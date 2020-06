Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di lunedì 15 giugno 2020

Paolo Fox, Oroscopo 15 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Lunedì 15 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Settimana particolare con la Luna che si trova nel tuo segno. Questo è una giornata che funziona, ci sono delle speranze ma soprattutto certezze! Qual è l’unico vero problema del periodo? Come ho già spiegato, è quello di una certa intermittenza nel ricevere buone proposte.

Oroscopo Toro

Presto avrai buone soddisfazioni! Tra l’altro, il fatto che Giove sia in aspetto buono assieme a Marte non può che dare un grande vigore che si riversa anche nella vita sentimentale! Per le coppie che si vogliono bene, ma anche per coloro che vogliono fare un incontro, Agosto sarà un mese molto importante!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è una settimana di grande interesse: posso dire che anche coloro che hanno bloccato un progetto, un lavoro, che negli ultimi mesi si sono fermati, ora possono ripartire. Il picco massimo sarà registrato nel mese di Luglio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata parte un pò malinconica, lascia a desiderare. Sarà il caso di dare spazio alle prossime due giornate, martedì e mercoledì, che saranno decisamente migliori. Insomma, devi semplicemente rimandare le cose più importanti alle prossime 48 ore: come per gli altri segni d’acqua, anche per te Agosto sarà un mese di decisioni, e non solo d’amore: si potrebbero rinnovare certi accordi e avere anche nuove possibilità.

Oroscopo Leone

Ora devi giocare in maniera molto chiara, capire quali sono i nemici, capire le persone che non sono favorevoli, perché Saturno opposto rivela qualche insoddisfazione, in casi gravi addirittura una chiusura di un rapporto o il tuo desiderio di andare da qualche altra parte.

Oroscopo Vergine

Continua questa bella situazione astrologica, interessante soprattutto per le situazioni di carattere pratico, mentre per l’amore e i rapporti familiari resta piuttosto precaria! Chi non lavora, chi non ha un’attività da tempo, non può aspettarsi molto di nuovo, però tutti coloro che possono vivere un’opportunità e sfruttarla, adesso devono rimboccarsi le maniche.

Oroscopo Bilancia

Questa settimana parte un pò agitata: purtroppo i prossimi mesi di Giugno e Luglio sono stancanti, e già queste prime due settimane di Giugno dovrebbero avere dimostrato che, non per colpa tua ma per una certa tensione attorno a te, non tutto funziona a meraviglia.

Oroscopo Scorpione

E’ meglio agitare le acque e cercare di risolvere un problema in questa giornata, piuttosto che puntare sulle prossime. Le prossime 48 ore, infatti, saranno un pò giù di tono. Quando un gioco non ti piace più cerchi di andartene, ma poi il tuo forte orgoglio non resiste alla tentazione di lottare, di tornare nella mischia.

Oroscopo Sagittario

La settimana parte in maniera vigorosa! Questo vale soprattutto per le intuizioni, per le buone idee, anche se chi ha un’attività in proprio è probabile che non abbia avuto grandi opportunità. Ricordo che di fondo sei una persona forte ed anche molto energica!

Oroscopo Capricorno

Questa è una giornata sotto tono che riporta alla mente certe tensioni nate probabilmente domenica. In questo momento è meglio evitare situazioni che possono essere compromettenti. Oltretutto, per colpa di una persona noiosa, di una telefonata che non ti aspettavi, in queste 24 ore potresti anche sentirti un pò arrabbiato!

Oroscopo Acquario

Hai sempre bisogno di emozioni! E questa è una giornata buona in questo senso: tutto sta cambiando nella tua vita, anche i rapporti di lavoro, persino quelli che vanno avanti da tempo. Il rischio è quello di sentirsi fuori da situazioni che non capisci più, ma estromettersi dalla realtà può essere pericoloso!

Oroscopo Pesci

Anche l’amore può essere fonte di piccolo contrasto interiore: c’e’ da dire che negli ultimi mesi non tutto è andato come avresti voluto, ma Giove e Marte favorevoli parlano di una crescita. Questa situazione astrologica, col buon transito di Mercurio, mi fa dire che Giugno e Luglio sono mesi che se non altro portano sia riconferme che nuove opportunità dal punto di vista pratico!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!

