittario

Il tuo é il segno delle grandi esplorazioni e adesso c’é da esplorare qualche nuovo progetto di lavoro che già dall’autunno potrebbe diventare importante. In questo momento raccomando di essere cauti nelle relazioni d’amore, dove per tanti motivi diversi, negli ultimi mesi sono nati piccoli contrasti che andranno superati. Agosto aiuterà da questo punto di vista!

Oroscopo Capricorno

Vuoi fare piazza pulita di tutte le persone inutili! Da questo punto di vista rischiano molto di più i rapporti che sono ormai logori, specie quelli di lavoro. Mi sento di dire che da solo non puoi restare, anche se a volte ritieni di non essere compatibile con nessuno. In realtà sei una persona molto corretta, molto lineare: e lo sappiamo, é molto difficile trovare persone che abbiano un certo equilibrio! Attenzione nei rapporti con Ariete e Cancro.

Oroscopo Acquario

Sei libero da pregiudizi, sei libero di amare e molto più trasgressivo rispetto al passato. Con questa Luna favorevole possono prevalere pensieri positivi che funzioneranno da prospettiva per il futuro! Non escludo la possibilità di fare qualcosa d’importante ma fai sempre attenzione al denaro e alla casa. Spese in arrivo per ristrutturazioni o magari per un’automobile.

Oroscopo Pesci

Le prossime giornate saranno molto importanti. Posso dire che questo é un cielo ancora un po’ offuscato per le relazioni: qualcuno é rimasto anche in pensiero per i figli o i figli sono rimasti in pensiero per i genitori, ma Agosto avrà il potere di chiudere certe situazioni rimaste in sospeso. Al momento imprenditori e liberi professionisti possono iniziare a vedere un pò di luce in fondo al tunnel: c’é qualche buona novità nel lavoro e nelle questioni pratiche, poi da Agosto anche nelle relazioni interpersonali.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

