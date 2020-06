Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di domenica 28 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 28 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 28 giugno 2020

Domenica 28 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sarà molto importante mantenere la calma, essere cauti. Potresti anche mandarmi a quel paese, lo capisco, perché non é facile mantenere la calma in questo momento visto che ci sono molti pianeti dissonanti che significano lotte. Sei in una fase di difesa ad oltranza forse anche per accuse che ti sono piovute addosso o per eventuali cambiamenti che non arrivano.

Oroscopo Toro

Hai bisogno di armonia: non ci dimentichiamo che in astrologia il tuo segno é governato da Venere che rappresenta non solo la bellezza esteriore ma anche la bellezza interiore. E comunque il fatto di coltivare il bello, di essere innamorato delle cose che fai, questa sensazione di positività che provi al solo guardarle, ti rende comunque una persona speciale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ora non si può dire che questo sia un periodo facile, però rispetto ad altri segni tu hai decisamente una marcia in più. Raccomando solamente di essere cauti in tutte le situazioni che comportano cambiamenti e spostamenti, perche’ sei sempre piuttosto affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo due giorni particolarmente interessanti, in queste 24 ore batti la fiacca: e allora attenzione perché per farti fare una cosa potrebbe volerci molto tempo. Tu stesso potresti disdire un appuntamento oppure se hai deciso di fare qualcosa, ci sono dei ritardi. Non tutto segue il percorso che avevi desiderato. Servirà molta attenzione anche in amore.

Oroscopo Leone

Credo che sia giusto dare spazio ai sentimenti; quelli che hanno pensato solo al lavoro o per molti anni hanno creduto che l’amore fosse più un fastidio che altro, ora si rendono conto di dover cambiare punto di vista! Dal punto di vista lavorativo ci sono problemi e quindi avere una famiglia, un riferimento, ora più che mai torna ad essere importante.

Oroscopo Vergine

Naturalmente ognuno ha il proprio oroscopo, quindi c’é chi ama una persona ma ultimamente gli e’ stato meno accanto, chi invece ha vissuto una vera crisi. Questo é un cielo che mi piace per il recupero delle risorse. Dicevo ieri che il lavoro e’ importante, per carità, però quando abbiamo un oroscopo di successo non dobbiamo pensare solo ai beni materiali ma anche alla spiritualità.

Oroscopo Bilancia

Il periodo passato è stato pesante un pò di più per alcuni segni, come avevo già spiegato. Ricordo che non é compito dell’astrologo e non é neanche possibile farlo prevedere le calamità del mondo, ma noi dobbiamo leggere le stelle sulla base di quello che capita. Quindi, in effetti gli ultimi mesi sono stati pesanti per tutti, ma per te un pochino di più, e ora devi recuperare!

Oroscopo Scorpione

In questi giorni è molto importante iniziare a guardare al futuro in maniera positiva. Voglio dare una buona notizia perché il buon transito di Venere ad Agosto potrebbe portare emozioni, cambiamenti e meno agitazione. Al momento sarà molto importante staccare la spina dal quotidiano: entro Luglio é possibile concludere un accordo importante.

Oroscopo Sagittario

Quelli confusi in amore, che hanno vissuto persino una crisi, prima di Agosto non usciranno fuori da molti tormenti. Se ami tanto una persona e sei stato preoccupato per questa persona, ora devi preoccuparti un pò di più del recupero professionale. Marte in buon aspetto alimenta un grande vigore che porta a fare delle esperienze nuove in vista nel futuro e a programmare già da adesso qualcosa di nuovo!

Oroscopo Capricorno

In questa giornata sei un pò pensieroso o magari sei semplicemente infastidito perché qualcosa non ti riesce! Quindi, se devi lavorare anche se é domenica o magari devi mandare un messaggio, potrebbe esserci qualche problema con i collegamenti, qualcosa che ti snerva. Ti do un consiglio: rimanda tutte le discussioni d’amore ad un momento più propizio, visto che in queste 24 ore sei intrattabile!

Oroscopo Acquario

Questa é una giornata luminosa: bisogna avere il coraggio di agire! Tempo fa ho ricordato che quelli più felici sono quelli che in questo momento vivono cose nuove, sono quelli che non hanno remore, nel senso che non hanno dubbi nel portare avanti progetti.

Oroscopo Pesci

E’ probabile che stare troppo accanto ad una persona abbia portato anche alla ribalta problemi mai esplorati; quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi due mesi dovrebbero cercare di recuperare. Vivere stimoli nuovi è importante!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

