Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di giovedì 10 dicembre 2020

Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 10 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Giovedì 10 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata ti vedo un pò preoccupato: il fatto che questa Luna stia andando in opposizione porterà qualche piccolo disagio. Allora di disagi ne stai vivendo parecchi già da diversi mesi, quindi nulla di nuovo sotto il sole, la cosa nuova é che abbiamo un grande cielo nella seconda parte di questo Dicembre, però bisogna arrivarci!

Oroscopo Toro

Questo sarà un Natale difficile per tutti, sarà un Capodanno ridotto. Di solito sei un amante della tradizione ma accetti volentieri anche situazioni che non comportino stress. E’ importante avere accanto le persone della famiglia, é importante riavvicinarsi a persone che ti vogliono bene, perché altrimenti non sarà un buon Natale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi contare su una Luna favorevole! Questo vuol dire che piano piano si recupera però non posso dare una grande valutazione alla giornata di oggi perché abbiamo Sole e Mercurio opposti, e questo significa che stai attraversando una fase di transizione che non é solo lavorativa ma anche economica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non devi iniziare a pensare al passato! Capisco che questo sia difficile perché il tuo é il segno che non può vivere il futuro senza pensare a quello che é stato, però ora sarebbe il caso di abbandonare tutte le situazioni che non sono fruttuose.

Oroscopo Leone

Puoi sfruttare questa Luna interessante per i contatti. Ora i contatti che hai vissuto di recente non é che siano stati tutti facili e infatti anche in queste 24 ore devo darti tre stelle su cinque, però c’é da dire che tu sei sempre molto reattivo! Quando vedi che un traguardo é molto difficile da raggiungere é proprio quello il momento in cui ti intestardisci.

Oroscopo Vergine

In questi giorni devi stare un pò attento alle finanze. Di solito tu hai le spalle coperte: chi ha un’attività in proprio o comunque lavora a provvigione può darsi che da pochi mesi abbia vissuto un piccolo recupero.

Oroscopo Bilancia

Il passaggio della Luna nel segno é di buon auspicio! Infatti, devo dire che in queste 48 ore hai una bella energia, devi solo stare attento alle persone poco affidabili. In questo periodo ti capiterà anche di litigare con qualcuno perché pensi che sia un pò troppo invadente.

Oroscopo Scorpione

Tra venerdi e sabato potrai contare sulla Luna nel segno! In attesa di queste due giornate, queste 24 ore sono comunque molto importanti: posso dire che vivi una settimana ricca di emozioni. Inoltre, se c’era un pericolo puoi avevo superato.

Oroscopo Sagittario

Sappiamo che quando questo segno s’innamora perde la testa, nel senso che si lascia andare, spesso guarda oltre ma soprattutto vede cosa che non ci sono! Raccomando un pò di prudenza nei nuovi rapporti mentre se stai vivendo una relazione da anni, e’ probabile che tu ti stia guardando attorno.

Oroscopo Capricorno

E’ vero che alcuni sono liberi di fare scelte, altri invece devono aspettare i comodi degli altri, e questo certamente non é bello. Comunque questo resta un grande periodo per te. Io penso che gli ultimi mesi, se ti confronto con quelli che hanno avuto seri problemi, o sei scampato da un pericolo oppure comunque hai avuto buone opportunità.

Oroscopo Acquario

Sei creativo e anche molto libero in questa giornata, hai voglia di fare qualcosa di strano, di particolare: é tempo di rinnovare la tua vita! Attenzione dal punto di vista economico perché tu hai la tendenza a non dare valore al denaro e questo può essere un problema soprattutto in questo periodo e anche in vista del prossimo anno.

Oroscopo Pesci

Tu hai un grande desiderio, quello di essere capito, ma a volte non ti rendi conto di essere un enigma per le persone che ti stanno attorno! A volte ti isoli, in altre occasioni invece parli anche troppo e quindi non si sa mai qual é il momento giusto per parlare con te.

