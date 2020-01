Oroscopo oggi di Paolo Fox: giovedì 9 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo 9 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 9 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e in diretta a i Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ arrivato il momento di metterti a tavolino per pianificare il tuo prossimo futuro. Sul lavoro, le cose proprio non vanno, anche perché sei nervoso e litighi troppo spesso con colleghi e superiori. Se ti trovi a contatto col pubblico, poi, le cose non vanno meglio: capita troppo spesso di avere diverbi coi coi clienti.

In amore, non sei fatto per le relazioni stabili, in quanto preferisci di gran lunga avventure passionali e di breve durata. Occhio, però, perché anche nella sfera dei sentimenti tendi a scontrarti con eccessiva frequenza. La salute non va granché, ma il peggio è quasi alle spalle.

Oroscopo Toro

Sei in piena forma e, devo dire, ci voleva dopo un periodo piuttosto complicato. Attualmente, hai a favore pianeti incisivi e potenti, perciò ti conviene sfruttare questa situazione.

Se vieni da una separazione, questo è il momento giusto per cercare nuovi amori. In tal senso, potrebbe tornarti utile un cambio di look. Attenzione, però, non affidarti alla moda, ma ai tuoi personalissimi gusti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siamo onesti: l’anno non è iniziato nel migliore dei modi. Non sta accadendo nulla di particolarmente grave, sia chiaro, però sul lavoro stai affrontando delle novità inaspettate e poco piacevoli. Inoltre, qualche diatriba potrebbe finire in mano agli avvocati per ottenere giustizia. Pure le questioni di cuore non ti fanno star tranquillo.

Chi è single, avrebbe voglia di rimettersi in gioco, ma la stanchezza di questo periodo frena, al momento, qualsiasi tentativo in tal senso. Tieni duro, tra qualche giorno le cose miglioreranno.

Oroscopo Cancro

Il tuo è un inizio d’anno all’insegna del nervosismo. E’ comprensibile, però, perché è dalla fine del 2019 che combatti, sul lavoro e nel privato, con delle malelingue che mettono a dura prova i tuoi nervi.

Come ti dicevo, è del tutto naturale che ciò accada, però fai attenzione a non esagerare. Perché i nervi tesi potrebbero entrare anche nella tua vita di coppia e minarla pesantemente. In questi giorni stai mettendo in discussione tutto, però rifletti bene prima di agire.

Oroscopo Leone

Stai vivendo un momento di passaggio, soprattutto in ambito professionale, perciò ti invito ad essere prudente. Quelli del tuo segno, troppo spesso, tendono a peccare di presunzione, ma la tua attuale situazione astrale non ti consente di esserlo.

Fino a ieri, in amore, sei stato eccessivamente nervoso e questo proprio non va bene. E’ il momento di cercare una riappacificazione col partner, perché nello scorso week-end hai perso troppe volte la pazienza, spesso senza una motivazione valida.

Oroscopo Vergine

C’è poco da girarci attorno: sei in un momento magico. Puoi davvero permetterti di tutto, sia sul lavoro che in amore. Dipende solo da te, dalla tua voglia e dalla tenacia con cui affronti le tue giornate. La tua relazione non funziona? E’ il momento giusto per chiuderla e iniziarne una nuova.

Se, invece, sei protagonista di sentimenti di lungo corso, è il periodo perfetto per rinsaldarli e renderli ancor più duraturi. Sei hai un problema di salute che ti affligge, occhio agli incontri: dietro l’angolo c’è un esperto del settore che fa al caso tuo.

Oroscopo Bilancia

Se hai un’attività in proprio, non esagerare con le spese, anzi pensa proprio a risparmiare! Fino alla metà del mese, infatti, non ti consiglio di pensare ad investimenti troppo pesanti. Occhio, mi raccomando.

La situazione lavorativa non è delle migliori, quindi stai sentendo dentro di te il forte bisogno di avere sentimenti ‘caldi’, che possano alleviare stanchezze e delusioni. Se sei single e non hai la testa per metterti a cercare nuovi amori, pensa almeno a svagarti. Il prossimo week-end cerca di dedicarlo al totale relax

Oroscopo Scorpione

In ufficio e, più in generale, stanno mettendo a dura prova i tuoi nervi. Le provocazioni che arrivo da colleghi e superiori, ormai, non si contano più. Al momento, però, posso solo consigliarti di avere tanta pazienza e resistere.

Non prendere decisioni affrettate, per nessun motivo, In amore, nella primavera/estate scorsa, hai combinato qualche pasticcio di troppo. Anche qui, attendi l’evolversi degli eventi. Ti ricordo, infatti, che hai Urano in opposizione, quindi le energie sono quelle che sono.

Oroscopo Sagittario

Sei il segno delle ‘novità’. Ti piacciono, le cerchi continuamente e Gennaio ti invita ad essere spregiudicato in tal senso. Se hai problemi sul lavoro, è il mese buono per appianarli oppure per guardarti intorno, che è la cosa che preferisci.

Nella sfera dei sentimenti, invece, ti invito alla prudenza, soprattutto se parliamo di situazioni che durano da tempo. Investi nella coppia e rilancia, magari pensando a metter su famiglia. In generale, occhio a chi rema contro le tue ambizioni: è lì la causa dell’insoddisfazione che stai sentendo.

Oroscopo Capricorno

Una novità improvvisa, piacevole, sta per sorprenderti. L’occasione del riscatto, che aspettavi ormai da tempo, ti passerà davanti agli occhi. Non lasciartela sfuggire.

Anche in amore il 2020 è partito di slancio e tu stai sfruttando alla perfezione questo momento. Continua così! La salute è perfetta e anche chi ha bisogno di cure ne sta giovando proprio come si aspettava.

Oroscopo Acquario

Le cose sul lavoro non vanno più come una volta e tu, al solito, stai dando le colpe ad altri. Sbagli. Cerca di indagare, piuttosto, su ciò che puoi migliorare. In amore non temi nulla.

Sei fatto per stare in coppia e sai distinguere perfettamente quando è il caso di sopportare e quando, invece, quello di chiarire. Come ti ho già detto, soffri ancora un po’ per la stanchezza accumulata recentemente, ma, pian piano, le energie stanno tornando

Oroscopo Pesci

Il coraggio e l'intraprendenza