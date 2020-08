Oroscopo di Paolo Fox oggi: le stelle di sabato 15 agosto 2020

Paolo Fox, Oroscopo 15 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: sabato 15 agosto 2020

Sabato 15 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Devi accumulare un pò di energia in questo sabato perché poi il weekend è confuso. Sai già dove trascorrere il Ferragosto? Perché é molto importante cercare di evitare strapazzi in un weekend che in qualche caso può fare riemergere un po’ di agitazione.

Oroscopo Toro

E’ un fine settimana in crescendo quello in arrivo: poi sabato e domenica avremo anche una Luna importante! Le conquiste del periodo sono molte e bisogna cercare di conservarle! E’ un cielo importante anche perché entro domenica vorresti finalmente stare un pò con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con la Luna nel segno non manchi di impeto, non manchi di brio! C’é una grande voglia di recuperare rispetto al passato e posso dire che c’é una grande carica di vitalità che sarà ancora più attiva in questo fine settimana. Se la voglia di divertirsi é tornata, vuol dire che hai superato molte crisi legate al passato!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avrai una splendida missione da compiere entro domenica, e cioé convincere una persona del tuo amore o magari semplicemente stare bene con il partner. In questo periodo sono anche favoriti gli incontri!

Oroscopo Leone

Sei ancora convinto di quello che stai facendo! E devo dire che le grandi iniziative sono premiate da Mercurio e Sole che transitano nel tuo segno. Ora però dovresti fare qualcosa di tuo in cui gli altri non abbiano ingerenza, perché ultimamente ti sei reso conto che a concedere la tua capacità e la tua preparazione a persone che non meritano, ci si rimette!

Oroscopo Vergine

Questa é una giornata ancora sotto pressione, però posso dire che sabato e domenica saranno giornate migliori. Quindi, tutto quello che riesci a fare, ad organizzare entro domenica, darà qualcosa in più. Possibili benefici che possono riguardare anche situazioni che nel passato hanno creato dei problemi.

Oroscopo Bilancia

Sei molto più convinto di quello che desideri, sei protagonista di un sabato importante ma stanno per avvicinarsi due giornate che potrebbero mettere confusione nella vita familiare, nella vita di relazione.

Oroscopo Scorpione

Entro domenica puoi vincere una sfida oppure ricevere un bel premio; venerdì, sabato e domenica sono tre giornate di forza in cui sarò possibile anche iniziare a guardare al futuro in maniera molto attiva e positiva. Se ci sono persone che ti piacciono, se hai una persona nel cuore, organizza qualcosa di bello!

Oroscopo Sagittario

Sei ancora un pò confuso, non hai ancora deciso dove passare il Ferragosto oppure semplicemente in questi giorni c’é una persona che limita il tuo raggio d’azione. Se volete perdere una persona Sagittario, cercate di bloccare la sua vita! Io penso che più vivi libero e meglio stai, più tornano costrizioni e più cerchi di fuggire.

Oroscopo Capricorno

Tu detesti la confusione! Posso spiegare cosi questo piccolo tormento, quest’agitazione che potrebbe riguardare questo fine settimana. Attenzione alle lunghe code di traffico, attenzione a non frequentare luoghi invasi da persone, perché hai bisogno di tranquillità.

Oroscopo Acquario

Questa è una giornata valida con una Luna favorevole per l’amore, mentre sul lavoro ci sono piccoli blocchi o semplicemente voglia di evadere. Giorni fa ho spiegato che stai cercando di uscire fuori da una situazione di grande nervosismo che ha vissuto di recente. Le regole del gioco stanno cambiando e quello che c’era fino agli inizi dell’anno adesso non c’é più.

Oroscopo Pesci

Ti trovi in una condizione di lieve disagio perché magari non hai ancora organizzato il fine settimana. Ma mi raccomando, sabato e domenica non perdere le stelle. E’ chiaro che ognuno ha la sua età, ognuno sa quello che vuole a livello sentimentale, però se c’é la persona giusta, se c’é stato un incontro piacevole ma anche se bisogna recuperare un rapporto, puoi concederti una simpatica avventura.

