Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 aprile 2020

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 24 aprile 2020

Venerdì 24 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi la Luna influenzerà le tue finanze. Ti senti instabile e ti porti dietro questo senso di precarietà dalla fine del 2019. Non devi, però, scoraggiarti troppo, perché alcuni progetti fermi da un po’, ripartiranno nei prossimi tra maggio e giugno. Nel frattempo, cerca di non esporti troppo in questo momento.

Oroscopo Toro

Oggi Luna e Giove in bella posizione: le cose per te possono ripartire molto bene adesso. Potresti perfino cominciare a pretendere emozioni più coinvolgenti dal tuo rapporto di coppia. Ora, sì, puoi costruire qualcosa di più importante

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In amore ti suggerisco di avere prudenza, specie se stai tenendo il piede in due scarpe o se sei immischiato in una rapporto complicato. Il lavoro ancora non decolla come vorresti, ma vedrai che entro giugno risolverai un problema oppure accetterai una nuova proposta.

Oroscopo Cancro

La Luna a favore compensa Giove in posizione ostile. Questo significa che alcuni progetti lavorativi sono ancora bloccati. Ma già da oggi sarai più propositivo e grintoso rispetto agli ultimi tempi.

Oroscopo Leone

In questi giorni avresti bisogno di più coraggio. Sei uno fra i segni più sicuri di sé dello zodiaco, ma ora ti senti piuttosto fragile. Il consiglio che ti do per oggi è quello di andarci cauti e di non affrontare le situazioni di pancia.

Oroscopo Vergine

Oggi avrai una forza incredibile. Ti indico due giornate all’insegna del successo personale e, quasi certamente, i progetti accantonati negli ultimi mesi riprenderanno vita. Banali incomprensioni verranno superate con facilità. Unico neo: un problema famigliare vissuto di recente.

Oroscopo Bilancia

Hai avuto un inizio settimana abbastanza difficile, ma oggi ritrovi la combattività che ti è mancata. Questo è tipico del tuo segno: passare da momenti di enorme fragilità ad altri di sorprendente risolutezza

Oroscopo Scorpione

Oggi ti suggerisco di essere molto cauto, soprattutto con l’Acquario e il Leone. Potresti perdere le staffe per un intoppo sul lavoro che ti costringerà a riprendere un progetto in mano dall’inizio. Sforzati di mantenere la pazienza.

Oroscopo Sagittario

Stai per ripartire alla grande sul lavoro! Hai una gran voglia di nuove soddisfazioni. Dovrai, invece, stare più attento in amore, perché oggi ti annuncio un contrasto da affrontare. Cerca di essere prudente con il partner, specie se in questi giorni avete avuto dei problemi

Oroscopo Capricorno

Preparati, perché nelle prossime 48 ore avrai una bella notizia in arrivo. Oggi potresti fare un passo importante in direzione di una soluzione che cercavi da tempo. Anche chi ha vissuto nella precarietà finora, avrà dei miglioramenti significativi.

Oroscopo Acquario

Tutto sommato l’amore procede, ma è il lavoro ora a metterti in seria difficoltà. Il suggerimento per oggi è quello di muoverti con prudenza, se non vuoi ritrovarti a lavorare in un clima di conflitti e polemiche. Devi riuscire a gestire la tua ribellione interiore: hai un forte desiderio di cambiare ma ora non puoi.

Oroscopo Pesci

Questa Venere opposta ti mette con le spalle al muro: devi cercare di parlare chiaramente a chi ti sta vicino. In questo periodo sei molto preoccupato per una questione famigliare e, come tendi a fare tu quando ti senti sopraffatto dalle emozioni, tenderai a chiuderti a riccio. Sforzati di aprirti! Chi ha avuto una sospensione sul lavoro da oggi entro maggio potrà recuperare molto bene.

