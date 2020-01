Oroscopo di Paolo Fox oggi: le previsioni di martedì 7 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 7 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Entro primavera deciderai di non frequentare più le stesse persone. Vuoi vivere una situazione diversa anche per quanto riguarda il lavoro. Questo non vuol dire che tutto quello che hai costruito nel passato deve essere abbandonato ma è iniziata la fase più importante, in cui devi fare scelte, operare dei cambiamenti.

Per chi vuole sposarsi o convivere, primavera inoltrata ed estate saranno le stagioni migliori!

Oroscopo Toro

Tempo fa ho ricordato che in questo momento siete diventati molto integerrimi, integralisti, forse anche estremamente determinati, perchè questo transito di Urano, attivo da diversi mesi, provoca una sorta di deflagrazione interiore, di grande agitazione che porta lontano ma che porta anche verso un certo allontanamento da tutte quelle situazioni poco chiare e che non sono più amate.

Vuoi sempre vivere nella completa chiarezza e onestà, sia mentale che amorosa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ arrivata la resa dei conti ma non del 2020, ma del 2019! Quelli che sono un pò in crisi o che in questi giorni hanno ancora dei problemi finanziari e lavorativi, stanno facendo i conti su quello che è accaduto, specialmente fino a Novembre 2019.

In ogni modo, ora si può pareggiare il conto, si può tornare a galla, anche se le prospettive sono un pò a lungo termine, nel senso che sarà da fine Aprile che si vedranno i primi sostanziali miglioramenti. E per la fine dell’anno 2020, potrai avere una stabilità maggiore, ma bisogna sempre lottare per andare avanti!

Oroscopo Cancro

Alcuni segni sono sotto pressione da diversi mesi: potrei anche dirti che questo è un oroscopo splendido ma tu mi risponderesti che non è così, perchè per affermare la tua volontà e per portare avanti tuoi affari, bisogna discutere e litigare ogni giorno.

Magari vorresti semplicemente fare altri programmi, altri progetti, ma per ora non è possibile perchè dall’esterno non ci sono indicazioni valide da questo punto di vista. Bisogna stare attenti a non incidere troppo sui sentimenti: quando si torna a casa stanchi e nervosi, è facile dire qualcosa di troppo!

Oroscopo Leone

E’ raro che tu si senta stanco o quantomeno che tu ammetta di esserlo! Eppure in questo martedì avrai la sensazione di non farcela, di essere un pochino più agitato del solito, di sentirti anche a metà strada tra il raggiungimento di una grande emozione e l’allontanamento di emozioni che non ti piacciono più.

Poche certezze possono portare anche poca chiarezza in amore: ci vuole un pò di attenzione!

Oroscopo Vergine

Pare proprio che tra martedì e mercoledì non saranno pochi quelli che dovranno rivedere alcune scelte, che dovranno effettuare anche una sorta di pulizia di primavera anticipata rispetto a tutto quello che desiderano fare.

Tra Febbraio ed Aprile avremo un grande cielo che porterà una grande affermazione o una riconferma, su questo non ci sono dubbi! Tuttavia, nelle prossime 48 ore potresti sentire il peso della fatica che si riversa anche in amore. Attenzione alle polemiche!

Oroscopo Bilancia

Voglio lanciare una sorta di ‘s.o.s.’ per tutti quelli che da tempo sono immersi in una sorta di grande tensione interiore da cui non riescono ad uscire. Voglio anche chiedere a tutti quelli che conoscono una persona del tuo segno di non insistere troppo nel cercare di spingerti a fare cose che non senti.

C’e’ qualche preoccupazione in più in famiglia e nel lavoro, dove da tempo ci sono situazioni poco chiare: anche la professione dovrà essere spinta in maniera diversa entro primavera!

Oroscopo Scorpione

Ultimamente hai dovuto curare un pò di più il fisico, proprio come ti sto raccomandando di fare ormai da Novembre, perchè hai accumulato stanchezza o magari negli ultimi giorni del 2019 c’è stato un problema fisico.

La Luna e’ stata dissonante nelle giornate del 29 e del 30, e da quel momento stai combattendo contro qualcosa che ti impedisce di fare tutto quello che vorresti. Giornata interessante che puoi comunque chiudere con un sorriso!

Oroscopo Sagittario

Il desiderio di innovazione e di creatività che hai nel profondo del tuo cuore, in questi giorni non viene valorizzato al meglio. E quindi la tendenza a sentirsi un pochino tesi, nervosi e agitati è piuttosto forte, tanto che almeno fino a tutto mercoledì devo consigliarti di non strafare, di prenderti anche un pò di relax, se necessario.

Se nelle prossime 48 ore c’è una persona contro di te, se ci sono situazioni difficili da gestire, potresti anche partire in quarta e dare in escandescenze!

Oroscopo Capricorno

Avere stelle buone significa ritrovare fiducia! Tuttavia, al momento c’è una sua condizione di strana sonnolenza, di strana tensione, che sara’ inferiore meroledì ma che potrebbe tornare già giovedì!

E’ una sorta di altalena, ci sono alti e bassi nelle emozioni, strettamente collegati alle persone che frequenti. Cerca di allontanare seccatori e persone che possono darti qualche fastidio di troppo.

Oroscopo Acquario

Con Venere nel segno sei pronto a fare un grande balzo verso il futuro! Inoltre, Saturno sarà nel segno in primavera inoltrata e questo indica la strada della correzione della propria vita: se la via non è quella giusta, la si può cambiare!

Questi tre giorni, fino a giovedì, ti invitano a fare scelte importanti anche per il futuro. Avere Venere nel segno significa regalarsi qualche emozione in più. E in amore non è detto che non ci sia anche qualche bella sorpresa: emozioni in corso!

Oroscopo Pesci

Nonostante questa Luna dissonante senti di avere una grande forza. Nelle prossime 48 ore si possono mettere in discussione gli appuntamenti, potrebbe esserci qualche ritardo, insomma qualche arrabbiatura potrà capitare!

