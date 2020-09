Oroscopo di Paolo Fox oggi: le stelle di martedì 15 settembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 15 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox oggi: martedì 15 settembre 2020

Martedì 15 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il ritorno della luna nel tuo segno è una vera benedizione perché ti riporta coi piedi per terra e ti invita a riscoprirti dall’interno. La tua intimità non è poi così scontata per i tuoi cari o i tuoi colleghi, ma oggi non avrai alcuna difficoltà a dire quello che pensi. In ogni modo, seleziona con cura le persone con cui confidarti ed evita di dire più di quanto non sia necessario.

Oroscopo Toro

Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Potresti sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario. Devi fare attenzione a non ferire la tua cerchia più ristretta. Prova con un modo di fare più rilassato. A casa stai attraversando un periodo di eccitazione e sei ossessionato dall’idea di eliminare qualcosa che ti blocca il cammino.

Oroscopo Leone

La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino.

Oroscopo Vergine

La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un pò più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

Oroscopo Bilancia

Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni.

Oroscopo Scorpione

Hai il dono innato di andare d’accordo con gli altri e farti degli amici facilmente. Oggi sentirai il tuo fascino agire in modo ancora più naturale. Il tuo atteggiamento sarà peraltro contagioso. Non si tratta solo di piacere, puoi anche sfruttare questa qualità a favore degli altri, ad esempio delle popolazioni bisognose.

Oroscopo Sagittario

Le tue attività sociali potrebbero trasformare questa giornata banale in una giornata eccezionale. Anche se si tratta di un semplice pranzo in compagnia o di una chiacchierata al telefono con qualcuno che ami. Le tue emozioni sono più profonde del solito, condividerle con una persona di fiducia sarebbe quindi una cosa estremamente positiva.

Oroscopo Capricorno

Ti sembra quasi di impazzire a causa del tuo gran bisogno di anticipare le cose. Ti sembra che qualcosa sia sul punto di cambiare, ma non riesci a capire cosa. Questo ti impedisce di prepararti a quello che sta accadendo, cosa che ti fa precipitare nella frustrazione più assoluta.

Oroscopo Acquario

Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai.

Oroscopo Pesci

La tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

continua a leggere sul sito di riferimento