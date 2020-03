Oroscopo di Paolo Fox oggi, le previsioni di lunedì 30 marzo 2020

Paolo Fox, Oroscopo 30 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Lunedì 30 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cercate di evitare i contrasti. Uscite da giornate piuttosto turbolente e ora avete bisogno di prendervi del tempo. Questo periodo potrebbe mettervi di fronte a decisioni drastiche in amore: o si avanti o si chiude definitivamente una relazione.

Oroscopo Toro

In questo momento avreste bisogno di più certezze, anche materiali, per stare tranquilli. In amore volete che il partner sia più presente e disponibile nei vostri confronti. Siete preoccupati per le finanze e molto probabilmente dovrete rivedere delle spese che avevate programmato da tempo

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I Gemelli hanno visto la propria attività o un progetto, in particolare, bloccarsi per via degli eventi che stiamo vivendo. E ora siete in attesa di un riscontro o un riconoscimento. Qualcuno forse è preoccupato per una persona cara, ma state tranquilli: in aprile Venere sarà nel segno e vi porterà una ventata di energia nuova.

Oroscopo Cancro

State vivendo queste giornate con un animo molto insofferente e agitato. Anche se le cose intorno a voi vanno bene, vi sentite ugualmente turbati, ma questo fa parte della vostra natura così volubile. Sforzatevi ora di superare questa tensione. In arrivo un miglioramento a breve, quando Saturno non sarà più in opposizione.

Oroscopo Leone

Vi suggerisco di non lanciarvi, adesso, in modo avventato in nuovi progetti, perché tra poco Saturno sarà in opposizione e vi chiederà il conto. Queste stelle vi spingono sempre di più arivedere una relazione che zoppica oppure a chiuderla una volta per tutte.

Oroscopo Vergine

In questi giorni la Vergine ha bisogno di maggior concretezza, che probabilmente, ora cerca anche nel proprio partner. State passando un periodo piuttosto complicato, avete molte cose per la testa. Non abbattetevi però, perché questo oroscopo è comunque positivo e favorisce i nuovi contatti per i single in cerca di riscatto.

Oroscopo Bilancia

È molto probabile che in questo momento perdiate più volte le staffe, perché siete nervosi e vi sentite in lite con il mondo intero. Forse vi aspettavate più conferme in amore e adesso vi ritrovate a dover rimandare decisioni importanti al mese prossimo.

Oroscopo Scorpione

Non sono giornate facili: molti di voi sono arrabbiati per via di uno sgarbo ricevuto oppure si sentono ingiustamente accusati di qualcosa. Da almeno 15 giorni state facendo lo stretto indispensabile, ma tutto ciò che fate comporta sempre una seconda revisione. E’ importante fare attenzione alla coppia: potrebbero riaffiorare vecchie questioni irrisolte.

Oroscopo Sagittario

Vi aspettano giornate molto scombussolate in amore. Potreste svegliarvi e d’un tratto decidere d’interrompere una storia. Le convivenze o le relazioni di lunga durata saranno adesso messe a duro prova. A complicare il tutto, c’è anche lo stress lavorativo di questo periodo.

Oroscopo Capricorno

Parecchi Capricorno hanno dovuto affrontare, in questo periodo, una crisi di coppia. Forse qualcuno è stato particolarmente assorbito dal lavoro, trascurando troppo il rapporto con il partner. Anche le relazioni ben collaudate hanno visto traballare, in questi giorni, la propria solidità.

Oroscopo Acquario

Vi consiglio di evitare, il più possibile, le polemiche. Vi sentite fortemente a disagio, perché da qualche mese non sopportate più la vita che state facendo. Volete un cambiamento radicale, forse anche in amore.

Oroscopo Pesci

Se qualcuno sta vivendo delle questioni familiari, le potrà risolvere in questi giorni con facilità. Fate attenzione ad aprile, perché potreste ritrovarvi a discutere alcune situazioni sentimentali. Le coppie che hanno vissuto un lungo distacco, ora devono cercare un riavvicinamento.

