Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni delle stelle di sabato 1 febbraio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 1 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 1 febbraio 2020

Sabato 1 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È il momento ideale per fare chiarezza e andare incontro al futuro con una buona dose di audacia. Con Marte in aspetto difficile a Venere devi saperti adattare, soprattutto in amore. Nelle amicizie, prendi le distanze da chi ti crea angoscia e nervosismo.

Il tuo mantra “Faccio un passo alla volta»

Oroscopo Toro

Le opportunità ci sono, ma devi essere brava a coglierle: dalla tua parte hai Mercurio e Urano che ti rendono più reattiva.

Usa la diplomazia e ricorda che “chi la dura la vince” e tu sei una campionessa di resistenza. Puoi anche contare sulla famiglia. Il tuo mantra “Sono nata per creare»

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non è il momento per distrarsi o darsi per vinte: affronta quello che ti capita con ottimismo e ironia. Sul lavoro non essere ingenua e proteggi i tuoi successi.

La Luna nel segno consiglia acquisti utili per la casa. Il tuo mantra “Il futuro comincia con una scelta».

Oroscopo Cancro

Ami sentirti connessa alle persone a cui vuoi bene ma, per mancanza di fiducia, non sempre ci riesci. Con Luna e Urano congiunti puoi tentare la fortuna: se vinci non dirlo a nessuno, almeno per il momento.

Il tuo mantra “Vado alla conquista del mondo».

Oroscopo Leone

Non ci sono aspetti di rilievo nel tuo cielo, ma il Sole in Acquario amplifica il tuo intuito e ti spinge a credere nel potere del pensiero positivo. In amore prendi impegni precisi. Incontri importanti per i single.

Il tuo mantra “Vivere una vita magica è una scelta».

Oroscopo Vergine

Sei la regina delle buone maniere, ma non ti arrabbiare se gli altri non ricambiano! Con Urano e Mercurio positivi puoi ottenere risultati importanti, curando le relazioni. In amore fai spazio alla meraviglia.

Il tuo mantra “È inutile piangere sul latte versato»-

Oroscopo Bilancia

L’incertezza è quasi una seconda natura per te. Per non rischiare di sbagliare, immagina dove ti vedi tra un anno e incanala le tue scelte in quella direzione.

Con Venere e Marte in contrasto, evita conflitti inutili in amore. Convinciti di valere. Il tuo mantra “Mi prendo cura di chi amo».

Oroscopo Scorpione

Venere e Plutone positivi ti rendono particolarmente focosa e volitiva, appesantendo le tue relazioni.

Ogni tanto, ritirati dal mondo e prenditi il tempo per meditare e riflettere. Punta a un obiettivo ambizioso. Il tuo mantra “Seguo il mio cuore, senza se e senza ma».

Oroscopo Sagittario

L’autostima non è al massimo. Con Marte e Nettuno in rapporto difficile spesso ti capita di non capire quali sono le tue priorità.

Concentrati sulle finanze: con un po’ di attenzione le cose possono migliorare. Un sogno è pronto per avverarsi. Il tuo mantra “Mi accetto e mi perdono».

Oroscopo Capricorno

Non dare spazio ai rimorsi, tolgono attenzione al presente. Venere e Saturno portano incontri, occasioni di guadagno e amore, ma non avere fretta: tutto arriverà al momento giusto. Rivedi alcune regole, il vero lusso è fare quello che ami.

Il tuo mantra “Il futuro è qui».

Oroscopo Acquario

Il tuo rapporto con la solitudine è altalenante. A volte la ami, più spesso la fuggi: trova il giusto equilibrio. Mercurio e Urano infondono ottimismo.

Attenta ai falsi amici, quelli che ti stanno vicini per un vantaggio. Il tuo mantra “Sono in competizione solo con me stessa”-

Oroscopo Pesci

I segreti vengono a galla e non è detto che sia un male: la verità può avere una funzione liberatrice.

Con Venere e Marte dinamici, è il momento di stilare la tua lista dei desideri. Fatti valere sul lavoro e in amore. II tuo mantra “Festeggio i miei piccoli e grandi successi».

