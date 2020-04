Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni di venerdì 17 aprile 2020

Paolo Fox, Oroscopo 17 aprile, Pasquetta 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 17 aprile 2020

Venerdì 17 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tre giganti come Mercurio, la Luna e il Sole sono dalla tua parte per farti vivere la giornata al meglio. Avrai una bella dose di energia in più. Unico consiglio: stai attento al lavoro e alle tue finanze, perché le novità che vedi all’orizzonte non saranno realizzabili subito. Dovrai aspettare ancora un po’

Oroscopo Toro

Adesso hai bisogno di maggior riposo. Ti suggerisco di gestire con prudenza le questioni relative alla casa e ai soldi, perché questo momento è un po’ critico per te. Le coppie che avevano un progetto importante in cantiere, dovranno per forza di cosa, rimandarlo ai mesi successivi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se hai pensato che il tuo lavoro potesse compensare per la mancanza di un punto di riferimento amoroso, ora dovrai ricrederti. Il consiglio che ti do è quello di iniziare a riconsiderare la casa e la famiglia. Prova a dedicare più tempo a te stesso e alle persone che ami.

Oroscopo Cancro

Ora dovresti rilassarti un po’ di più e staccare la spina. Annuncio l’arrivo Saturno in buon aspetto: un fermo invito a rivedere la tua vita e, in particolare i progetti che procedono e quelli fermi. In questo momento stai aiutando qualcuno economicamente, ma a breve inizierà a pesare sulle tue finanze

Oroscopo Leone

Bisognerà trattarti con i guanti di velluto, altrimenti per un niente potresti saltare come un grillo. Ci saranno giornate piuttosto stressanti. Le stelle ti invitano ad avere più comprensione verso chi ti è vicino.

Oroscopo Vergine

Per te continua questo 2020 caratterizzato da grandi rivoluzioni ed emozioni intense. In questo momento così duro, tu potresti perfino trovare nuove idee, per cambiare un aspetto della tua vita. Forse avrai voglia di rinunciare a qualcosa adesso. Ti avverto: può capitare che il partner o la tua famiglia non capiscano fino in fondo le tue motivazioni.

Oroscopo Bilancia

Questo periodo è determinante per la tua sfera sentimentale. Avrai il Sole e Mercurio dissonanti: potresti vivere dei conflitti causati dalle aspettative degli altri che cozzeranno con ciò che tu desideri per te stesso. Il consiglio degli astri: fai, se puoi, soltanto ciò che ti piace. Attento, però, a non chiuderti a riccio, domani e venerdì!

Oroscopo Scorpione

Ogni tanto, soprattutto quando ti senti offeso, decidi di sparire del tutto e non rispondere più a nessuno. Stacchi il cellulare, ti defili dai social e tanti saluti! Ti incoraggio a non sottovalutare la grande carica di energia che fa capolino dentro di te, anche nei momenti più difficili.

Oroscopo Sagittario

Se rientri tra i Sagittario abituati a uscire sempre e a non restare quasi mai in casa con il partner, adesso che devi rispettare le misure restrittive, potresti ritrovarti con qualche difficoltà in più. Ciò che conta davvero è avere ora sarà avere la persona giusta al tuo fianco, altrimenti potresti decidere di mettere in discussione tutto il rapporto.

Oroscopo Capricorno

Ti anticipo una novità in vista: potrebbe essere un progetto legato alla casa, un cambiamento in corso come l’acquisto o l’affitto di un nuovo appartamento. Insomma, in questi giorni dovrai molto probabilmente discutere per questioni burocratiche.

Oroscopo Acquario

Stai risalendo la china molto bene! Uno stravolgimento è in atto della tua vita in questo momento, quello che non ti andava più, adesso lo vorrai lasciare indietro per aprirti a qualcosa di nuovo. Ti troverai messo con le spalle al muro: sappi che indietro non si può più tornare!

Oroscopo Pesci

Continui a nutrire mille dubbi nei confronti della persona che ti sta vicino ora. Ti avverto: il partner potrebbe nasconderti qualcosa. Anche se amici e conoscenti ti dicono che stai esagerando, dovresti fidarti della tua proverbiale sensibilità e, se hai alcune sensazioni, ascoltarle.

