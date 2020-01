Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di sabato 18 gennaio 2020

Paolo Fox, Oroscopo 18 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Sabato 18 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vieni da 48 ore molto difficili, pesanti e decisamente strane, che hanno portato a frequenti litigate con chi ti circonda. E’ un periodo in cui ti senti poco compreso, poco ascoltato, ma bisogna anche dire che pure tu ti stai comportando da egoista.

Torno a ripeterti che in momenti così difficili e complicati l’unica cosa da fare è avere cautela quando si parla e si agisce.

Oroscopo Toro

Se avevi questioni in sospeso con qualcuno, mi auguro che tu le abbia appianate. Fino a ieri avevi stelle perfette in tal senso, oggi e domenica, invece, troverai molte più difficoltà nell’espriemere le tue emozioni.

In generale, stai vivendo un momento di grande creatività: hai voglia di gettare basi importanti per un progetto a lunga scadenza. Cercherai appoggio negli altri e chi te lo negherà verrà messo alla porta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei in ripresa, seppur lenta. Dopo giornate difficili, da giovedì stai cominciando a sentire dentro di te maggiore serenità. Attenzione, però, a non appoggiarti troppo su questa condizione perché, ad esempio, in amore stai ancora trovando non poche difficoltà.

E’ molto probabile che tu stia soffrendo perché il tuo partner è fisicamente lontano, oppure perché non vi capite più come una volta. Pure nelle relazioni in ufficio o comunque in ambito lavorativo, devo chiederti di usare ancora molta prudenza.

Oroscopo Cancro

La settimana, nel complesso, è stata piuttosto positiva, ma, devo essere sincero, poteva andare meglio. Qualche incertezza di troppo ha fatto capolino nella tua testa, perciò hai sentito il bisogno di mettere in discussione molte cose nella tua vita. In alcuni casi, hai trovato persino la forza di allontanare quelle persone che, ormai, ti portavano solo malumori e nulla più.

Se hai avuto discussioni col partner, approfitta del week-end per organizzare qualcosa di carino e che possa riavvicinarvi. Oggi è una giornata positiva anche per chiarire situazioni spinose in famiglia.

Oroscopo Leone

Sei molto stanco fisicamente e, in certi casi, anche demoralizzato. Nonostante tutto, non hai perso lucidità e, anzi, stai proseguendo nella costruzione di un progetto molto importante per il tuo futuro.

Metti anima e corpo in tutto quello che fai, però ti consiglio vivamente di dare una certa regolarità alle tue giornate, dando il giusto spazio anche al riposo. Se hai discussioni aperte col partner, in questo week-end potresti avere litigi nei quali avrai la peggio.

Oroscopo Vergine

La settimana è stata piuttosto positiva, però hai avuto qualche piccolo screzio col partner. Più che altro, lo hai sentito lontano o non in grado di appagare i tuoi desideri. Le stelle dicono che il weekend è il momento buono per fare la pace.

Mi permetto di darti un consiglio per migliorare, ancor di più, il tuo oroscopo: cerca di distribuire bene il tuo tempo. Sul lavoro sei molto impegnato, ma ciò non giustifica le tue assenze nella vita privata, in particolar modo in ambito familiare. Sei il segno che più di tutti ha il senso della responsabilità: cerca di tenerlo sempre a mente!

Oroscopo Bilancia

Hai dormito poco e male nell’ultimo periodo, perché le tue finanze ti lasciano ben poco tranquillo. Tale situazione ha creato anche qualche dissapore con gli altri, perché senza le giuste risorse economiche è difficile andare d’accordo.

Se hai avuto un piccolo infortunio, poi, sfrutta il fine settimana per rimetterti in sesto. Ho buone notizie per te: le prossime ore saranno senz’altro positive, quindi ritroverai anche il piacere di stare in mezzo agli altri.

Oroscopo Scorpione

Da mercoledì stai vivendo giornate piuttosto pesanti, ma ora le cose cambieranno. Il week-end, infatti, sarà assolutamente positivo, ma devo raccomandarti di evitare gli screzi in ambito sentimentale. Qualcuno di voi, infatti, sta vivendo due storie contemporaneamente e, se non vuole metterle a rischio, deve usare il freno a mano.

Il lavoro toglie molto spazio ai sentimenti, perciò a livello emotivo sei in una fase di grande pessimismo. Chi ha figli, infine, si prepari a vivere qualche piccolo momento di tensione.

Oroscopo Sagittario

Dopo momenti di grande difficoltà, negli ultimi due giorni hai ricominciato a respirare. Nonostante tu abbia la mente più libera, continui a fare pensieri sulla possibilità di scappare da responsabilità e situazioni di stress.

Qualcuno di voi potrebbe approfittare del fine settimana per cambiare aria. Con Marte nel segno, infatti, sta rinascendo in voi lo spirito d’avventura e la ricerca di novità. La fortuna è dalla vostra parte!

Oroscopo Capricorno

Per te, la felicità sta nel riuscire a fare cose sempre diverse. Il tuo segno, da sempre, sente il bisogno di vedere le situazioni sempre chiare e a lunga scadenza. Asseconda, allora, questa indole perché il tuo oroscopo è positivo in tal senso.

Cerca, però, di metterci del tuo: inizia a lavorare su qualcosa di nuovo e, soprattutto, fallo col sorriso sulle labbra. Solitamente, vedi le cose sempre dal verso sbagliato.

Oroscopo Acquario

Vieni da giornate che ti hanno portato via qualche energia di troppo. Sei combattuto, perché nonostante tu senta dentro di te una gran voglia di amare chi ti sta accanto o di trovare nuove avventure, non sempre avrai le giuste forze fisiche per farlo.

Cerca, quindi, di non reprimere troppo tale sensazione e, allo stesso tempo, non aver fretta. Prenditi il giusto tempo per tutto, insomma.

Oroscopo Pesci

Sei in un momento di grande forza e, anche in amore, vivrai momenti molto favorevoli. Attenzione solo per chi, nonostante sia impegnato in una relazione di lungo corso, si sta innamorando di un’altra persona.

Se state vivendo un momento di confusione sentimentale, infatti, vi consiglio vivamente di fare chiarezza entro primavera. D’altronde, aprile vi metterà davanti a decisioni che non potranno più essere rimandate. Chi non ama il rischio e le situazioni di continua a leggere sul sito di riferimento