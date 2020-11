Oroscopo oggi di Paolo Fox, le previsioni di lunedì 16 novembre 2020

Paolo Fox, Oroscopo 16 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi: lunedì 16 novembre 2020

Lunedì 16 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sta per partire una settimana molto importante. Tra un mese iniziano i transiti buoni, che non riescono a risolvere tutti i problemi della tua vita ma ti fanno capire che l’andamento comincia ad essere diverso. Devi essere positivo, ma so bene che hai una grande energia da distribuire agli altri.

Oroscopo Toro

E’ un oroscopo generico, ma in particolare se hai avuto dei guai di amore o lavoro, cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Come ho scritto nel mio libro sul 2021, sarai uno dei segni che per forza di cose dovrà rivedere tutta la sua vita!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Grazie a buone stelle per il 2021 riuscirai meglio di altri segni a superare questa fase di grande crisi. Potresti anche liberarti di un peso: non é tanto importante vincere una sfida, quanto scrollarsi di dosso qualche preoccupazione. Il tuo orgoglio é forte ma in questo periodo non devi portare avanti progetti solo per questo, ma pensare ad esempio a questioni d’amore, di famiglia!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con questa Luna molto interessante puoi iniziare ad uscire da un periodo difficile a fronte di un periodo migliore. Entro la fine del mese potrebbe addirittura nascere o rinascere un sentimento. Al momento, le emozioni che provi valgono molto!

Oroscopo Leone

Quando senti che non sei tranquillo interiormente, inizi anche ad essere particolarmente caustico, agitato nei confronti delle persone che ti circondano. In questo lunedì non abbatterti se qualcosa non va e fai attenzione anche alla forma fisica.

Oroscopo Vergine

Come spiegavo 24 ore, di solito sei molto riservato ed esprimi le tue emozioni solo alle persone che senti vere, che sente vicine. Questo lunedì riesce a dare delle indicazioni su quelle che sono le persone più affidabili della tua vita!

Oroscopo Bilancia

Devi cercare di risparmiare qualcosa! Gli ultimi mesi sono stati pesanti a livello economico, ma posso dire che il prossimo sara’ un anno importante per cercare di sistemarsi in questo senso. Devi ricercare un nuovo equilibrio; non é escluso che qualcuno abbia cambiato lavoro oppure, se fa la stessa cosa di sempre, che sia stato profondamente in crisi.

Oroscopo Scorpione

Con questa Luna nel segno senti le tue energie raddoppiare e potresti anche avere grandi intuizioni! Cerca la serenità e ricorda che in questo momento hai bisogno di verificare alcune situazioni. Nei rapporti genitori-figli e’ sempre molto importante evitare di alzare troppo l’asticella perché si rischia qualche contraddizione di troppo.

Oroscopo Sagittario

Entro Dicembre potresti scoprire l’amore! Sappiamo che quelli poco innamorati potranno avere qualcosa in più. Quelli che sono rimasti lontano da una persona potranno avvicinarla e gestire le loro emozioni in maniera più serena. La prossima sarà una settimana di buone sensazioni!

Oroscopo Capricorno

Spero che tu approfitti di questa domenica per rilassarti! Hai fatto troppo, ti sei stancato: é la prova tangibile che il 2020 é stato un anno impegnativo, importante. Hai combattuto per rimanere in sella nonostante tutto quello che é successo nel mondo.

Oroscopo Acquario

E’ da venerdi che non ti senti bene o sei in pena perché devi risolvere piccoli problemi personali. Dal punto di vista dei soldi, ma anche delle distrazioni, bisogna stare attenti perché può sfuggire qualcosa. E’ una giornata che invita alla cautela anche nelle relazioni.

Oroscopo Pesci

E’ chiaro che questo è un oroscopo generale e quindi bisogna adattarlo, ma la morale é che devi recuperare tempo perduto ed emozioni: magari anche chiarire cosa non va dentro di te. Come ho scritto nel mio libro, il 2021 sarà per te un anno di grande trasformazione.

Allora soddisfatti delle previsioni dell'Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri?

