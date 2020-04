Oroscopo di Paolo Fox: le stelle di oggi, venerdì 10 aprile 2020

Paolo Fox, Oroscopo 10 aprile. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Finalmente ti disferai dell’influsso negativo della Luna! In questi giorni, secondo l’oroscopo sei stato arrabbiato, perché hai perso delle opportunità preziose che, comunque, otterrai molto presto. Preparati a un weekend speciale in amore.

Oroscopo Toro

Dovrai fare molta attenzione nelle prossime ore, perché la Luna sarà in opposizione. Non solo c’è la possibilità d’imbatterti in persone sleali, che ti faranno dare in escandescenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per te, Gemelli, questo periodo servirà a riscoprire il valore degli affetti. Anche se in passato sei stato piuttosto superficiale o avaro di sentimenti, avrai voglia di trasmettere amore in modo concreto, al partner e alla famiglia. Suggerisco, ora, l’importanza di un lavoro interiore.

Oroscopo Cancro

Sei alle porte di una profonda rivoluzione esistenziale. Potrai avere idee molto intuitive, da non trascurare. È molto probabile che avrai voglia di stravolgere tutti i tuoi impegni. Sii contento, perché a breve Saturno non sarà più in conflitto e ti libererai della negatività che hai vissuto negli ultimi due anni.

Oroscopo Leone

In questi giorni ti inalberi molto, soprattutto con chi ti impone dei limiti. Vorresti fare come dici tu, ma ti ritrovi dei blocchi fastidiosi lungo la tua strada. L‘oroscopo ti invita a focalizzarti di più sul lavoro. In amore, invece, stai andando alla grande!

Oroscopo Vergine

Potrai contare sui favori di questa Luna buona. Se sei single l’oroscopo ti invita a lanciarti sui social: una semplice amicizia virtuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio a giugno. Nonostante le difficoltà attuali, per te lo scenario futuro è decisamente roseo.

Oroscopo Bilancia

Ti esorta a fare molta attenzione alle finanze: domani e venerdì in modo particolare. Sei molto teso per via delle spese dell’ultimo periodo. Oltre a questo, ti senti davvero preoccupato per il tuo lavoro, soprattutto se sei un libero professionista o se hai una professione a chiamata.

Oroscopo Scorpione

Hai un oroscopo bellissimo: queste stelle ti forniranno spirito d’iniziativa ed emotività da vendere, che però dovrai saper gestire al meglio. Le tue relazioni sociali ti daranno grandi soddisfazioni. Preparati a piccoli successi in arrivo!

Oroscopo Sagittario

È molto probabile che tu esca da un fine settimana piuttosto agitato in amore. Molti Sagittario hanno discusso animatamente con il partner. L’oroscopo ti consiglia di sfruttare la giornata per fare chiarezza sul tuo rapporto sentimentale

Oroscopo Capricorno

I giorni che stiamo vivendo ti stressano molto. C’è da dire, però, che tu sei abituato a programmare obiettivi a lunga scadenza anziché vivere alla giornata. Questo significa che adesso vivrai le difficoltà meglio di tanti altri. Secondo l’oroscopo avrai una bellissima Luna che ti spronerà a volare alto.

Oroscopo Acquario

L’astrologo ti invita a riconsiderare la tua esistenza e a chiederti se la trovi davvero appagante. È molto importante vivere serenamente e tu forse, adesso, non lo stai facendo. Troppe regole, troppe imposizioni che ti spingono a ribellarti! Dovrai usare i prossimi giorni, per riprendere in mano tutto quanto.

Oroscopo Pesci

Dovrai cercare di gestire al meglio le tue emozioni. La tua situazione sentimentale è migliorata nell’arco della settimana, ma potresti scontrarti ancora con un partner molto distante da te. Ti consiglio molta prudenza se hai a che fare con la Vergine, i Pesci e lo Scorpione

