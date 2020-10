Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di giovedì 1 ottobre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 1 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vorresti vivere un periodo di riscossa, e guardando le stelle del 2021 posso dire che arriverà! Da qui alla fine dell’anno dovrai mettere in chiaro alcune situazioni rimaste in sospeso. Questo é una giornata un pò stancante.

Oroscopo Toro

Di natura sei molto testardo e quando ti metti in testa una cosa, difficilmente molli la presa! Questa é una giornata che aiuta a recuperare buoni sentimenti in vista di un mese di Ottobre che a me piace molto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tu hai tanti progetti nella mente e bisogna ricordare che questo é un periodo in cui hai anche una bella capacità d’azione, però quando trovi attorno delle ostilità, quando non ti senti capito, é normale perdere le speranze e l’ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Spero che nelle ultime ore tu abbia ricevuto qualche buona risposta: c’é da dire che questo é un momento in cui difficilmente puoi ottenere grandi risultati a breve termine, però tutto quello che imposti ora potrà avere successo a partire dal prossimo anno, quando finalmente non avremo più Saturno contro.

Oroscopo Leone

Sei in recupero in questa giornata: e tra l’altro posso già indicare uno sviluppo positivo fino a venerdi in tutte le situazioni che sono legate alle amicizie, agli amori. In questo momento sei molto intraprendente e hai anche una gran voglia di farti valere.

Oroscopo Vergine

Di recente ne hai combinate talmente tante che nei giorni passati ci sono stati diverse momenti di disagio che potrebbero estendersi a questa giornata di giovedì. Quando sei nervoso, stanco e spossato, ti chiudi a riccio oppure diventi particolarmente polemico.

Oroscopo Bilancia

Stai per vivere una seconda parte della settimana di profonda riflessione. Non metto in discussione il fatto che tu abbia grandi idee per la mente, ma sai che questo periodo di transizione capiterà a molti. Sul lavoro potresti non avere più riferimenti.

Oroscopo Scorpione

Quando segnalo giornate di buon interesse é il momento di darsi da fare, é il momento di lanciare nuovi progetti, di capire anche se ci sono cose giuste che possono portare vantaggi in vista del futuro.

Oroscopo Sagittario

Sei molto perplesso. Potresti essere protagonista di qualche disagio, che pur non rendendotene conto potresti anche trasmettere alle persone che hai attorno a te. E’ una giornata in cui non sembri dare garanzie alle persone a te vicine, ma al contrario potresti apparire molto intransigente forse anche troppo fugace nelle tue riflessioni.

Oroscopo Capricorno

Abbiamo un oroscopo importante per le relazioni, ma devo metterti in guardia già da ora rispetto alle prossime due giornate, che potrebbero portare qualche piccolo disagio nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Acquario

Sei confuso e forse anche felice perché ogni cambiamento vissuto nel corso degli ultimi tempi può portare vantaggi! Ma le preoccupazioni per il lavoro, per i soldi, per un mutuo, un prestito o per tasse da pagare, sono parecchie!

Oroscopo Pesci

La Luna nel tuo segno segnala una grande forza: la forza dell’intelletto, dell’intuizione, della volontà, della riflessione! Bisogna dire che in questo momento avresti anche bisogno d’amore! Tempo fa ho spiegato che c’é addirittura chi in qualche modo é pronto ad amare ma anche chi si é sacrificato per amore e adesso pretende la giusta ricompensa.

