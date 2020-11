Oroscopo di Paolo Fox: le stelle di giovedì 12 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 12 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox: giovedì 12 novembre 2020

Giovedì 12 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sono giornate un pò faticose perché devi ricostruire una sorta di identità che é stata trasformata dagli ultimi due anni: chi faceva un certo tipo di lavoro ora ne deve fare un altro o é soggetto a ritmi più serrati. Sei molto arrabbiato per le decisioni di persone che non vogliono farti lavorare: cerca di non riversare quest’agitazione in amore!

Oroscopo Toro

Questa é una giornata che porta un pò meno energia: se ci sono dispute in famiglia o se ci sono problemi, io consiglio sempre di cercare di risolvere tutto al più presto perché queste sono settimane che preludono ad una fine del mese che potrebbe comportare un momento di forte disagio!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non si può dimenticare che c’é tensione nell’aria perché la Luna é contraria, ma con queste stelle cosi importanti potresti fare anche una scelta per il 2021. Una scelta che in futuro si rivelera’ molto importante!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sembri essere molto stanco. Dal punto di vista delle relazioni sociali c’é qualcosa che sta cambiando, forse perché hai finalmente rivelato delle verità nascoste. La cosa strana é che se fino al mese scorso poteva interessarti una persona, in questo Novembre piano piano comincia ad essere diversa da come te la immaginavi. In ogni modo, per sapere se un rapporto é importante o no, non dovrai aspettare la fine del mese!

Oroscopo Leone

In questi giorni hai bisogno di una piccola scossa, soprattutto di un pò di energia. Anche se solitamente tu non ammetti di avere bisogno degli altri, io credo che in questo periodo hai davvero bisogno di una serenità maggiore, di stare con persone che ti vogliono bene.

Oroscopo Vergine

Ho già spiegato che le ultime due settimane sono state pesanti anche a livello fisico. Non sono pochi quelli che sono stati male o che ci sono rimasti male se qualcosa non é andato per il verso giusto! Cerca di risolvere i piccoli problemi personali.

Oroscopo Bilancia

Ricordo che stiamo vivendo un momento molto difficile a livello sociale e quindi per te é quanto mai importante trovare una sorta di compromesso tra quello desideri fare e quello che é possibile fare. Non escludo qualche contenzioso anche sul lavoro!

Oroscopo Scorpione

Devi puntare sulla fine del mese per capire quanto sia importante un amore, quanto sia importante regalare e regalarci serenità. Se posso darti un consiglio, in questi giorni cerca di fare il possibile per stare accanto alla persona che ami, perché tutta la fine di Novembre sarà importante. Periodo utile anche per mettere in ordine qualcosa a livello professionale.

Oroscopo Sagittario

Come ho spiegato anche 24 ore fa, stai partendo per nuove emozioni, per nuovi lidi! Questa é una bella giornata: mi auguro che tu possa ritrovare quella creatività e quella fortuna che da sempre albergano nel tuo cuore e che fanno da elemento di traino per tutte le persone che ci circondano. Solo questa sera dovrai fare i conti con un pò di stanchezza arretrata!

Oroscopo Capricorno

Come dico dall’inizio della settimana, sei pensieroso ma anche molto combattivo! Quando non hai la possibilità di decidere da solo oppure quando tutti i progetti che hai in mente non funzionano perché ci sono persone inadeguate attorno a te, é normale che tu possa arrabbiarti oggi. Consiglio di recuperare un pò di energia e di puntare sulle prossime 48 ore!

Oroscopo Acquario

Al momento sei stordito da mille complicazioni e forse ti senti anche un pò a disagio. Ci sono diversi contenziosi aperti e forse anche delle situazioni poco chiare che vanno esplicitate. C’e’ da dire che sono talmente tante le piccole e grandi rivoluzioni che vuoi attuare nella tua vita che spesso cadi in contraddizione o vai in confusione!

Oroscopo Pesci

Forse sei molto stanco, molto nervoso, forse devi curare un pò di più il fisico. L’amore é lontano non sempre perché manca ma probabilmente perché ci sono tante situazioni da recuperare. Devi stare attento e non eccedere con le provocazioni, che tra l’altro in questo periodo riescono male. Potresti sentirti davvero esausto!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

